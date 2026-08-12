Най-големите клубове в Европа могат да дойдат в България заради Левски

Левски ще се изправи срещу минимум два от грандовете на Европа, ако елиминира АЕК Атина и влезе в основната фаза на Шампионската лига. Новите правила на УЕФА гласят, че всеки един тим трябва да играе с по два отбора от първа, втора, трета и четвърта урна - с единия ще е домакин, а срещу другия - гост.
Ето всички противници на Левски, ако българският шампион влезе в основната фаза на ШЛ:
Урна 1: Байерн (Мюнхен), Реал Мадрид, ПСЖ, Ливърпул, Интер, Манчестър Сити, Арсенал, Барселона, Атлетико Мадрид
Урна 2: Борусия (Дортмунд), Рома, Спортинг (Лисабон), Астън Вила, Порто, Манчестър Юнайтед, Брюж, Бетис, ПСВ Айндховен
Урна 3: Фейенорд, Лил, Наполи, РБ Лайпциг, Виляреал, Шахтьор (Донецк), Галатасарай, Лион/Фенербахче, Бодьо/Глимт
Урна 4: Щутгарт, Комо, Ланс, Апоел (Беер Шева)/Сабах, ЛЕВСКИ/АЕК, Слован (Братислава)/Целье
Все още не се знае в 3 или 4 урна: Бодьо/НЕК Неймеген, Динамо (Загреб)/Викинг, Селтик/ЛАСК, Славия (Прага)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Красимир Петров
14:07 12.08.2026
2 Умен учен
Коментиран от #4, #7
14:08 12.08.2026
3 Красимир Петров
Коментиран от #5
14:10 12.08.2026
4 Лопата Орешник
До коментар #2 от "Умен учен":Ми прав си! Голяма новина, няма що! Все едно ние не се досещаме, че в груповата фаза има големи отбори! Трябва мисирски да се изходи! Може да дойдат, ама ако не дойдат ще има ли статия, че не са дошли заради Левски?
14:12 12.08.2026
5 Левски 1914
До коментар #3 от "Красимир Петров":То ,който не можа да плати ФАЛИРА. Ами как ви допускат в Европа два отбора от Б група обединени носят името на трети ,който е ФАЛИРАЛ.
Коментиран от #6
14:22 12.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Патриот
До коментар #2 от "Умен учен":ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН
Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г.
Има ли прокуратура в България?
Защо продължават да стърчат паметници с петолъчки и ни натрапват паметни плочи с петолъчки.
След като държавата бездейства, гражданите са си в правото да взривяват паметниците с петолъчки
и да къртят паметните плочи с петолъчки, нали?
Българи юнаци! Действайте!
Не се крийте зад полите на жените!
Коментиран от #8
14:32 12.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 къса памет на мисирките
14:36 12.08.2026
10 Янко
15:03 12.08.2026
11 Лефски
15:17 12.08.2026