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Най-големите клубове в Европа могат да дойдат в България заради Левски

Най-големите клубове в Европа могат да дойдат в България заради Левски

12 Август, 2026 13:59 1 092 11

  • левски-
  • футбол-
  • аек атина-
  • шампионска лига

Ето всички противници на Левски, ако българският шампион влезе в основната фаза на ШЛ

Най-големите клубове в Европа могат да дойдат в България заради Левски - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Левски ще се изправи срещу минимум два от грандовете на Европа, ако елиминира АЕК Атина и влезе в основната фаза на Шампионската лига. Новите правила на УЕФА гласят, че всеки един тим трябва да играе с по два отбора от първа, втора, трета и четвърта урна - с единия ще е домакин, а срещу другия - гост.

Ето всички противници на Левски, ако българският шампион влезе в основната фаза на ШЛ:

Урна 1: Байерн (Мюнхен), Реал Мадрид, ПСЖ, Ливърпул, Интер, Манчестър Сити, Арсенал, Барселона, Атлетико Мадрид

Урна 2: Борусия (Дортмунд), Рома, Спортинг (Лисабон), Астън Вила, Порто, Манчестър Юнайтед, Брюж, Бетис, ПСВ Айндховен

Урна 3: Фейенорд, Лил, Наполи, РБ Лайпциг, Виляреал, Шахтьор (Донецк), Галатасарай, Лион/Фенербахче, Бодьо/Глимт

Урна 4: Щутгарт, Комо, Ланс, Апоел (Беер Шева)/Сабах, ЛЕВСКИ/АЕК, Слован (Братислава)/Целье

Все още не се знае в 3 или 4 урна: Бодьо/НЕК Неймеген, Динамо (Загреб)/Викинг, Селтик/ЛАСК, Славия (Прага)


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красимир Петров

    10 6 Отговор
    Хаха колкото и да вдигате рейтинга на Пеевският отбор,АЕК ще ги смаже.

    14:07 12.08.2026

  • 2 Умен учен

    13 2 Отговор
    Рибата в морето. те слагат тигана на печката.

    Коментиран от #4, #7

    14:08 12.08.2026

  • 3 Красимир Петров

    10 2 Отговор
    Дължат над 30 милиона на държавата,но от Европа ги наблюдава.Биха измисленият отбор от Казахстан и си повярваха,че ще продължат напред.

    Коментиран от #5

    14:10 12.08.2026

  • 4 Лопата Орешник

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Умен учен":

    Ми прав си! Голяма новина, няма що! Все едно ние не се досещаме, че в груповата фаза има големи отбори! Трябва мисирски да се изходи! Може да дойдат, ама ако не дойдат ще има ли статия, че не са дошли заради Левски?

    14:12 12.08.2026

  • 5 Левски 1914

    5 5 Отговор

    До коментар #3 от "Красимир Петров":

    То ,който не можа да плати ФАЛИРА. Ами как ви допускат в Европа два отбора от Б група обединени носят името на трети ,който е ФАЛИРАЛ.

    Коментиран от #6

    14:22 12.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Патриот

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Умен учен":

    ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН
    Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г.

    Има ли прокуратура в България?
    Защо продължават да стърчат паметници с петолъчки и ни натрапват паметни плочи с петолъчки.
    След като държавата бездейства, гражданите са си в правото да взривяват паметниците с петолъчки
    и да къртят паметните плочи с петолъчки, нали?
    Българи юнаци! Действайте!
    Не се крийте зад полите на жените!

    Коментиран от #8

    14:32 12.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 къса памет на мисирките

    3 1 Отговор
    че те вече идваха тогава имаше сугурни печалби от еврофутбил например мача левски-барселона беше най-сугурната и гарантирана печалба за всеки който има свободни пари за жалост тогава имах само 1000лв и ми добесоха 300лв печалба който е имал повече е бил по-добре !!! и сега пак ще е същото дойде ли барселона реал псж да играят с левски залагам всичко което имам да взема някой въздушна кинта не съм залагал от тогава но ще разбера как става щом става дума за сигурни пари…

    14:36 12.08.2026

  • 10 Янко

    2 1 Отговор
    Рибата в морето а ние сложих ме вече тигана

    15:03 12.08.2026

  • 11 Лефски

    2 1 Отговор
    Гладна кокошка просо сънува.

    15:17 12.08.2026

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