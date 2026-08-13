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Шави Ернандес официално пое националния отбор на Нидерландия

Шави Ернандес официално пое националния отбор на Нидерландия

13 Август, 2026 06:14 381 0

  • хави ернандес-
  • футбол-
  • нидерландия

Легендарният бивш халф застава начело на тима, заменяйки Роналд Куман, който се оттегли след края на Мондиал 2026

Шави Ернандес официално пое националния отбор на Нидерландия - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Испанският специалист Шави Ернандес официално оглави националния отбор на Нидерландия, а новината бе потвърдена в социалната мрежа Х от официалния профил на "лалетата". Споразумението с новия селекционер е с продължителност до Световното първенство през 2030 година.

Легендарният бивш халф застава начело на тима, заменяйки Роналд Куман, който се оттегли след края на Мондиал 2026. Под ръководството на Куман, поел състава през 2023 година, нидерландският тим приключи участието си на световния шампионат на 1/16-финалите след поражение от Мароко при дузпите (1:1 в редовното време и продълженията).

В кариерата си на наставник Шави води Барселона от 2021 до 2024 година, извеждайки каталунците до триумф в Ла Лига и Суперкупата на Испания. Треньорският му дебют бе начело на катарския Ал-Сад.


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