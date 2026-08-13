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ОФИ Крит шокира АЕК в драма преди мачовете с Левски и ЦСКА

ОФИ Крит шокира АЕК в драма преди мачовете с Левски и ЦСКА

13 Август, 2026 04:09, обновена 13 Август, 2026 04:13 831 0

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Шампионите на Гърция изпуснаха Суперкупата след дузпи, ВАР трилър и късен изравнителен гол белязаха дербито в Крит

ОФИ Крит шокира АЕК в драма преди мачовете с Левски и ЦСКА - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

ОФИ Крит спечели Суперкупата на Гърция за 2026 година, след като детронира шампиона АЕК Атина в инфарктен сблъсък, завършил 2:2 в редовното време и 5:4 след изпълнение на дузпи.

Драматичният двубой на стадион „Панкритио“ в Ираклион се превърна в централна тема у нас, тъй като представянето на двата гранда дава изключително важни отговори за предстоящия български контекст в евротурнирите.

Плейофът за влизане в основната фаза на Шампионската лига ще противопостави родния Левски София именно срещу ранения състав на АЕК Атина. В същото време носителят на Купата на Гърция ОФИ Крит очаква победителя от сблъсъка между ЦСКА София и Макаби Тел Авив в турнира Лига Европа. Именно затова родните анализатори следяха под лупа всяка тактическа маневра в гръцкия суперсблъсък.

Хронология на драмата: Йович, обрат и гол в 97-ата минута

Срещата започна отлично за "жълто-черните", водени от Марко Николич. В 38-ата минута сръбският нападател Лука Йович откри резултата с хладнокръвен удар. През второто полувреме обаче ОФИ Крит, подкрепян от бурна местна публика, вдигна сериозно оборотите. В 69-ата минута Танасис Андруцос възстанови равенството с прецизен шут в горния ъгъл на вратата.

Пълният обрат стана факт в 76-ата минута, когато младата надежда Константинос Костулас се оказа най-съобразителен при центриране от фаул и с глава вкара за 1:2. Попадението бе подложено на детайлен преглед от системата ВАР за евентуална засада, но в крайна сметка бе потвърдено. Кулминацията на редовното време настъпи в 97-ата минута, когато Зини бе забравен от отбраната на ОФИ при корнер и с глава спаси АЕК от поражение, пращайки мача директно в рулетката на дузпите.

Рулетката на дузпите и тактическият капан

Преди изпълнението на 11-метровите удари треньорът на АЕК предприе неочаквана вратарска рокада, пускайки в игра опитния Томас Стракоша специално за наказателните удари. Този ход обаче не проработи. Футболистите на ОФИ Крит показаха 100% успеваемост от бялата точка, а трагичният герой за АЕК се оказа унгарският национал Барнабаш Варга, чийто удар бе отразен от вратаря Никос Христогеоргос, подпечатвайки историческия триумф на критяни.

Загубата на АЕК Атина показва сериозни колебания в дефанзивен план – нещо, от което Левски София може да се възползва в предстоящите квалификации за Шампионската лига. От друга страна, ОФИ Крит демонстрира висок дух и тактическа дисциплина, което е ясен сигнал за ЦСКА София, че евентуалният им опонент в Лига Европа притежава изключително опасен турнирен характер.


Гърция
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