Три отбора вече си осигуриха участие в плейофния кръг за влизане в основната фаза на Лига на конференциите след изиграването на първите реванши от третия предварителен кръг.

Грандовете ФК Копенхаген, Рапид Виена и израелският Апоел Тел Авив с българина Андриан Краев в състава си продължават своя поход в Европа.

Ето подробности за изминалите ключови сблъсъци:

Рапид Виена продължава силната си серия

Австрийският Рапид Виена записа рутинна победа с 2:0 на своя „Алианц Стадион“ срещу естонския Пайде Линнамеесконд. Марко Тилио откри в 38-ата минута, а Луис Шауб подпечата успеха от дузпа в 82-тата минута. Рапид продължава напред в турнира с убедителен общ резултат 6:1 и в плейофите ще премери сили с шотландския Хартс.

Останалите реванши от третия предварителен кръг на Лига на конференциите ще се изиграят по-късно в четвъртък, 13 август.

Израелска драма за Андриан Краев и Апоел Тел Авив

Българският национал Андриан Краев изигра пълни 90 минути за своя Апоел Тел Авив при драматичната загуба с 1:2 като гост на полския ГКС Катовице. Израелците, които в предходния етап елиминираха българския шампион Лудогорец, започнаха отлично и поведоха в 23-тата минута чрез Став Туриел. Полският тим стигна до късен пълен обрат с голове на Иля Шкурин в 83-тата минута и дузпа на Аркадиуш Йедрих в 90-ата. Въпреки поражението, с общ резултат 3:2 отборът на Краев продължава напред. В решителния плейоф те ще се изправят срещу италианския гранд Аталанта.

Разгром за Копенхаген и край на европейския път за Пламен Андреев

Датският ФК Копенхаген не остави никакви шансове на унгарския Дебрецен, побеждавайки го с категоричното 5:1 у дома (общ резултат 8:1). Мохамед Елюнуси откри в 3-тата минута, а легендата Балаж Джуджак изравни за гостите в 48-ата. Последва наказателна акция на Копенхаген – Елюнуси от дузпа (58'), Алекс Крал (76') и две попадения на Андреас Корнелиус (78', 90+2') оформиха разгрома. Бившият вратар на Левски Пламен Андреев остана на резервната скамейка за унгарците и изгледа елиминацията отстрани.