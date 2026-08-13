ПСЖ надви Астън Вила с 2:1 за Суперкупата на Европа

Европейският клубен шампион Пари Сен Жермен защити титлата си и завоюва Суперкупата на УЕФА за втора поредна година.

В изключително оспорван мач в Австрия, воденият от Луис Енрике тим надделя с 2:1 над носителя на Лига Европа Астън Вила. По този начин френският гранд влезе в елитна компания, ставайки едва четвъртият отбор в историята, който дублира трофея в последователни сезони.

Резултатът на „Ред Бул Арена“ бе открит в 20-ата минута. Грузинската звезда Хвича Кварацхелия изведе ПСЖ напред със силен и прецизен изстрел, който не остави шансове на вратаря Марко Бизот. Англичаните обаче не се предадоха и организираха опасни контраатаки. Точно преди съдийския сигнал за почивка, в 45-ата минута, 17-годишният Брайън Маджо засече с воле центриране на Джон Макгин за 1:1. С това попадение тийнейджърът счупи рекорда на Патрик Клуйверт и се превърна в най-младия голмайстор в историята на турнира.

През второто полувреме Луис Енрике предприе ключов ход, пускайки в игра Усман Дембеле на мястото на дебютанта Манес Аклиуш. Ротацията даде бърз резултат. В 61-вата минута именно Дембеле пусна отличен извеждащ пас към Дезире Дуе, който хладнокръвно реализира за 2:1. Първоначално попадението бе отменено заради засада, но след дълго разглеждане със системата VAR сомалийският рефер Омар Артан посочи центъра, тъй като Мати Cash бе покрил позицията на нападателя.

До края на срещата Астън Вила, под ръководството на Унай Емери, натисна в търсене на изравняване. Влезлият като резерва Тами Ейбрахам и Емилиано Буендия пропуснаха чисти ситуации пред вратата на Матвей Сафонов. С това поражение Емери записа своя четвърти неуспешен опит да спечели Суперкупата на Европа в своята треньорска кариера.

След триумфа ПСЖ насочва вниманието си към френския състезателен сезон, където на 16 август ще се изправи срещу Ланс за Суперкупата на Франция.