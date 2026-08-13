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Спорът по ТВ в четвъртък (13 август)

Спорът по ТВ в четвъртък (13 август)

13 Август, 2026 06:16 414 0

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Ето какво може да гледаме днес

Спорът по ТВ в четвъртък (13 август) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

09.00 Снукър: Чайна оупън, втори кръг Евроспорт 1

10.30 Плуване, европейско първенство БНТ 3

12.30 Лека атлетика: Европейско първенство в Бирмингам - четвърти ден Евроспорт 1, БНТ 3

14.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2

16.00 Колоездене: Обиколка на Чехия, първи етап, мъже Евроспорт 2

17.30 Снукър: Чайна оупън, втори кръг Евроспорт 1

17.30 Колоездене: Арктик рейс, първи етап, мъже Евроспорт 2

18.00 Тенис, турнир в Синсинати МАХ Спорт 1

19.30 Плуване, европейско първенство БНТ 3

20.30 Лека атлетика: Европейско първенство в Бирмингам - четвърти ден Евроспорт 1, БНТ 3

21.00 ЦСКА – Макаби (Тел Авив) Диема спорт

21.00 Голф: PGA тур, Сейнт джуд чемпиъншип, първи ден Евроспорт 2

22.00 Мач от Лига Европа, плейоф МАХ Спорт 3

03.00 Тенис, турнир в Монреал, финал МАХ Спорт 2


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