Спорът по ТВ в четвъртък (13 август)

09.00 Снукър: Чайна оупън, втори кръг Евроспорт 1
10.30 Плуване, европейско първенство БНТ 3
12.30 Лека атлетика: Европейско първенство в Бирмингам - четвърти ден Евроспорт 1, БНТ 3
14.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2
16.00 Колоездене: Обиколка на Чехия, първи етап, мъже Евроспорт 2
17.30 Снукър: Чайна оупън, втори кръг Евроспорт 1
17.30 Колоездене: Арктик рейс, първи етап, мъже Евроспорт 2
18.00 Тенис, турнир в Синсинати МАХ Спорт 1
19.30 Плуване, европейско първенство БНТ 3
20.30 Лека атлетика: Европейско първенство в Бирмингам - четвърти ден Евроспорт 1, БНТ 3
21.00 ЦСКА – Макаби (Тел Авив) Диема спорт
21.00 Голф: PGA тур, Сейнт джуд чемпиъншип, първи ден Евроспорт 2
22.00 Мач от Лига Европа, плейоф МАХ Спорт 3
03.00 Тенис, турнир в Монреал, финал МАХ Спорт 2
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