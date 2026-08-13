Роналдо с трогващо послание към Меси в най-тежкия момент

Португалската легенда Кристиано Роналдо изрази съчувствието си към дългогодишния си съперник на футболния терен Лионел Меси, който загуби своя баща Хорхе Меси преди дни. Бившият голмайстор на Реал Мадрид остави кратък окуражителен коментар към Меси под публикацията в "Инстаграм", с която аржентинецът се обърна към починалия си баща.

“Огромна прегръдка за теб и твоите близки в тези тежки времена, Лео. Много сила”, написа Роналдо, чието съобщение за броени минути събра стотици хиляди харесвания. Кристиано също е без баща, който почива преди много години заради проблеми с алкохола.

Английската легенда Дейвид Бекъм, който е собственик на клубния отбор на Меси - Интер Маями, също изрази подкрепата си с коментар: “Ние сме с теб и твоето семейство, Лео, винаги”.

От бившия клуб на аржентиската суперзвезда Барселона добавиха: “Много сила, Лео”, а от Ла Лига написаха: “Нашите най-дълбоки съболезнования към теб и семейството ти, Лео. Нека почива в мир”.

Каталунците дори играха с черни ленти в памет на Хорхе Меси в последната си контрола.