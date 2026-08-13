Кои отбори ще преминат към плейофите в Лига Европа тази вечер?

Днес ще се изиграят 12 мача от третия квалификационен кръг в Лига Европа. Вниманието на българските фенове ще бъде насочено към сблъсъка между ЦСКА и Макаби (Тел Авив). "Червените" спечелиха първия двубой в Грузия с 3:0, но не трябва да се отпускат, защото от лагера на съперника недвусмислено дадоха да се разбере, че не са се предали.

Програмата започва с 5 мача от 20:00 часа. Бешикташ посреща Храдец Кралове с гол аванс от срещата в Чехия. "Черните орли" стартират сезона с големи амбиции и със сигурност не могат да си позволят провал на европейската сцена, а Храдец Кралове не изглежда като отбор, способен да поднесе изненада в Истанбул.

Ференцварош спечели с 1:0 домакинството си на Гурник (Забже), но реваншът в Полша няма да е никак лесен за състава на Балаж Борбели. За разлика от мачовете си в Лига Европа, "Фради" не е никак убедителен в местното първенство и се озова на дъното в класирането, а преди няколко дни изигра престижна контрола срещу Реал Мадрид, загубена с 1:2.

Омония (Никозия) е изявен фаворит срещу Линкълн Ред Импс. Кипърският тим беше напът да загуби визитата си в Гибралтар, но се спаси в последните секунди. Сега очакванията са разликата в класите да си проличи и Омония с лекота да се класира за следващия кръг.

Много по-сериозна интрига крие двубоят между другия представител на Кипър в турнира - Пафос, и РБ Залцбург. Преди седмица австрийците се наложиха с 1:0 на своя стадион, но самочувствието и натрупаният опит от участието в Шампионската лига през миналия сезон дават основания на Пафос да вярва, че може да излезе краен победител.

Румънският първенец Университатя (Крайова), който беше елиминиран от Левски в Шампионската лига, ще е домакин на финландския КуПС. Първият мач завърши наравно - 1:1, а днес Университатя ще се опита да постигне задължителен успех у дома, след като през уикенда се провали срещу Арджеш в първенството и отстъпи с 0:1.

В 20:30 час стартира срещата между Викингур и Тюн. Швейцарците пристигат в Исландия със солидна преднина от три чисти попадения и е малко вероятно да допуснат срив, който да доведе до отпадането им. Викингур е в серия от 4 мача без победа във всички турнири, а Тюн получи 11 гола в първите три кръга на швейцарското първенство, но въпреки това изглежда сигурен участник в плейофите.

В същия час Клаксвик посреща Лех (Познан). Полският шампион имаше огромно надмощие в мача на собствен терен, но се нуждаеше от късен гол, за да си осигури минимален аванс преди визитата на Фарьорските острови. Клаксвик не е в добра форма и загуби последния си двубой в местната лига, но ще се постарае да затрудни максимално по-класния си съперник.

В 21:30 часа Андерлехт излиза срещу ПАОК в един от най-интересните мачове тази вечер. Белгийският гранд изтръгна успех с 1:0 на "Тумба", но това не му гарантира нищо. ПАОК притежава по-голям опит в евротурнирите през последните сезони и със сигурност няма да се даде без бой в ревнаша.

Рейнджърс също е изправен пред трудна задача. Шотландците започнаха сезона много разочароващо, като взеха само 1 точка от първите си два мача в първенството, а освен това отстъпиха с 1:2 гостуването си на Ягелония в Лига Европа. Днес "Айброкс" ще иска да види съвсем друго лице от своите любимци, които ще търсят победата от началния съдийски сигнал.

За ралика от Рейнджърс, Хартс не таи никакви надежди да продължи към плейофите. "Сърцата" бяха разгромени с 1:6 от Бенфика в Лисабон и реваншът ще има изцяло протоколен характер. Бенфика вероятно ще излезе с доста резерви. През уикенда отборът на Марко Силва се провали в домакинството си на Академико (Визеу) от първия кръг на португалското първенство и изпусна аванс от два гола.

В късния двубой от 22:00 часа Егнатия ще е домакин на Шамрок Роувърс. Преди седмица ирландците спечелиха с 3:1 на своя стадион, но ги чака тежко гостуване в Албания.