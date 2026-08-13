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Напрежение и решителни битки в решаващите реванши на Лигата на конференциите

Напрежение и решителни битки в решаващите реванши на Лигата на конференциите

13 Август, 2026 06:59 712 1

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Pрограмата започва в 18:00 часа с двубоя Тобол - Партизан

Напрежение и решителни битки в решаващите реванши на Лигата на конференциите - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Днес предстоят 35 мача реванш от третия квалификационен кръг на Лига на конференциите. След тяхното изиграване ще стантясни всички двойки от плейофния кръг преди основната фаза на турнира. Снощи българският представител ЦСКА 1948 се представи достойно, но отстъпи с 1:2 на Панатинайкос след продължения и отпадна.

Програмата започва в 18:00 часа с двубоя Тобол - Партизан. Сръбският гранд свърши голяма част от работата си в първия мач, в който се наложи с 3:0.

Час по-късно Карабах ще се опита да заличи пасива си от един гол срещу Динамо (Киев). Азерит отпаднаха от ЦСКА в Лига Европа и сега се явяват на поправителен, за да стигнат до турнирната фаза на Лигата на конференциите.

Динамо (Минск) загуби само с 0:1 визитата си на Брага, а реваншът ще се играе на стадион "Берое" в Стара Загора.

Шведският Хамарби посреща Ракув след 0:0 в Полша. Сион ще търси домакински успех срещу Ноа от Армения, за да продължи напред, а Аустрия (Виена) ще брани аванс от един гол срещу Бейтар (Йерусалим).

Аякс разгроми Шелбърн в първия мач и реваншът едва ли ще представлява проблем за гранда от Амстердам. Хайдук (Сплит) също е спокоен за участието си в плейофния кръг, след като срази с 5:2 Жалгирис преди седмица.


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