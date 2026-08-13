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РФ атакува Украйна: Удари в Одеса, Чернигов и Харков
  Тема: Украйна

РФ атакува Украйна: Удари в Одеса, Чернигов и Харков

13 Август, 2026 07:05, обновена 13 Август, 2026 07:09 1 784 42

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  • удари-
  • щети

Масирана нощна атака с безпилотни апарати предизвика пожари в критична и пристанищна инфраструктура, властите изясняват мащаба на щетите

РФ атакува Украйна: Удари в Одеса, Чернигов и Харков - 1
Снимка: УНИАН
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В нощта срещу 13 август руските въоръжени сили нанесоха поредица от комбинирани удари с дронове по няколко ключови региона на Украйна.

Въздушна тревога бе обявена в голяма част от страната, като най-сериозни поражения и преки попадания са регистрирани в Одеска област, Чернигов и Харков. Местните администрации и спасителните служби продължават работа по ликвидиране на последствията към ранните сутрешни часове.

Удари по пристанищната инфраструктура в Одеска област

Една от основните цели на среднощната атака е бил Измаилският район в Одеска област, който играе стратегическа роля за износа на селскостопанска продукция. Според официално съобщение на пресслужбата на Измаилската районна държавна администрация, публикувано в Telegram, руските безпилотни апарати са атакували директно обекти от пристанищната инфраструктура.

В резултат на детонациите са нанесени сериозни материални щети и е избухнал мащабен пожар. На мястото веднага са изпратени екипи на Държавната служба за извънредни ситуации (ГСЧС), които продължават борбата с огъня. Информацията за евентуални жертви и ранени към момента все още се уточнява от оперативния щаб.

Чернигов под обстрел: Пожар в североизточната част на града

Сериозен инцидент е регистриран и в северния областен център Чернигов. Кметството на града и местният градски съвет потвърдиха за попадение на вражески дрон в североизточните покрайнини на населеното място.

В района на удара е възникнал пожар, като стълбове от дим са се издигали над града в продължение на часове. Спасителните екипи работят по локализирането на пламъците. Градските власти призоваха гражданите да останат в укритията до пълното отменяне на въздушната опасност и обещаха допълнителни подробности след извършване на огледите.

Взривове и разрушения в Харков

Харков също стана обект на руската офанзива през нощта. Кметът на града Игор Терехов информира в социалните мрежи, че в града са отекнали взривове вследствие на вражеската атака. Властите извършват обследване на засегнатите райони. Според първоначалните данни на украинската информационна агенция УНИАН, ударите в Харковска област са засегнали и централната част на село Вербовка (Балаклейска община), където руските сили са нанесли артилерийски и авиационни поражения.

Военновъздушните сили на Украйна по-рано предупредиха за движението на няколко големи групи руски ударни безпилотни летателни апарати от южно и североизточно направление.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Кадия

    7 1 Отговор
    стоит !

    07:13 13.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ТАКА ИЗЖЛЕЖДА

    52 3 Отговор
    Денацификацията.

    Коментиран от #26

    07:14 13.08.2026

  • 5 Съдията

    50 3 Отговор
    Яко фойерверки. Да се радват масите. Клоунът, след чаша чай си тръгва, тръгва уморен.😂

    Коментиран от #29

    07:16 13.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Оня

    50 5 Отговор
    А така,пишете само за дронове,Ами руснаците с ракети вече не стрелят! Щото ги свършиха налииииии!

    07:21 13.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Блатен бункерен rном

    35 5 Отговор
    Контраступа продължава, вече сме в Сибир.

    07:24 13.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 име

    47 5 Отговор
    Още преди два дни имаше кадри как удрят бондерите около Харков с касетъчни боеприпаси. След като бандерите обявиха че ще купеват от турците касетъчни боеприпаси за АТАКАМС. Не ги чакат, обещаха им че ще отговаря реципрочно.

    07:24 13.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Наблюдател

    49 4 Отговор
    Пропуснали сте днес да напишете, тези руски ракети колко детски градини са поразили

    07:27 13.08.2026

  • 20 Дара

    41 3 Отговор
    Банга Ранга 💥💥💥,снощи отново на територията на Украйна е имало гореща Пачанга !

    07:27 13.08.2026

  • 21 Читател

    43 2 Отговор
    Руска пералня с външна тоалетна атакува Украйна: Санкционирана Пералня даде накъсо и се взриви в Одеса, Чернигов и Харков.

    07:34 13.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Пенчо

    27 2 Отговор
    В кииф са се зомбирали! Като не виждат слънчева светлина е така!

    07:46 13.08.2026

  • 24 Хе хе...

    33 2 Отговор
    Месец май депутат от трибуната на радата обяви официалната статистика на населението на у крайна. През 1991 недодържавата е имала 48млн жители, през 2022 е имала 41млн жители, към днешна дата са под 22млн включително жителите на Крим, ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области, има няма 5-6 млн човека дето бандерчетата си ги броят за у краинци. Иначе казано за няма пет години населението на 4о4 се е свило с две трети, територията с една четвърт, икономиката е 99% аут.
    Найс, а?

    Уф, за малко да забравя, обединените колективни же лаещи хвърлиха на вятъра над трилион кеш, планини от оръжие и попиляха собствените си икономики.
    Резултатът? Путин най после се събуди и руснаците току що запрегнаха.

    07:46 13.08.2026

  • 25 Маринов

    28 2 Отговор
    Интересно! В цялата статия няма нито един убит, нито ранен. И този път няма писано, че това са "атаки на граждански структури".

    07:50 13.08.2026

  • 26 Антирашист 2693

    4 20 Отговор

    До коментар #4 от "ТАКА ИЗЖЛЕЖДА":

    Нацизмът е в просия ,тя отговаря на критериите за нацистка държава . Не спори а чети за нацистките държави !

    Коментиран от #33

    08:08 13.08.2026

  • 27 Иван

    20 1 Отговор
    Лвувье от отдавна не е бил суровакан.......не е ли време?

    08:08 13.08.2026

  • 28 КОЛЬО ПАРЪМА

    23 2 Отговор
    БОЙ ДО ДУПКА УКРИТЕ КАПИТОЛАЦИЯ

    08:09 13.08.2026

  • 29 Антирашист 2794

    2 25 Отговор

    До коментар #5 от "Съдията":

    Зеленски е герой ,защитава родината си ! Разните там копейки ,рашисти ,дали знаят какво е родина ?

    08:11 13.08.2026

  • 30 Иван

    21 1 Отговор
    Гнусния евреин Еленски изчислява колко пари ще поиска от Коалицията.

    Коментиран от #39

    08:11 13.08.2026

  • 31 Украйна и тая нощ

    20 1 Отговор
    победи.

    08:17 13.08.2026

  • 32 Иван

    19 0 Отговор
    Какво става с юдео-натовското Триморие?

    08:17 13.08.2026

  • 33 Оня

    10 0 Отговор

    До коментар #26 от "Антирашист 2693":

    Всички виждат че нямаш нищо в междоушието ! Няма нужда да го доказваш повече!

    Коментиран от #38

    08:25 13.08.2026

  • 34 маке

    17 1 Отговор
    Еееее, е стига де, те руснаците отдавна свършиха ракетите, а наркоманчето всеки ден освобождава нови територии, според дойче зеле и това сайтче))))

    08:25 13.08.2026

  • 35 ВЕСЕЛЯК

    15 1 Отговор
    Гутен МОРГЕН, бандери! Как спахте в нощното метро?
    Зели пусна ли ви водата, нета и бензина? Загасиха ли всички пожари или още димят?

    Коментиран от #40, #42

    08:28 13.08.2026

  • 36 3 града не са малко

    2 0 Отговор
    сигурно ще ги превзема . ако не е фейк нюз . за дивиденти 2 седмици доста лъжи излезнаха . вчера затъмнението беше много известно . у нас днес сутринта . демек по късно . на морето наред с издавените и някакъв моторен делтапланер паднал в морето . поне повече няма да лети . поне не е ударил някой плуващ . важно е че пловдвчаните ги съдят . дели се подкрепата . между загиналия и убийците . дечица били , ловели педовилци . нещели да убиват никой . а с чук , ритници и юмруци са го убили . щели да го копаят . обикаляли с дюнерите .

    08:55 13.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Антирашист 2693

    0 3 Отговор

    До коментар #33 от "Оня":

    Не искаш да четеш ! Няма кой да ти помогне .

    09:37 13.08.2026

  • 39 Антирашист 2702

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Иван":

    И за хитлер еврейте са " гнусни"

    09:39 13.08.2026

  • 40 Антирашист 2703

    1 2 Отговор

    До коментар #35 от "ВЕСЕЛЯК":

    Да се надсмиваш на чуждото нещастие ,не е човешка добродетел а граничи със садизма !

    09:43 13.08.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

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