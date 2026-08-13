РФ атакува Украйна: Удари в Одеса, Чернигов и Харков

В нощта срещу 13 август руските въоръжени сили нанесоха поредица от комбинирани удари с дронове по няколко ключови региона на Украйна.

Въздушна тревога бе обявена в голяма част от страната, като най-сериозни поражения и преки попадания са регистрирани в Одеска област, Чернигов и Харков. Местните администрации и спасителните служби продължават работа по ликвидиране на последствията към ранните сутрешни часове.

Удари по пристанищната инфраструктура в Одеска област

Една от основните цели на среднощната атака е бил Измаилският район в Одеска област, който играе стратегическа роля за износа на селскостопанска продукция. Според официално съобщение на пресслужбата на Измаилската районна държавна администрация, публикувано в Telegram, руските безпилотни апарати са атакували директно обекти от пристанищната инфраструктура.

В резултат на детонациите са нанесени сериозни материални щети и е избухнал мащабен пожар. На мястото веднага са изпратени екипи на Държавната служба за извънредни ситуации (ГСЧС), които продължават борбата с огъня. Информацията за евентуални жертви и ранени към момента все още се уточнява от оперативния щаб.

Чернигов под обстрел: Пожар в североизточната част на града

Сериозен инцидент е регистриран и в северния областен център Чернигов. Кметството на града и местният градски съвет потвърдиха за попадение на вражески дрон в североизточните покрайнини на населеното място.

В района на удара е възникнал пожар, като стълбове от дим са се издигали над града в продължение на часове. Спасителните екипи работят по локализирането на пламъците. Градските власти призоваха гражданите да останат в укритията до пълното отменяне на въздушната опасност и обещаха допълнителни подробности след извършване на огледите.

Взривове и разрушения в Харков

Харков също стана обект на руската офанзива през нощта. Кметът на града Игор Терехов информира в социалните мрежи, че в града са отекнали взривове вследствие на вражеската атака. Властите извършват обследване на засегнатите райони. Според първоначалните данни на украинската информационна агенция УНИАН, ударите в Харковска област са засегнали и централната част на село Вербовка (Балаклейска община), където руските сили са нанесли артилерийски и авиационни поражения.

Военновъздушните сили на Украйна по-рано предупредиха за движението на няколко големи групи руски ударни безпилотни летателни апарати от южно и североизточно направление.