РФ атакува Украйна: Удари в Одеса, Чернигов и Харков

В нощта срещу 13 август руските въоръжени сили нанесоха поредица от комбинирани удари с дронове по няколко ключови региона на Украйна.
Въздушна тревога бе обявена в голяма част от страната, като най-сериозни поражения и преки попадания са регистрирани в Одеска област, Чернигов и Харков. Местните администрации и спасителните служби продължават работа по ликвидиране на последствията към ранните сутрешни часове.
Удари по пристанищната инфраструктура в Одеска област
Една от основните цели на среднощната атака е бил Измаилският район в Одеска област, който играе стратегическа роля за износа на селскостопанска продукция. Според официално съобщение на пресслужбата на Измаилската районна държавна администрация, публикувано в Telegram, руските безпилотни апарати са атакували директно обекти от пристанищната инфраструктура.
В резултат на детонациите са нанесени сериозни материални щети и е избухнал мащабен пожар. На мястото веднага са изпратени екипи на Държавната служба за извънредни ситуации (ГСЧС), които продължават борбата с огъня. Информацията за евентуални жертви и ранени към момента все още се уточнява от оперативния щаб.
Чернигов под обстрел: Пожар в североизточната част на града
Сериозен инцидент е регистриран и в северния областен център Чернигов. Кметството на града и местният градски съвет потвърдиха за попадение на вражески дрон в североизточните покрайнини на населеното място.
В района на удара е възникнал пожар, като стълбове от дим са се издигали над града в продължение на часове. Спасителните екипи работят по локализирането на пламъците. Градските власти призоваха гражданите да останат в укритията до пълното отменяне на въздушната опасност и обещаха допълнителни подробности след извършване на огледите.
Взривове и разрушения в Харков
Харков също стана обект на руската офанзива през нощта. Кметът на града Игор Терехов информира в социалните мрежи, че в града са отекнали взривове вследствие на вражеската атака. Властите извършват обследване на засегнатите райони. Според първоначалните данни на украинската информационна агенция УНИАН, ударите в Харковска област са засегнали и централната част на село Вербовка (Балаклейска община), където руските сили са нанесли артилерийски и авиационни поражения.
Военновъздушните сили на Украйна по-рано предупредиха за движението на няколко големи групи руски ударни безпилотни летателни апарати от южно и североизточно направление.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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2 Кадия
07:13 13.08.2026
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4 ТАКА ИЗЖЛЕЖДА
Коментиран от #26
07:14 13.08.2026
5 Съдията
Коментиран от #29
07:16 13.08.2026
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10 Оня
07:21 13.08.2026
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13 Блатен бункерен rном
07:24 13.08.2026
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15 име
07:24 13.08.2026
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19 Наблюдател
07:27 13.08.2026
20 Дара
07:27 13.08.2026
21 Читател
07:34 13.08.2026
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23 Пенчо
07:46 13.08.2026
24 Хе хе...
Найс, а?
Уф, за малко да забравя, обединените колективни же лаещи хвърлиха на вятъра над трилион кеш, планини от оръжие и попиляха собствените си икономики.
Резултатът? Путин най после се събуди и руснаците току що запрегнаха.
07:46 13.08.2026
25 Маринов
07:50 13.08.2026
26 Антирашист 2693
До коментар #4 от "ТАКА ИЗЖЛЕЖДА":Нацизмът е в просия ,тя отговаря на критериите за нацистка държава . Не спори а чети за нацистките държави !
Коментиран от #33
08:08 13.08.2026
27 Иван
08:08 13.08.2026
28 КОЛЬО ПАРЪМА
08:09 13.08.2026
29 Антирашист 2794
До коментар #5 от "Съдията":Зеленски е герой ,защитава родината си ! Разните там копейки ,рашисти ,дали знаят какво е родина ?
08:11 13.08.2026
30 Иван
Коментиран от #39
08:11 13.08.2026
31 Украйна и тая нощ
08:17 13.08.2026
32 Иван
08:17 13.08.2026
33 Оня
До коментар #26 от "Антирашист 2693":Всички виждат че нямаш нищо в междоушието ! Няма нужда да го доказваш повече!
Коментиран от #38
08:25 13.08.2026
34 маке
08:25 13.08.2026
35 ВЕСЕЛЯК
Зели пусна ли ви водата, нета и бензина? Загасиха ли всички пожари или още димят?
Коментиран от #40, #42
08:28 13.08.2026
36 3 града не са малко
08:55 13.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Антирашист 2693
До коментар #33 от "Оня":Не искаш да четеш ! Няма кой да ти помогне .
09:37 13.08.2026
39 Антирашист 2702
До коментар #30 от "Иван":И за хитлер еврейте са " гнусни"
09:39 13.08.2026
40 Антирашист 2703
До коментар #35 от "ВЕСЕЛЯК":Да се надсмиваш на чуждото нещастие ,не е човешка добродетел а граничи със садизма !
09:43 13.08.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.