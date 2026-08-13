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Бивша №1 попиля Зверев: Големите тенисисти никога не са обвинявали топките

Бивша №1 попиля Зверев: Големите тенисисти никога не са обвинявали топките

13 Август, 2026 06:30 492 3

  • рене стъбс-
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  • александър зверев

Да сте чували някога Рафаел Надал, Новак Джокович, Роджър Федерер или Серина Уилямс да се оплакват от топките

Бивша №1 попиля Зверев: Големите тенисисти никога не са обвинявали топките - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившата номер 1 в света на двойки Рене Стъбс отправи остри критики към Александър Зверев заради изказванията му след отпадането от турнира в Монреал. Германският тенисист загуби в три сета от Талон Грикспор в първия си мач след финала на Уимбълдън и отдаде неочакваните резултати на условията и топките, които се използват на турнира.

"Мисля, че с тези условия и топки ще има някои странни резултати по отношение на класирането и играчите, които може би не очаквате по време на други турнири. Отново, това е първият ни турнир на твърда настилка от няколко месеца. Топките просто не могат да се контролират. Всеки път е така, нищо ново. Топките на Уилсън са трудни, но отново – това не е причината да загубя днес. Просто все още не съм във формата, в която бях през последните месеци", заяви 29-годишният Зверев.

Думите на германеца обаче предизвикаха остра реакция от страна на австралийката Рене Стъбс в нейния подкаст.

"Всеки път, когато той загуби, винаги има някакво оправдание. Да сте чували някога Рафаел Надал, Новак Джокович, Роджър Федерер или Серина Уилямс да се оплакват от топките и това да е причината за загубата им? Да, топките са много различни. Но мога да ви кажа едно нещо – когато Рафа, Роджър, Новак или който и да е друг велик играч е губил в Канада, никога не е обвинявал шибаните топки. Защото те знаят какви са топките – Уилсън, и че са различни. Притегни си кордажа или каквото е нужно, всички сме минали оттам. Промени се и се адаптирай", избухна Стъбс.

Съводещата в подкаста Кейтлин Томпсън припомни известната фраза на легендата Били Джийн Кинг, че "шампионите се нагаждат", с което Стъбс се съгласи напълно, допълвайки, че условията са еднакви и за двамата състезатели на корта.


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  • 1 дзвереф

    1 0 Отговор
    отрежиги бе!

    06:33 13.08.2026

  • 2 Дзак

    0 0 Отговор
    Всъщност всилки са обяснявали, че има адаптация към нови топки, както и към друга настилка!

    06:42 13.08.2026

  • 3 в кратце

    1 0 Отговор
    Когато не играеш на корта добре,не са ти виновни топките!

    06:46 13.08.2026

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