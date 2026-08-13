САЩ обявиха, че са поели контрол над Ормузкия проток. Иран отрече

Иран отхвърли твърдението на американския президент Доналд Тръмп, че САЩ упражняват "пълен контрол" върху Ормузкия проток, заявявайки, че стратегическият воден път остава "блокиран", предаде ДПА, съобщи БТА.
Многократните публикации в социалните медии на американски представители за отмяната на блокадата не променят ситуацията, обяви в Екс новата служба на Иран - за контролно-пропускателния режим в Персийския залив.
"Ормузкият проток остава блокиран и няма да бъде отворен отново, докато не бъдат приети условията на Иран", написа органът.
САЩ упражняват "пълен контрол" върху Ормузкия проток, заяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс.
"САЩ упражняват пълен контрол върху Ормузкия проток. И СМЯТАМ, ЧЕ ЩЕ ГО ЗАПАЗИМ! Нашата морска блокада е наричана от всички: "СТЕНА ОТ СТОМАНА" и Иран не може да направи нищо срещу това", написа Тръмп в социалната си мрежа Трут Соушъл.
"Те нямат военноморски флот, нямат военновъздушни сили, войниците, които са им останали, не получават заплати, Корпусът на гвардейците на Ислямската революция е опустошен и се разбягва, а "Ръководството" им е, в най-добрия случай, нестабилно! Нямат пари – страната им е "разрушена". Всичко, което имат, са ФАЛШИВИ НОВИНИ и 300% ИНФЛАЦИЯ, а положението се влошава! Иран е способен само на приказки и на никакви действия, той вече не е "Страшилището на Близкия изток“. Хвала на Аллах! Президент ДОНАЛД ДЖЕЙ ТРЪМП", допълни Тръмп в публикацията си.
Световните доставки на петрол ще намалеят с 4,3 млн. барела дневно или с около 4 на сто през 2026 г., прогнозира Международната агенция за енергията (МАЕ) в месечния си доклад за петролния пазар, предаде Ройтерс, съобщи БТА. Причина са подновените военни действия в Близкия изток от юли, които се очаква да задълбочат дефицита на световния петролен пазар.
Прогнозираният спад е по-голям от очакваните през юли 3,7 млн. барела дневно и ще свали средното световно предлагане през тази година до 102,02 млн. барела дневно – най-ниската прогноза на МАЕ досега за 2026 г.
„Тъй като споразумение, което да позволи повторното отваряне на Ормузкия проток и безпрепятственото преминаване през протока Баб ел Мандеб, все още не е постигнато, отново понижихме прогнозите си за доставките до края на годината“, посочва агенцията.
САЩ и подкрепяните от Иран хуси в Йемен съобщиха за отделни атаки срещу търговски кораби, като перспективите за прекратяване на войната в Иран изглеждат все по-несигурни. Техеран обяви, че протокът ще остане затворен, освен ако Вашингтон не приеме иранските условия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Саламалейкум
Коментиран от #5
07:16 13.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ВЕСЕЛЯК
До коментар #2 от "Саламалейкум":Са най-много контролират дебелия и резан край на персийския парчок.
07:18 13.08.2026
6 Мишел
07:18 13.08.2026
7 Пич
Станаха нулев фактор!!!
Коментиран от #26
07:19 13.08.2026
8 Оня
07:27 13.08.2026
9 Труп е аут!
Утре болния мозък ,че ги бомба пак...!!!
Днеска няма барут!!!
07:29 13.08.2026
10 име
07:31 13.08.2026
11 Някой
07:32 13.08.2026
12 Нико
07:33 13.08.2026
13 Иван
07:40 13.08.2026
14 ПТНХЛО
07:41 13.08.2026
15 123456
07:44 13.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Северодвинск
Смях...
07:48 13.08.2026
18 Янките си намериха майстора
Коментиран от #30
07:51 13.08.2026
19 Селянин
08:13 13.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Kaлпазанин
08:27 13.08.2026
23 Тото 1 и Тото 2
08:38 13.08.2026
24 ПЪГУОШ
08:39 13.08.2026
25 трой унция
08:41 13.08.2026
26 Kaлпазанин
До коментар #7 от "Пич":Да бееее, поели контрол над контролирания от персите пролив ,виж кой е на власт пак тука бря ранобудната m@@@ @@@@@@ ,ти не чули ,поели и контрол над слънцето и луната затова е толкова топло ,Урсула ми каза да пиша така
08:44 13.08.2026
27 Е НАЛИ ТРЯБВА
Коментиран от #29
08:51 13.08.2026
28 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА
09:00 13.08.2026
29 Не се разбра
До коментар #27 от "Е НАЛИ ТРЯБВА":Как ша манипулира борсите и кой печели от това.
09:01 13.08.2026
30 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #18 от "Янките си намериха майстора":Бомбя Моджтабата
Бомбя Путин
И никой не мой ма спря.
09:03 13.08.2026
31 Хейт
09:04 13.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Хайо
09:06 13.08.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.