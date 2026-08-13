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САЩ обявиха, че са поели контрол над Ормузкия проток. Иран отрече
  Тема: Иранската криза

САЩ обявиха, че са поели контрол над Ормузкия проток. Иран отрече

13 Август, 2026 07:13 2 019 34

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  • петрол

Ормузкият проток остава блокиран и няма да бъде отворен отново, докато не бъдат приети условията на Иран, обяви Техеран

САЩ обявиха, че са поели контрол над Ормузкия проток. Иран отрече - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иран отхвърли твърдението на американския президент Доналд Тръмп, че САЩ упражняват "пълен контрол" върху Ормузкия проток, заявявайки, че стратегическият воден път остава "блокиран", предаде ДПА, съобщи БТА.

Многократните публикации в социалните медии на американски представители за отмяната на блокадата не променят ситуацията, обяви в Екс новата служба на Иран - за контролно-пропускателния режим в Персийския залив.

"Ормузкият проток остава блокиран и няма да бъде отворен отново, докато не бъдат приети условията на Иран", написа органът.

САЩ упражняват "пълен контрол" върху Ормузкия проток, заяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс.

"САЩ упражняват пълен контрол върху Ормузкия проток. И СМЯТАМ, ЧЕ ЩЕ ГО ЗАПАЗИМ! Нашата морска блокада е наричана от всички: "СТЕНА ОТ СТОМАНА" и Иран не може да направи нищо срещу това", написа Тръмп в социалната си мрежа Трут Соушъл.

"Те нямат военноморски флот, нямат военновъздушни сили, войниците, които са им останали, не получават заплати, Корпусът на гвардейците на Ислямската революция е опустошен и се разбягва, а "Ръководството" им е, в най-добрия случай, нестабилно! Нямат пари – страната им е "разрушена". Всичко, което имат, са ФАЛШИВИ НОВИНИ и 300% ИНФЛАЦИЯ, а положението се влошава! Иран е способен само на приказки и на никакви действия, той вече не е "Страшилището на Близкия изток“. Хвала на Аллах! Президент ДОНАЛД ДЖЕЙ ТРЪМП", допълни Тръмп в публикацията си.

Световните доставки на петрол ще намалеят с 4,3 млн. барела дневно или с около 4 на сто през 2026 г., прогнозира Международната агенция за енергията (МАЕ) в месечния си доклад за петролния пазар, предаде Ройтерс, съобщи БТА. Причина са подновените военни действия в Близкия изток от юли, които се очаква да задълбочат дефицита на световния петролен пазар.

Прогнозираният спад е по-голям от очакваните през юли 3,7 млн. барела дневно и ще свали средното световно предлагане през тази година до 102,02 млн. барела дневно – най-ниската прогноза на МАЕ досега за 2026 г.

„Тъй като споразумение, което да позволи повторното отваряне на Ормузкия проток и безпрепятственото преминаване през протока Баб ел Мандеб, все още не е постигнато, отново понижихме прогнозите си за доставките до края на годината“, посочва агенцията.

САЩ и подкрепяните от Иран хуси в Йемен съобщиха за отделни атаки срещу търговски кораби, като перспективите за прекратяване на войната в Иран изглеждат все по-несигурни. Техеран обяви, че протокът ще остане затворен, освен ако Вашингтон не приеме иранските условия.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Саламалейкум

    31 2 Отговор
    САЩ контролират единия край, а Иран - другия.

    Коментиран от #5

    07:16 13.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ВЕСЕЛЯК

    35 2 Отговор

    До коментар #2 от "Саламалейкум":

    Са най-много контролират дебелия и резан край на персийския парчок.

    07:18 13.08.2026

  • 6 Мишел

    49 3 Отговор
    САЩ мечтаят и фантазират. Реално САЩ ще контролират Ормузкия проток само в сряда, на Върба .

    07:18 13.08.2026

  • 7 Пич

    46 2 Отговор
    Да бе!!! САЩ не спират да поемат.....
    Станаха нулев фактор!!!

    Коментиран от #26

    07:19 13.08.2026

  • 8 Оня

    38 0 Отговор
    Пак ли бе? Изгубих им бройката! За кой път го контролират?

    07:27 13.08.2026

  • 9 Труп е аут!

    35 1 Отговор
    Няма ракети, няма петрол!
    Утре болния мозък ,че ги бомба пак...!!!
    Днеска няма барут!!!

    07:29 13.08.2026

  • 10 име

    38 1 Отговор
    Крайно време е иранците да почнат да думкат краварските гемии в индийския океан.

    07:31 13.08.2026

  • 11 Някой

    43 1 Отговор
    Тръмп взе да действа като Зеленски - заявява победа, че е разбил врага. Един вид, медийна победа. А реалността е на 180 градуса.

    07:32 13.08.2026

  • 12 Нико

    22 1 Отговор
    Като видя Дони и веднага се сещам да си пусна иранското лего сити ..

    07:33 13.08.2026

  • 13 Иван

    23 1 Отговор
    На кой да вярваме??? - на ционисткия педофил ли?

    07:40 13.08.2026

  • 14 ПТНХЛО

    7 8 Отговор
    По-зле е и от ботокса.

    07:41 13.08.2026

  • 15 123456

    15 2 Отговор
    Хвала на Аллах! Президент ДОНАЛД ДЖЕЙ ТРЪМП" - ?!

    07:44 13.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Северодвинск

    20 2 Отговор
    Стига с тея извънредни глупости, те над панамския канал контрол не могат да поемат над ормузкия ще имат контрол :D
    Смях...

    07:48 13.08.2026

  • 18 Янките си намериха майстора

    24 2 Отговор
    Дончо е валат!

    Коментиран от #30

    07:51 13.08.2026

  • 19 Селянин

    9 1 Отговор
    Ееее, от цЕлата работа разбрах че нЕма да мога да си карам Удито, щото нафтата ще стане 3 ( три ) Ебро за литър !

    08:13 13.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Kaлпазанин

    10 2 Отговор
    Аз чух че поели и контрол над слънцето дъжда и вятъра ,затова е толкова горещо

    08:27 13.08.2026

  • 23 Тото 1 и Тото 2

    4 0 Отговор
    Това значи ли , че сега цените на горивата ще паднат ?

    08:38 13.08.2026

  • 24 ПЪГУОШ

    3 0 Отговор
    И сега какво ?

    08:39 13.08.2026

  • 25 трой унция

    4 0 Отговор
    То и Бойко обяви на всеослушание , че знаел коя е Мата Хари , ама какво от това , като нищо не последва !

    08:41 13.08.2026

  • 26 Kaлпазанин

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Да бееее, поели контрол над контролирания от персите пролив ,виж кой е на власт пак тука бря ранобудната m@@@ @@@@@@ ,ти не чули ,поели и контрол над слънцето и луната затова е толкова топло ,Урсула ми каза да пиша така

    08:44 13.08.2026

  • 27 Е НАЛИ ТРЯБВА

    5 0 Отговор
    ДА НАПРАВИ СЛОВЕСНА ИНТЕРВЕНЦИЯ ЗА ДА МАНИПУЛИРАТ БОРСИТЕ.

    Коментиран от #29

    08:51 13.08.2026

  • 28 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА

    1 4 Отговор
    Не слушкат ли аятоласчетата, пак ша ги почукат.

    09:00 13.08.2026

  • 29 Не се разбра

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Е НАЛИ ТРЯБВА":

    Как ша манипулира борсите и кой печели от това.

    09:01 13.08.2026

  • 30 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "Янките си намериха майстора":

    Бомбя Моджтабата
    Бомбя Путин
    И никой не мой ма спря.

    09:03 13.08.2026

  • 31 Хейт

    4 0 Отговор
    Пък сега цените на петрола рязко ще паднат. Пък после рязко ще се вдигнат. А компаниите на Дони ще спечелят още 250 млрд.

    09:04 13.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Хайо

    1 2 Отговор
    Бункерният педофил превзе ли Украйна?

    09:06 13.08.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

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