САЩ обявиха, че са поели контрол над Ормузкия проток. Иран отрече

Иран отхвърли твърдението на американския президент Доналд Тръмп, че САЩ упражняват "пълен контрол" върху Ормузкия проток, заявявайки, че стратегическият воден път остава "блокиран", предаде ДПА, съобщи БТА.

Многократните публикации в социалните медии на американски представители за отмяната на блокадата не променят ситуацията, обяви в Екс новата служба на Иран - за контролно-пропускателния режим в Персийския залив.

"Ормузкият проток остава блокиран и няма да бъде отворен отново, докато не бъдат приети условията на Иран", написа органът.

САЩ упражняват "пълен контрол" върху Ормузкия проток, заяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс.

"САЩ упражняват пълен контрол върху Ормузкия проток. И СМЯТАМ, ЧЕ ЩЕ ГО ЗАПАЗИМ! Нашата морска блокада е наричана от всички: "СТЕНА ОТ СТОМАНА" и Иран не може да направи нищо срещу това", написа Тръмп в социалната си мрежа Трут Соушъл.

"Те нямат военноморски флот, нямат военновъздушни сили, войниците, които са им останали, не получават заплати, Корпусът на гвардейците на Ислямската революция е опустошен и се разбягва, а "Ръководството" им е, в най-добрия случай, нестабилно! Нямат пари – страната им е "разрушена". Всичко, което имат, са ФАЛШИВИ НОВИНИ и 300% ИНФЛАЦИЯ, а положението се влошава! Иран е способен само на приказки и на никакви действия, той вече не е "Страшилището на Близкия изток“. Хвала на Аллах! Президент ДОНАЛД ДЖЕЙ ТРЪМП", допълни Тръмп в публикацията си.

Световните доставки на петрол ще намалеят с 4,3 млн. барела дневно или с около 4 на сто през 2026 г., прогнозира Международната агенция за енергията (МАЕ) в месечния си доклад за петролния пазар, предаде Ройтерс, съобщи БТА. Причина са подновените военни действия в Близкия изток от юли, които се очаква да задълбочат дефицита на световния петролен пазар.

Прогнозираният спад е по-голям от очакваните през юли 3,7 млн. барела дневно и ще свали средното световно предлагане през тази година до 102,02 млн. барела дневно – най-ниската прогноза на МАЕ досега за 2026 г.

„Тъй като споразумение, което да позволи повторното отваряне на Ормузкия проток и безпрепятственото преминаване през протока Баб ел Мандеб, все още не е постигнато, отново понижихме прогнозите си за доставките до края на годината“, посочва агенцията.

САЩ и подкрепяните от Иран хуси в Йемен съобщиха за отделни атаки срещу търговски кораби, като перспективите за прекратяване на войната в Иран изглеждат все по-несигурни. Техеран обяви, че протокът ще остане затворен, освен ако Вашингтон не приеме иранските условия.