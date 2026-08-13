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Очаква се новият подход на МО за подготовка на запасняци

Очаква се новият подход на МО за подготовка на запасняци

13 Август, 2026 07:32 2 295 104

  • запасняци-
  • мо-
  • военни

Докладът за състоянието на отбраната от 2025 година отчете, че окомплектоването на доброволния резерв остава на критично ниски нива от едва 18,6%

Очаква се новият подход на МО за подготовка на запасняци - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След близо 8 месеца трябва да е готов новият подход за подготовка на запасните и гражданите за защита на отечеството. Това е записано в одобрената в сряда Програма за управление до 2030 г. Планове за промени в обучението за военна подготовка за цивилни бяха обявени още с встъпването в длъжност на министъра на отбраната.

Публикуваната управленска програма не дава яснота как ще бъде извършвана военната подготовка. Заявките обаче са, че това ще стане през промените в Закона за резерва, а предложенията трябва да са готови през март 2027 г.

Докладът за състоянието на отбраната от 2025 година отчете, че окомплектоването на доброволния резерв остава на критично ниски нива от едва 18,6%. На служба в резерва има само 558 български граждани от определените 3000. До края на тази година приоритетни са актуализацията на инвестиционната военна програма до 2032 г. и приемането на плана за развитие на Въоръжените сили до 2032 г.

До края на годината трябва да бъдат адаптирани правилата за ползване на компенсации от военните, засиленият контрол върху дейностите по проектиране и строителство на военната инфраструктура, подзаконовите актове и правила за Върховното главно командване.

Управляващите отбелязват в програмата си до 30-а година, че ще има промени в Закона за устройство на територията. За да се улеснят процедурите за планиране, проектиране и изграждане на стратегически за отбраната инфраструктурни обекти. Приоритет остават и проектите за радари, боеприпаси, антидрон системи и други, финансирани с европейския заем SAFE и финансирани по линия на НАТО, приемане и на вторите осем самолета F-16, постигане на първоначална оперативна способност за носене на дежурство, както и внедряване на системи с изкуствен интелект в армията.

Източник: bnrnews.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    56 7 Отговор
    Това е защото нашите евроатлантически скъсани мишлета искат да заработват центчета от тpoлене по сайтове и форуми, вместо да се постъпят в армията.

    07:35 13.08.2026

  • 2 Тия

    36 5 Отговор
    войници да не се занимават повече с нищо , а да се мащат !

    07:35 13.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тримата от запаса

    42 10 Отговор
    Наборите и младите пенсионери да се готвят. От 1995-та няма казарма.

    07:36 13.08.2026

  • 5 Обективен

    78 0 Отговор
    Армия имахме преди 35 г. , а сега генералите ни са повече от войниците.

    Коментиран от #17, #40, #71

    07:36 13.08.2026

  • 6 Митьо СМСа, Рундьо и шефа им Шиши

    90 3 Отговор
    мога да ме хванат за шланга да ме разведат, нищо че не съм Боко. Не съм се клел в НАТЮвска "армия" и нямам договор с такава, че да ставам доброволно курбан заради крадливи бандити!

    Коментиран от #33

    07:37 13.08.2026

  • 7 Пазете Си Държавата !

    39 3 Отговор
    Мен Не ме Интересува !

    Коментиран от #47

    07:38 13.08.2026

  • 8 ПОДГОТОВКА ЗА ЗАЩИТА НА ОТЕЧЕСТВОТО

    66 9 Отговор
    Само дето май ще ги пращат да защитават отечеството на Зеленски.

    Коментиран от #20

    07:39 13.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пич

    53 11 Отговор
    Честито на тримата бунаци, които още подкрепят Радев!!! Ще ходят запас!!! Или - са три жени, и затова не схващат!
    Апропо - срещу кого ще воюваме?!

    07:39 13.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ще ми седнеш на питката

    51 4 Отговор
    Не си давам децата.
    Няма нов подход!
    Това си е убийство!
    Къде е на Радев сина му? Тоя хулиган, който имаше непристойни прояви, ама Борисов го защити.

    Коментиран от #15, #38

    07:41 13.08.2026

  • 13 НАТЮ НИ БРАНИ ЕС НИ ХРАНИ

    49 3 Отговор
    Най-накрая ни опазени, ни нахранени.

    Коментиран от #42

    07:41 13.08.2026

  • 14 Мдаа!🤔

    30 3 Отговор

    До коментар #9 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Тях Лама Калушев ги обучаваше на военно дело и ...ъъъъ.... на някои други неща! За съжаление падна геройски под Околчица!☹️☹️☹️

    07:44 13.08.2026

  • 15 Ами

    40 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ще ми седнеш на питката":

    сина на вожда им наскоро беше в Монако с возило за четвърт милион евро......

    Коментиран от #23, #28, #36, #97

    07:45 13.08.2026

  • 16 Това съм го гледАл, гледАл

    30 1 Отговор
    Военна му работа. Правят план, назначават отговорници и се захващат за работа. Кипи безсмислен труд, пилеят се държавни средства и на финала като ги попиташ "Какво постигнахте?" отговарят "Изпълнихме спуснатия план!". Докато най-накрая дойдат съюзниците и ни кажат "Дайте това, това и онова и отделете 20 човека да ги научим на оперативна съвместимост". После "научените" се дуят пред ненаучените и стават някакви дребни началници.

    В частния бизнес е друго. Планираш да спечелиш 200К за година. Правиш план, варианти, оптимизираш и работиш. Накрая на годината отчиташ - спечелих 200К или не? И пак изследваш, оптимизираш, търсиш ново възможности. Най-често пак си същия цървул, но с нови 200К в сметката и нов опит.

    07:46 13.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Предлага ха ми преди 10 г.

    30 0 Отговор
    Първо-няма щатове за моята специалност. Второ - хиляди медицински прегледи. Трето-една минимална заплата на година.... Я СИ Е... М....

    07:49 13.08.2026

  • 19 факуса

    43 0 Отговор
    ха ха кое отечество,таз дума изгуби значение, и от кого ще го защитават,начело трябва да са великите бизнесмени дори и да са депутати и семействата им

    07:49 13.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Последния Софиянец

    17 13 Отговор
    Радев ще ни вкара в окопите.

    Коментиран от #46

    07:53 13.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Перо

    44 0 Отговор
    Армията 36 г. е на автопилот, без обучение или формално такова, без военна техника, без структура за запасните, липса на средства, корупция и политическо, некадърно ръководство! Налага се други държави да ни пазят небето! Същевременно не се спира производството на паркетни генерали и адмирали за 6 май, всяка година! Войници няма, но генерали с дебели заплати, пенсии и 20 брутни заплати бол! По-голямата част от бюджета на МО отива за заплати, Кото на всичко отгоре често се увеличават!

    07:54 13.08.2026

  • 25 Един

    33 2 Отговор
    До 1995 има запас. След това Жендъри, Z ,Х поколения, розАви понита и знамената откраднати от децата. Смех, плач ли. Да ни пази Господ.

    07:55 13.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Дядо Гъдю

    36 2 Отговор
    Ясно!
    Детска болница няма да има, но за това пък ви готвим усилено за защита на ,,Западните ценности"
    До 2030 година укрите ще свършат.Ваш ред е.Вие сте новият буфер на Урси.

    07:58 13.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Перо

    34 2 Отговор

    До коментар #3 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Даже КЕЧ-а и Строителни войски разформироваха! Поне циганите придобиваха професия, след срока на службата и лесно си намираха работа, сега не стават за нищо без образование и професия, а в строителството не достигат хора! Мутренската демокрация унищожи всичко!

    07:59 13.08.2026

  • 31 Старши армейски редник

    21 1 Отговор
    За заплата от 10 000 евро на месец съм готов да помогна за обучението на младите запасняци, ще направя от тях истински фатмаци, като тоя на снимката.

    07:59 13.08.2026

  • 32 НАТО мощ и сила

    2 19 Отговор
    Бг е НАТО

    08:01 13.08.2026

  • 33 "демократ"

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "Митьо СМСа, Рундьо и шефа им Шиши":

    Има нещо вярно.

    08:02 13.08.2026

  • 34 Лешоядът

    18 1 Отговор
    ще подготвя запасняци. С каква цел? Двамата с муньо запасняци, а дондьо тъпото?

    Коментиран от #43

    08:04 13.08.2026

  • 35 Калоян

    25 0 Отговор
    Децата и родата на тези,дет ни готвят за война , ще станат ТЦКа-чници.
    Ще ни събират с бусове по нощите , да пазим Отечеството на КаяМакароне,Борката Джонсънов и на акушерката

    Коментиран от #41

    08:07 13.08.2026

  • 36 Ходил е

    11 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ами":

    при Пиленцетата от Монако.

    08:08 13.08.2026

  • 37 Механик

    29 1 Отговор
    Господин КИНТЕКС да не забравя, че точно такива като него разтуриха българската армия с думите "не ни трябва. Нас ни пази НАТО".
    Не знам за какви запасняци говори?! Нали запасняците бяха отживелица от соца?!

    08:09 13.08.2026

  • 38 Малък Мунчо

    16 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ще ми седнеш на питката":

    си има чисто нов апартамент за 1 млн. евро, така че..... едва ли ще ходи запас.

    Коментиран от #61

    08:11 13.08.2026

  • 39 в кратце

    20 0 Отговор
    Какви запасняци пък ги гонят тия невротици?! Законът за резерва армията ли ще снема? И ще направи запасняците нова армия.Тъй ли?! Вижда се,че в България вече нищо не върви. Щом се правят учения с техниката от 60-те години на миналия век,представете си каква армия имаме! Още работи руска техника.С какви ли резервни части я поддържат?!

    Коментиран от #45

    08:12 13.08.2026

  • 40 Механик

    30 0 Отговор

    До коментар #5 от "Обективен":

    Ти остави генералите, ами се оказа, че сме имали цели 6 адмирала на цели 5 гумени лодки. ЦЕЛИ 5 лодки (надувни), представи си.

    08:13 13.08.2026

  • 41 Да обаче

    15 2 Отговор

    До коментар #35 от "Калоян":

    клиповете в интернет станаха много, как ТКЦ-та се търкалят по улиците на осрайна с подути глави, от които хвърчат зъби като пуканки.

    08:15 13.08.2026

  • 42 Пушек от лулата на Шамана

    21 0 Отговор

    До коментар #13 от "НАТЮ НИ БРАНИ ЕС НИ ХРАНИ":

    Винаги съм подозирал,че когато някой го хранят безплатно,пазят безплатно и живее в ко чина,накрая , по Коледа, му представят сметката.

    08:16 13.08.2026

  • 43 Дондьо

    15 0 Отговор

    До коментар #34 от "Лешоядът":

    ще е свържочник, пощенски гълъб.

    08:18 13.08.2026

  • 44 Фуражките истерястват

    11 1 Отговор
    Смърди на мръсни зелени чорапи

    08:27 13.08.2026

  • 45 Тия промени

    11 0 Отговор

    До коментар #39 от "в кратце":

    Бяха ли споменати в предизборната програма на управляващата коалиция

    08:28 13.08.2026

  • 46 Никой не може да ни вкарва

    12 0 Отговор

    До коментар #22 от "Последния Софиянец":

    Където и да било. Всяко правителство с такава мисъл е ПЪТНИК!

    08:31 13.08.2026

  • 47 Аха!

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Пазете Си Държавата !":

    Като не те интересува, що се обаждаш?

    08:32 13.08.2026

  • 48 оня с коня

    13 1 Отговор
    .........както и внедряване на системи с изкуствен интелект в армията.........Хахаха.То там няма естествен-те ще вкарват изкуствен....Голм смях.

    08:32 13.08.2026

  • 49 между другото

    13 1 Отговор
    Радев спечели изборите, защото обеща да не замесва държавата във война.
    Ако има проблеми с паметта, ЩЕ МУ Я РЕФРЕШНЕМ!

    Коментиран от #70

    08:34 13.08.2026

  • 50 Лош

    10 0 Отговор
    Та за къде ни подготвят.

    Коментиран от #53

    08:35 13.08.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 тъй де

    14 0 Отговор
    ама запас към армията се прави от мъже със сериозна военна подготовка. Последните мъже, които минаха през такава, са набор 1988 г., т.е. сега са на 38 години и добрата им форма не е поддържана периодично. Тогава какъв ще бъде преобладаващия състав на запаса? Млади мъже, които са виждали военна техника и оръжия само на монитора на компютрите си, наркозависими и хронично болни? Ами то това няма да е никакъв запас, а обикновено пушечно месо, което ще приключи жизнения си цикъл още в първите часове на фронта. И коя държава ще пазят армията и запасняците, тази на Баба Алино? А срещу кого ще воюваме? Срещу Русия? Срещу Иран? Срещу кого? За кого ще умираме? За НАТО? За САЩ? За Израел? За кого?

    08:35 13.08.2026

  • 53 хмм

    10 0 Отговор

    До коментар #50 от "Лош":

    За площадите ни подготвят, за площадите...

    08:36 13.08.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Гробар

    11 1 Отговор
    Върнете Народната Република. Феодалната натовска кочина ще си защитавате сами.

    08:39 13.08.2026

  • 56 Разбрахте ли, българи?!

    4 12 Отговор
    Разбрахте ли? Спроед червения и в червата фатмак от есло Длавяноов, анй-преданиет и верен лакей и подлога на кремълския злодей, причина за чузовищното зверство в Пловдив е събарянето на МОЧА?! Бългаир, чували ли сте въобще в многовековната ин остория по-голяма духовна нищета, по-голям цинизъм и по-голяма комунистическа мерзост?! Само че, как не се намеир едина мисирка да напомни на червения и в червата фатмак, който, за срам и резил на великата ни някога България, е "преимер", та как не се намери една мисирка да му напомни, че изродите, садистите и убийците от Пловдив са негови почитатели, а родителите му членуват в "прогресивната" му пасмина оттакива като него! Измитай се бе, Фатмако, измитай се, защото така или инаеч, българският народ, те мрази и ще те измете!

    Коментиран от #74

    08:39 13.08.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Лука

    7 1 Отговор
    Според тази програма ако недай Боже се наложи ще воюваме с пенсионери . Велика програма браво !

    Коментиран от #60

    08:40 13.08.2026

  • 59 Град Козлодуй

    9 0 Отговор
    Аз за НАТО-вска България не мисля да умирам.Клел съм се към НРБ и съм служил 2г. и 3м. в БНА.
    Който иска да мре за тези дериБЕИ или в окопите на Осрайна-прав му път.

    Коментиран от #87

    08:41 13.08.2026

  • 60 Последния Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Лука":

    Ами то с ganders като теб-хептен няма да стане.

    08:43 13.08.2026

  • 61 Същият

    4 0 Отговор

    До коментар #38 от "Малък Мунчо":

    е отказал парцел в промишлената зона на Пловдив , а нас запас ще ни взимат !Ако е вярно де !

    08:43 13.08.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Боа

    7 0 Отговор
    И политиците да ходят на лагер.Да ги обучават там за всичко,който трябва да владее всеки български мъж.

    08:44 13.08.2026

  • 64 Стеф

    3 0 Отговор
    Новият подход какво значи?
    ТЦК, биячи, спрей, микробуси?

    08:45 13.08.2026

  • 65 оня с коня

    8 0 Отговор
    Като гледам интелекта на Митю и на предходните зелени партенки се чудя читав и поне с малко акъл има ли в тая сбирщина от пребоядисани "Вършавци".

    08:45 13.08.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Боа

    1 1 Отговор

    До коментар #62 от "Редакция на 56":

    И Ти да ходиш и в казармата и по лагери.
    Как-то гледам,-засега ставш за мерзости.Резил с топките!

    08:46 13.08.2026

  • 68 Испанеца

    9 0 Отговор
    Знам едни 240 дето първо трябва да бъдат мобилизирани.Ако не знаят кои са да питат Изкуствения интелект,като нямат естествен.

    08:48 13.08.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 !!!

    0 4 Отговор

    До коментар #49 от "между другото":

    И на теб има кой ще рефрешне!

    Коментиран от #94

    08:49 13.08.2026

  • 71 Антонио Ресио Матаморос

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Обективен":

    както се казва в израза:
    много вожд,малко индианец. :) :) :)

    08:52 13.08.2026

  • 72 Нещастници

    7 0 Отговор
    демографията е трагична те за запас мислят... само дронове ! на БМБ самолетите да ги отказваме, тези които не са дошли. и да си искаме парите

    08:53 13.08.2026

  • 73 П. Петков

    9 1 Отговор
    Лошо няма. Защитата на Отечеството е върховен дълг на всеки гражданин. Та в тая връзка да се даде пример и започне военно обучение с всички юнаци от Парламента, които са виждали оръжие само на снимка, или най-много на някое стрелбище от луна-парк. Да изкарат едни 60 дни военно обучение, да подават малко наряд, пострелят с личното си оръжие и се почувстват малко мъже. Иначе е лесно цял ден да лялямт за работи, които я станат, я не станат и касаят само лични, и корпоративни интереси.

    08:54 13.08.2026

  • 74 разбрахме,

    5 3 Отговор

    До коментар #56 от "Разбрахте ли, българи?!":

    че нищо не си разбрал. Ще ти го обясня простичко - когато събаряш антифашистки паметници подкрепяш фашизма, иначе как биха ти пречили паметници, издигнати в памет на онези, които са изгубили живота във войната с него? Всички антифашистки паметници имат една цел - да се помни фашизмът и никога да не се допуска повече. Ти какво против антифашистите имаш? Фашист ли си?

    08:54 13.08.2026

  • 75 ЧИЧО

    9 0 Отговор
    Такива идиоти като нас няма. Съборихме, унищожихме готовото сега ще правим на ново. Трябва да се усвояват някакви средства.

    08:54 13.08.2026

  • 76 Така е

    4 0 Отговор
    Защото в България остават само чифтокопитните слезли от стенописите на българската църква ...., а слагачите няма да защитят децата ни от готвеното ни изтребление....

    08:59 13.08.2026

  • 77 Бгг

    7 0 Отговор
    Раздайте оръжие че да може народа да си върне властта и да направи нов НАРОДЕН СЪД, срещу политико олигархичният елит който го унищожава с години.

    09:00 13.08.2026

  • 78 Това засяга

    6 2 Отговор
    вашите избирачи, бг-путинисти. Свободните хора ще ви чакат на плащадите да ви загреят гърбините

    09:01 13.08.2026

  • 79 само питам

    6 1 Отговор
    На запас ще подлежат ли и лицата, получили временна закрила в България? Питам, защото тук има над половин милион украински граждани, от които поне половината са мъже, избягали от войнския си дълг в родината си. Ако само българите бъдат викани в запаса, това ще бъде изключително дискриминационно отношение и като краен резултат излиза, че в случай на война, българите ще пазят живота на дезертьорите, за да могат те да продължат да се радват на охолния си живот.

    09:02 13.08.2026

  • 80 Няма да им се вярва

    8 1 Отговор
    Като излезем и им кажем, че ние срещу Русия няма да воюваме. И други преди тях са се опитвали, но не им се е получавало.

    09:03 13.08.2026

  • 81 ТИР

    10 0 Отговор
    Сега вече ударихте гредата ... 37 години обяснявате че не ни е нужна наборна армия и натото ще ни пази , и когато вденахте че сме разграден двор а децата на демокрацията не са виждали пушка се сетихте за наборници,,,въпроса е- от 1963 ли ще ги търсите защото те са се клели пред знамето и едва ли ще ви свършат работа за ТН нови предизвикателства ,,,

    09:05 13.08.2026

  • 82 Долу Радев

    5 2 Отговор
    И пасмината му. На есен да се махат някъде да хващат плесен, мазни комунисти продажни.

    09:05 13.08.2026

  • 83 Троянец

    12 0 Отговор
    Може да защитаваш и да умреш за нещо,което обичаш.Семейството например,но за "държава",която 37г. нищо не е направила за теб а само те е използвала за заграбване и обогатяване на т.нар. "демократи",която разруши и разпродаде всичко,което е било построено от Родителите ни,която без да пита народа ни вкара в ЕС и НАТО,която предаде Българския лев,която изгони децата ни по чужбина,окраде и унищожи цял един народ.
    Е. Такава държава не мисля да защитавам и да умирам за нея.

    09:09 13.08.2026

  • 84 Радки,

    3 1 Отговор
    пийте си хапчетата, че е позор да ни управлявате сбърканяци. Пътници сте!

    09:14 13.08.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Хе-хе

    5 2 Отговор
    - Трябва и да се върне казармата!?
    - Да-ааааа!
    - Искате ли да служите вие в нея!?
    - Не-еееееее!

    Разберете! ,,Армията е само един протокол", с който се изписват и крадат много пари! За да ги изпишат и окрадат, все пак някой трябва уж да служи там! Все пак, щом в амията има недостиг на кадри, заплащнето там следва да е привличащо! Опитаха се да направят нещо по въпроса и по стар уравновиловъчен механизъм ,,Каквото за едните, същото и за другите под пагон", парите отидоха в МВР и още повече в други по специални ведоства! А там наплива е очеваден и дори да им намалят заплатите, кандидати ще има повече от необходимото!

    09:17 13.08.2026

  • 87 Под шипковия храст

    4 0 Отговор

    До коментар #59 от "Град Козлодуй":

    ЕЕе и като ни викнат запАс и дадАт пушките? Знаят ли някъде ще се насочат? Не смеят,не смеят. Само приказки под шипковия храст.

    09:22 13.08.2026

  • 88 Мухаа ха!

    4 0 Отговор
    Ти научи вълкодава да яде от овцете,после чакай да пази стадото.Какъв резерв,какви пет цента? Същите ,който днес ви натискат да имате " резервисти" преди 30 г,ви насилиха да премахнете наборната служба.Защо: за да бъдем абсолютно зависими от техния Отан.Унищожихме бойни системи, балистични ракети,авиация, бронетанкови войски.Всичко на нула.Унищожихте и две стратегически военни групировки.ЖП войски и Строителни войски.Знаеха, че това е мощна система за подръжка и строеж на стратегически обекти,под пълен контрол на държавата.Да де,но загива приватизация, концесии, " държавни поръчки" към техни фирми и филиали.Сега ще накарате днешните живейници- джензита,да служат дори три месеца.Как? За 3 месеца,едва ще свикне да разглоби калашника и да стои в строя.До 1989 г БНА разполага със120 хилядна ,редовна армия ,и над 1,2 милиона резервисти.Но истински,изкарали 24 м служба.Днес го мобилизираш,утре яхва танк,МТЛБ, стреля с тежка артилерия - за броени дни е на линия.

    09:24 13.08.2026

  • 89 Моряка

    5 0 Отговор
    Президентите- главнокомандващи и Началниците на отбраната съсипаха армията и резерва,а сега- кой ми с.....а в гащите.Ами да воюват синовете им.Българите срещу братята си освободители няма да воюват Никога!

    09:27 13.08.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Троянец

    5 0 Отговор
    В тази "армийка" има ли "висш" офицер,който да не е завършил ВВНУ в НРБ,завършил Академия в СССР и служил в БНА ,който да не го е треснал катарзиса и в момент на разкаяние,че е служил на Социалистическа България и "Варшавсия договор" да не е предал клетвата си към България?!
    Има ли такъв,който да не се е пребоядисал и сега да плюе всичко в което се е клел вчера?!
    Предателите внинаги се нагаждат.Като ветропоказатели са!
    Интересно ми е утре какви ще бъдат.На кой следващ господар ще се калнът.
    Та такива хора да ми четът морал на тема:"Защита на Родината"?! Благодаря!Няма да стане!

    Коментиран от #92

    09:38 13.08.2026

  • 92 Кочо

    1 0 Отговор

    До коментар #91 от "Троянец":

    Мисля, че е ВНВУ, а не ВВНУ!

    Коментиран от #95

    09:41 13.08.2026

  • 93 123

    2 1 Отговор
    А сега да видим КОАЛИЦИЯТА НА ЖЕЛАЕЩИТЕ, Н. ДЕНКОВ, МОНИ ПАСИ, ТАГАРЕНКО, АСЕНА И КИКИ ПЛЮС СЕГАШНИЯ ДЯДО С БЯЛА ТЕНИСКА, А КОМАНДИР КАРАКАЧАНКАТА. СТРОЕВА ПОДГОТОВКА ПЪРВО С ПЪЛНО БОЙНО СНАРАЖЕНИЕ.

    09:44 13.08.2026

  • 94 Ще ме хванете за "зеления сертификат"🖕

    3 0 Отговор

    До коментар #70 от "!!!":

    Много се уплаших, другари фатмаци! Много...

    09:45 13.08.2026

  • 95 Троянец

    2 0 Отговор

    До коментар #92 от "Кочо":

    Да така е!Нарочно съм написал ВВНА.Правилното е ВНВУ,но всяко освен Търновското имаше още една буква според рода войски: ВНВАУ,ВНВВУ,ВНВМУ.......та за това.

    09:48 13.08.2026

  • 96 123

    3 0 Отговор
    Сега ще давате по 10 000евро заплата иначе няма да се бием на фронта и да пазим богатствата на Домуса и на други айдуци. Мони таси натовеца да ходи, Пагарев, Магарев, Н. БЕНКОВ швелка. А, КИКИ пицата.

    09:52 13.08.2026

  • 97 да бъде разчекнат

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ами":

    и влачен по улиците!!!

    09:55 13.08.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 ВКЛЮЧЕТЕ ВОЕННО ОБУЧЕНИЕ И НА

    2 0 Отговор
    БЕБЕТАТА НЕЗАВИСИМО ОТ ПОЛА ИМ , ВПОСЛЕДСТВИЕ С УКАЗ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ВИЕ ЩЕ МОЖЕТЕ ДА ГО СМЕНИТЕ , ЗА БЛАГОТО НА НАТО И САЩ ! ДА ЖИВЕЕ НОВИЯТ РЕД И НАЦИЗЪМА !

    09:57 13.08.2026

  • 100 ШЕФА

    2 0 Отговор
    Само имайте късмета да се пробвате с призовки и не София,а България ще ви се види тясна.Разбра ли престъпнико и продажнико Стоянов и ти Румен Гадев Безродников !

    09:59 13.08.2026

  • 101 ЦСКА Москва

    2 0 Отговор
    Ако някой не е виждал евро-атлантически плъх и нац.предател да види снимката.Първо ще мобилизираме децата на Боташев, Стоянов и цялото ОПГ ПБ пък после ние ,като акостират руснаците на Бургас.

    10:03 13.08.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 оня с коня

    1 0 Отговор
    Какво стана бе Митьо.Май мантрата дето я повтаряте като папагали вече толкова години,че някакъв чл.5 ще ни пази се пропука.Или сега проумяхте,че никой няма да си вдигне пръста за Вас и в цял Свят и всеки Икономически или Военен блок:Проблема на давещия се е само негов проблем.
    И сега оле Мамо резерва.Няма как да стане бивш Другарю.Този път няма как да Ви се получи.Късно е либе за китка.

    10:04 13.08.2026

  • 104 КАТО НАСТЯЩ ПУТИНИСТ ИСКАМ ДА МЕ ОБУЧАТ

    0 0 Отговор
    ВЪВ СТРЕЛБА СЪС СНАЙПЕР ЗА ДА СЕ БОРЯ ВПОСЛЕДСТВИЕ СЪС ФАШИЗъМА И НЕГОВИТЕ ПОКЛОННИЦИ И СЪБАРАЧИ НА ПАМЕТНИЦИ КРАДЦИ ОБИРДЖИИ ПРЕДАТЕЛИ И ПРОДАВАЧИ НА ОРЪЖИЯ НА ФАШИСТКИ РЕЖИМИ !!

    10:04 13.08.2026

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