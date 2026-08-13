Очаква се новият подход на МО за подготовка на запасняци

След близо 8 месеца трябва да е готов новият подход за подготовка на запасните и гражданите за защита на отечеството. Това е записано в одобрената в сряда Програма за управление до 2030 г. Планове за промени в обучението за военна подготовка за цивилни бяха обявени още с встъпването в длъжност на министъра на отбраната.

Публикуваната управленска програма не дава яснота как ще бъде извършвана военната подготовка. Заявките обаче са, че това ще стане през промените в Закона за резерва, а предложенията трябва да са готови през март 2027 г.

Докладът за състоянието на отбраната от 2025 година отчете, че окомплектоването на доброволния резерв остава на критично ниски нива от едва 18,6%. На служба в резерва има само 558 български граждани от определените 3000. До края на тази година приоритетни са актуализацията на инвестиционната военна програма до 2032 г. и приемането на плана за развитие на Въоръжените сили до 2032 г.

До края на годината трябва да бъдат адаптирани правилата за ползване на компенсации от военните, засиленият контрол върху дейностите по проектиране и строителство на военната инфраструктура, подзаконовите актове и правила за Върховното главно командване.

Управляващите отбелязват в програмата си до 30-а година, че ще има промени в Закона за устройство на територията. За да се улеснят процедурите за планиране, проектиране и изграждане на стратегически за отбраната инфраструктурни обекти. Приоритет остават и проектите за радари, боеприпаси, антидрон системи и други, финансирани с европейския заем SAFE и финансирани по линия на НАТО, приемане и на вторите осем самолета F-16, постигане на първоначална оперативна способност за носене на дежурство, както и внедряване на системи с изкуствен интелект в армията.