Очаква се новият подход на МО за подготовка на запасняци

След близо 8 месеца трябва да е готов новият подход за подготовка на запасните и гражданите за защита на отечеството. Това е записано в одобрената в сряда Програма за управление до 2030 г. Планове за промени в обучението за военна подготовка за цивилни бяха обявени още с встъпването в длъжност на министъра на отбраната.
Публикуваната управленска програма не дава яснота как ще бъде извършвана военната подготовка. Заявките обаче са, че това ще стане през промените в Закона за резерва, а предложенията трябва да са готови през март 2027 г.
Докладът за състоянието на отбраната от 2025 година отчете, че окомплектоването на доброволния резерв остава на критично ниски нива от едва 18,6%. На служба в резерва има само 558 български граждани от определените 3000. До края на тази година приоритетни са актуализацията на инвестиционната военна програма до 2032 г. и приемането на плана за развитие на Въоръжените сили до 2032 г.
До края на годината трябва да бъдат адаптирани правилата за ползване на компенсации от военните, засиленият контрол върху дейностите по проектиране и строителство на военната инфраструктура, подзаконовите актове и правила за Върховното главно командване.
Управляващите отбелязват в програмата си до 30-а година, че ще има промени в Закона за устройство на територията. За да се улеснят процедурите за планиране, проектиране и изграждане на стратегически за отбраната инфраструктурни обекти. Приоритет остават и проектите за радари, боеприпаси, антидрон системи и други, финансирани с европейския заем SAFE и финансирани по линия на НАТО, приемане и на вторите осем самолета F-16, постигане на първоначална оперативна способност за носене на дежурство, както и внедряване на системи с изкуствен интелект в армията.
Източник: bnrnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 име
07:35 13.08.2026
2 Тия
07:35 13.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Тримата от запаса
07:36 13.08.2026
5 Обективен
Коментиран от #17, #40, #71
07:36 13.08.2026
6 Митьо СМСа, Рундьо и шефа им Шиши
Коментиран от #33
07:37 13.08.2026
7 Пазете Си Държавата !
Коментиран от #47
07:38 13.08.2026
8 ПОДГОТОВКА ЗА ЗАЩИТА НА ОТЕЧЕСТВОТО
Коментиран от #20
07:39 13.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Пич
Апропо - срещу кого ще воюваме?!
07:39 13.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ще ми седнеш на питката
Няма нов подход!
Това си е убийство!
Къде е на Радев сина му? Тоя хулиган, който имаше непристойни прояви, ама Борисов го защити.
Коментиран от #15, #38
07:41 13.08.2026
13 НАТЮ НИ БРАНИ ЕС НИ ХРАНИ
Коментиран от #42
07:41 13.08.2026
14 Мдаа!🤔
До коментар #9 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Тях Лама Калушев ги обучаваше на военно дело и ...ъъъъ.... на някои други неща! За съжаление падна геройски под Околчица!☹️☹️☹️
07:44 13.08.2026
15 Ами
До коментар #12 от "Ще ми седнеш на питката":сина на вожда им наскоро беше в Монако с возило за четвърт милион евро......
Коментиран от #23, #28, #36, #97
07:45 13.08.2026
16 Това съм го гледАл, гледАл
В частния бизнес е друго. Планираш да спечелиш 200К за година. Правиш план, варианти, оптимизираш и работиш. Накрая на годината отчиташ - спечелих 200К или не? И пак изследваш, оптимизираш, търсиш ново възможности. Най-често пак си същия цървул, но с нови 200К в сметката и нов опит.
07:46 13.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Предлага ха ми преди 10 г.
07:49 13.08.2026
19 факуса
07:49 13.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Последния Софиянец
Коментиран от #46
07:53 13.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Перо
07:54 13.08.2026
25 Един
07:55 13.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Дядо Гъдю
Детска болница няма да има, но за това пък ви готвим усилено за защита на ,,Западните ценности"
До 2030 година укрите ще свършат.Ваш ред е.Вие сте новият буфер на Урси.
07:58 13.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Перо
До коментар #3 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Даже КЕЧ-а и Строителни войски разформироваха! Поне циганите придобиваха професия, след срока на службата и лесно си намираха работа, сега не стават за нищо без образование и професия, а в строителството не достигат хора! Мутренската демокрация унищожи всичко!
07:59 13.08.2026
31 Старши армейски редник
07:59 13.08.2026
32 НАТО мощ и сила
08:01 13.08.2026
33 "демократ"
До коментар #6 от "Митьо СМСа, Рундьо и шефа им Шиши":Има нещо вярно.
08:02 13.08.2026
34 Лешоядът
Коментиран от #43
08:04 13.08.2026
35 Калоян
Ще ни събират с бусове по нощите , да пазим Отечеството на КаяМакароне,Борката Джонсънов и на акушерката
Коментиран от #41
08:07 13.08.2026
36 Ходил е
До коментар #15 от "Ами":при Пиленцетата от Монако.
08:08 13.08.2026
37 Механик
Не знам за какви запасняци говори?! Нали запасняците бяха отживелица от соца?!
08:09 13.08.2026
38 Малък Мунчо
До коментар #12 от "Ще ми седнеш на питката":си има чисто нов апартамент за 1 млн. евро, така че..... едва ли ще ходи запас.
Коментиран от #61
08:11 13.08.2026
39 в кратце
Коментиран от #45
08:12 13.08.2026
40 Механик
До коментар #5 от "Обективен":Ти остави генералите, ами се оказа, че сме имали цели 6 адмирала на цели 5 гумени лодки. ЦЕЛИ 5 лодки (надувни), представи си.
08:13 13.08.2026
41 Да обаче
До коментар #35 от "Калоян":клиповете в интернет станаха много, как ТКЦ-та се търкалят по улиците на осрайна с подути глави, от които хвърчат зъби като пуканки.
08:15 13.08.2026
42 Пушек от лулата на Шамана
До коментар #13 от "НАТЮ НИ БРАНИ ЕС НИ ХРАНИ":Винаги съм подозирал,че когато някой го хранят безплатно,пазят безплатно и живее в ко чина,накрая , по Коледа, му представят сметката.
08:16 13.08.2026
43 Дондьо
До коментар #34 от "Лешоядът":ще е свържочник, пощенски гълъб.
08:18 13.08.2026
44 Фуражките истерястват
08:27 13.08.2026
45 Тия промени
До коментар #39 от "в кратце":Бяха ли споменати в предизборната програма на управляващата коалиция
08:28 13.08.2026
46 Никой не може да ни вкарва
До коментар #22 от "Последния Софиянец":Където и да било. Всяко правителство с такава мисъл е ПЪТНИК!
08:31 13.08.2026
47 Аха!
До коментар #7 от "Пазете Си Държавата !":Като не те интересува, що се обаждаш?
08:32 13.08.2026
48 оня с коня
08:32 13.08.2026
49 между другото
Ако има проблеми с паметта, ЩЕ МУ Я РЕФРЕШНЕМ!
Коментиран от #70
08:34 13.08.2026
50 Лош
Коментиран от #53
08:35 13.08.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 тъй де
08:35 13.08.2026
53 хмм
До коментар #50 от "Лош":За площадите ни подготвят, за площадите...
08:36 13.08.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Гробар
08:39 13.08.2026
56 Разбрахте ли, българи?!
Коментиран от #74
08:39 13.08.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Лука
Коментиран от #60
08:40 13.08.2026
59 Град Козлодуй
Който иска да мре за тези дериБЕИ или в окопите на Осрайна-прав му път.
Коментиран от #87
08:41 13.08.2026
60 Последния Софиянец
До коментар #58 от "Лука":Ами то с ganders като теб-хептен няма да стане.
08:43 13.08.2026
61 Същият
До коментар #38 от "Малък Мунчо":е отказал парцел в промишлената зона на Пловдив , а нас запас ще ни взимат !Ако е вярно де !
08:43 13.08.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Боа
08:44 13.08.2026
64 Стеф
ТЦК, биячи, спрей, микробуси?
08:45 13.08.2026
65 оня с коня
08:45 13.08.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Боа
До коментар #62 от "Редакция на 56":И Ти да ходиш и в казармата и по лагери.
Как-то гледам,-засега ставш за мерзости.Резил с топките!
08:46 13.08.2026
68 Испанеца
08:48 13.08.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 !!!
До коментар #49 от "между другото":И на теб има кой ще рефрешне!
Коментиран от #94
08:49 13.08.2026
71 Антонио Ресио Матаморос
До коментар #5 от "Обективен":както се казва в израза:
много вожд,малко индианец. :) :) :)
08:52 13.08.2026
72 Нещастници
08:53 13.08.2026
73 П. Петков
08:54 13.08.2026
74 разбрахме,
До коментар #56 от "Разбрахте ли, българи?!":че нищо не си разбрал. Ще ти го обясня простичко - когато събаряш антифашистки паметници подкрепяш фашизма, иначе как биха ти пречили паметници, издигнати в памет на онези, които са изгубили живота във войната с него? Всички антифашистки паметници имат една цел - да се помни фашизмът и никога да не се допуска повече. Ти какво против антифашистите имаш? Фашист ли си?
08:54 13.08.2026
75 ЧИЧО
08:54 13.08.2026
76 Така е
08:59 13.08.2026
77 Бгг
09:00 13.08.2026
78 Това засяга
09:01 13.08.2026
79 само питам
09:02 13.08.2026
80 Няма да им се вярва
09:03 13.08.2026
81 ТИР
09:05 13.08.2026
82 Долу Радев
09:05 13.08.2026
83 Троянец
Е. Такава държава не мисля да защитавам и да умирам за нея.
09:09 13.08.2026
84 Радки,
09:14 13.08.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Хе-хе
- Да-ааааа!
- Искате ли да служите вие в нея!?
- Не-еееееее!
Разберете! ,,Армията е само един протокол", с който се изписват и крадат много пари! За да ги изпишат и окрадат, все пак някой трябва уж да служи там! Все пак, щом в амията има недостиг на кадри, заплащнето там следва да е привличащо! Опитаха се да направят нещо по въпроса и по стар уравновиловъчен механизъм ,,Каквото за едните, същото и за другите под пагон", парите отидоха в МВР и още повече в други по специални ведоства! А там наплива е очеваден и дори да им намалят заплатите, кандидати ще има повече от необходимото!
09:17 13.08.2026
87 Под шипковия храст
До коментар #59 от "Град Козлодуй":ЕЕе и като ни викнат запАс и дадАт пушките? Знаят ли някъде ще се насочат? Не смеят,не смеят. Само приказки под шипковия храст.
09:22 13.08.2026
88 Мухаа ха!
09:24 13.08.2026
89 Моряка
09:27 13.08.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Троянец
Има ли такъв,който да не се е пребоядисал и сега да плюе всичко в което се е клел вчера?!
Предателите внинаги се нагаждат.Като ветропоказатели са!
Интересно ми е утре какви ще бъдат.На кой следващ господар ще се калнът.
Та такива хора да ми четът морал на тема:"Защита на Родината"?! Благодаря!Няма да стане!
Коментиран от #92
09:38 13.08.2026
92 Кочо
До коментар #91 от "Троянец":Мисля, че е ВНВУ, а не ВВНУ!
Коментиран от #95
09:41 13.08.2026
93 123
09:44 13.08.2026
94 Ще ме хванете за "зеления сертификат"🖕
До коментар #70 от "!!!":Много се уплаших, другари фатмаци! Много...
09:45 13.08.2026
95 Троянец
До коментар #92 от "Кочо":Да така е!Нарочно съм написал ВВНА.Правилното е ВНВУ,но всяко освен Търновското имаше още една буква според рода войски: ВНВАУ,ВНВВУ,ВНВМУ.......та за това.
09:48 13.08.2026
96 123
09:52 13.08.2026
97 да бъде разчекнат
До коментар #15 от "Ами":и влачен по улиците!!!
09:55 13.08.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 ВКЛЮЧЕТЕ ВОЕННО ОБУЧЕНИЕ И НА
09:57 13.08.2026
100 ШЕФА
09:59 13.08.2026
101 ЦСКА Москва
10:03 13.08.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 оня с коня
И сега оле Мамо резерва.Няма как да стане бивш Другарю.Този път няма как да Ви се получи.Късно е либе за китка.
10:04 13.08.2026
104 КАТО НАСТЯЩ ПУТИНИСТ ИСКАМ ДА МЕ ОБУЧАТ
10:04 13.08.2026