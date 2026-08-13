Великият гаф: Как БНТ изпусна историческото слънчево затъмнение през 1999 г.

В историята на българския телевизионен ефир има моменти, които остават запечатани в паметта на поколенията не с грандиозния си успех, а с мащаба на своя провал. Точно такъв е случаят от 11 август 1999 г., когато Българската национална телевизия (БНТ) сътвори един от най-култовите си и обсъждани гафове. В момент, когато милиони българи бяха приковани пред екраните, за да проследят последното пълно слънчево затъмнение за ХХ век, обществената медия буквално „изпусна“ пика на феномена.

Голямото очакване и техниката, която предаде ефира

Пълното слънчево затъмнение през 1999 г. беше едно от най-впечатляващите астрономически явления, чиято цялостна сянка премина директно над Североизточна България по линията Силистра – Шабла. Това бе най-наблюдаваното затъмнение в историята на човечеството.

БНТ, като единствената голяма национална телевизия с подобен технически ресурс по онова време, организира мащабно пряко предаване от района на Шабла. Мобилизирани бяха десетки екипи, ПТС-и (подвижни телевизионни станции) и скъпа техника. На живо от импровизираното студио именити учени и водещи подгряваха атмосферата часове наред.

Минутите на пълния мрак... и черния екран

Когато Луната започна окончателно да закрива слънчевия диск и настъпи пълната фаза на затъмнението, напрежението достигна своя връх. Точно в секундите, когато трябваше да се види величествената слънчева корона, сигналът от Шабла внезапно прекъсна.

Вместо уникалните кадри, зрителите в цялата страна видяха угасващ сигнал, последван от аварийни заставки. В ефира настъпи паника, а коментаторите в софийското студио се опитаха да замажат ситуацията с импровизации. Техническият гаф се дължеше на факта, че при пълното закриване на Слънцето, автоматичните бленди и системи за сигурност на предавателите и сателитната техника реагираха на рязката промяна в осветеността и претовариха трасето. Така, докато Румъния и останалите европейски държави предаваха феномена с перфектно качество, "Сан Стефано" 29 остави българите „на тъмно“.

Ехото на провала през годините

Този момент остава класика в учебниците по телевизионно майсторство у нас като пример за липса на резервно трасе (back-up) при мащабни събития. Както припомнят медийни анализи, ефирният гаф от 1999 г. се превърна в нарицателно име, което изплува в паметта на хората при всяко следващо голямо астрономическо събитие и допуснати онлайн или ефирни технически грешки от страна на медията.

Днес, десетилетия по-късно, архивните кадри и спомените за „изпуснатото Слънце“ продължават да предизвикват вълна от хумористични коментари в социалните мрежи, а видеоклипове по темата събират хиляди споделяния от хора, които си спомнят къде са били в този исторически, но телевизионно провален 11 август.