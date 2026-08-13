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Великият гаф: Как БНТ изпусна историческото слънчево затъмнение през 1999 г.

Великият гаф: Как БНТ изпусна историческото слънчево затъмнение през 1999 г.

13 Август, 2026 07:23 1 647 17

  • гаф-
  • слънчево затъмнение-
  • бнт-
  • 1999 г.

Националната телевизия остави зрителите на тъмно по време на най-чаканото астрономическо събитие на века

Великият гаф: Как БНТ изпусна историческото слънчево затъмнение през 1999 г. - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

В историята на българския телевизионен ефир има моменти, които остават запечатани в паметта на поколенията не с грандиозния си успех, а с мащаба на своя провал. Точно такъв е случаят от 11 август 1999 г., когато Българската национална телевизия (БНТ) сътвори един от най-култовите си и обсъждани гафове. В момент, когато милиони българи бяха приковани пред екраните, за да проследят последното пълно слънчево затъмнение за ХХ век, обществената медия буквално „изпусна“ пика на феномена.

Голямото очакване и техниката, която предаде ефира

Пълното слънчево затъмнение през 1999 г. беше едно от най-впечатляващите астрономически явления, чиято цялостна сянка премина директно над Североизточна България по линията Силистра – Шабла. Това бе най-наблюдаваното затъмнение в историята на човечеството.

БНТ, като единствената голяма национална телевизия с подобен технически ресурс по онова време, организира мащабно пряко предаване от района на Шабла. Мобилизирани бяха десетки екипи, ПТС-и (подвижни телевизионни станции) и скъпа техника. На живо от импровизираното студио именити учени и водещи подгряваха атмосферата часове наред.

Минутите на пълния мрак... и черния екран

Когато Луната започна окончателно да закрива слънчевия диск и настъпи пълната фаза на затъмнението, напрежението достигна своя връх. Точно в секундите, когато трябваше да се види величествената слънчева корона, сигналът от Шабла внезапно прекъсна.

Вместо уникалните кадри, зрителите в цялата страна видяха угасващ сигнал, последван от аварийни заставки. В ефира настъпи паника, а коментаторите в софийското студио се опитаха да замажат ситуацията с импровизации. Техническият гаф се дължеше на факта, че при пълното закриване на Слънцето, автоматичните бленди и системи за сигурност на предавателите и сателитната техника реагираха на рязката промяна в осветеността и претовариха трасето. Така, докато Румъния и останалите европейски държави предаваха феномена с перфектно качество, "Сан Стефано" 29 остави българите „на тъмно“.

Ехото на провала през годините

Този момент остава класика в учебниците по телевизионно майсторство у нас като пример за липса на резервно трасе (back-up) при мащабни събития. Както припомнят медийни анализи, ефирният гаф от 1999 г. се превърна в нарицателно име, което изплува в паметта на хората при всяко следващо голямо астрономическо събитие и допуснати онлайн или ефирни технически грешки от страна на медията.

Днес, десетилетия по-късно, архивните кадри и спомените за „изпуснатото Слънце“ продължават да предизвикват вълна от хумористични коментари в социалните мрежи, а видеоклипове по темата събират хиляди споделяния от хора, които си спомнят къде са били в този исторически, но телевизионно провален 11 август.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Верно ли бе

    21 15 Отговор
    Какви глупости пишете пак ? Всеки го гледа на живо тогава. Няма да изляза на терасата или на двора , ще го гледам по телевизията ? Пак не сте в час.

    Коментиран от #8, #11

    07:28 13.08.2026

  • 3 Голем

    13 5 Отговор
    Праз

    07:31 13.08.2026

  • 4 Лост

    14 2 Отговор
    После и нападението на кулите близнаци.За това свалиха и втората кула да може да я покажат по БНТ.А канал 3 тогава даваше всичко директно.

    07:34 13.08.2026

  • 5 Не Техниката !

    7 2 Отговор
    А Акъла Проваля Ефира !

    Докото БНТ беше !

    Пйлноценна Медия !

    Сега те Струва Нищо !

    Просто !

    Няма Какво !

    Да Гледаш !

    07:37 13.08.2026

  • 6 оня с коня

    11 5 Отговор
    Закво ми е ТВ след като може да се гледа "на живо" през прозореца?

    07:37 13.08.2026

  • 7 Да е ясно

    8 6 Отговор
    Вчера НАСА излъчи на живо слънчевото затъмнение и оповести пред целия свят, че Крим е руски!

    08:01 13.08.2026

  • 8 Ко речи?

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Верно ли бе":

    Няма значение, другите телевизии са се справили, а нашата национална - не.

    Коментиран от #10

    08:25 13.08.2026

  • 9 Мдада...

    0 2 Отговор
    "Аз очаквам картина от..." , но получи кУртина.

    08:28 13.08.2026

  • 10 Ко речи?

    7 2 Отговор

    До коментар #8 от "Ко речи?":

    П.П.
    Освен това, ако си пуснал видеото, си чул, че над 70 чужди телевизии са очаквали да им предадем сигнала.

    08:29 13.08.2026

  • 11 Валентин от нашто село

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Верно ли бе":

    Аз съм свидетел на гафа. Също го гледах през стъкло.Проблемът основно беше, че нашата телевизия беше поела ангажимента да предаде затъмнението и на други телевизии, които нямаха възможност да го гледат, както и да го запише за поколенията. Записа друго...

    08:47 13.08.2026

  • 12 Aлфа Вълкът

    3 1 Отговор
    Отенъците не си ги спомням, но си спомням, че беше черен екран и един диск скриваше една светеща топка, излязох и го гледах директно, след като луната беше скрила слънцето можеше да се гледа с просто око.

    Коментиран от #15

    08:56 13.08.2026

  • 13 Кочо

    5 1 Отговор
    Тогава обясняваха друго! Екипа се черпели и натискали, служебен курорт и забравил да снеме предпазните тапи на окуляра! През 1961 г. примитивната тогава телевизия излъчила картина от военен изтребител Миг-17, може би, почти 30 г. по късно - резил! Слушател по БНР обясни най точно причините с думите - ,,Мухлювщината и πэдерастията през последните 10 години придобиха неподозирани мащаби, възвисиха се и започнаха да ни определят как да живеем! Този провал е резултат от тези наслагвания и това е неизбежно..."!!!

    09:27 13.08.2026

  • 14 гол охлюв

    0 0 Отговор
    Голяма работа ! Животът си продължи и без това затъмнение , нали ?

    09:39 13.08.2026

  • 15 Тото 1 и Тото 2

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Aлфа Вълкът":

    ПРОСТО око не означава окото на Борисов , нали ?

    09:41 13.08.2026

  • 16 Тома Неверни

    0 0 Отговор
    Интересно, като изключим тежко болните, кой ли е гледал тогавашното затъмнение по телевизията. Това което си спомням е, че бяха монтирали техника на военни самолети, летящи паралелно на затъмнението. Не знам дали след това са излъчили картината.

    09:47 13.08.2026

  • 17 Затъмнението като социално явление

    0 0 Отговор
    Голяма истерия беше онова лято. Голяма подгрявка, голям страх се внушаваше, за да си изтъргува някой специалните очила.
    И вместо да погледне към небето, да наблюдава света около себе си, българинът пусна пердетата и се залепи пред телевизора.
    Голям гаф беше наистина и голям смях падна.
    Това някак сложи началото на разбирането на големите лъжи и последвалото недоверие.

    10:02 13.08.2026

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