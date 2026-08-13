Великият гаф: Как БНТ изпусна историческото слънчево затъмнение през 1999 г.

В историята на българския телевизионен ефир има моменти, които остават запечатани в паметта на поколенията не с грандиозния си успех, а с мащаба на своя провал. Точно такъв е случаят от 11 август 1999 г., когато Българската национална телевизия (БНТ) сътвори един от най-култовите си и обсъждани гафове. В момент, когато милиони българи бяха приковани пред екраните, за да проследят последното пълно слънчево затъмнение за ХХ век, обществената медия буквално „изпусна“ пика на феномена.
Голямото очакване и техниката, която предаде ефира
Пълното слънчево затъмнение през 1999 г. беше едно от най-впечатляващите астрономически явления, чиято цялостна сянка премина директно над Североизточна България по линията Силистра – Шабла. Това бе най-наблюдаваното затъмнение в историята на човечеството.
БНТ, като единствената голяма национална телевизия с подобен технически ресурс по онова време, организира мащабно пряко предаване от района на Шабла. Мобилизирани бяха десетки екипи, ПТС-и (подвижни телевизионни станции) и скъпа техника. На живо от импровизираното студио именити учени и водещи подгряваха атмосферата часове наред.
Минутите на пълния мрак... и черния екран
Когато Луната започна окончателно да закрива слънчевия диск и настъпи пълната фаза на затъмнението, напрежението достигна своя връх. Точно в секундите, когато трябваше да се види величествената слънчева корона, сигналът от Шабла внезапно прекъсна.
Вместо уникалните кадри, зрителите в цялата страна видяха угасващ сигнал, последван от аварийни заставки. В ефира настъпи паника, а коментаторите в софийското студио се опитаха да замажат ситуацията с импровизации. Техническият гаф се дължеше на факта, че при пълното закриване на Слънцето, автоматичните бленди и системи за сигурност на предавателите и сателитната техника реагираха на рязката промяна в осветеността и претовариха трасето. Така, докато Румъния и останалите европейски държави предаваха феномена с перфектно качество, "Сан Стефано" 29 остави българите „на тъмно“.
Ехото на провала през годините
Този момент остава класика в учебниците по телевизионно майсторство у нас като пример за липса на резервно трасе (back-up) при мащабни събития. Както припомнят медийни анализи, ефирният гаф от 1999 г. се превърна в нарицателно име, което изплува в паметта на хората при всяко следващо голямо астрономическо събитие и допуснати онлайн или ефирни технически грешки от страна на медията.
Днес, десетилетия по-късно, архивните кадри и спомените за „изпуснатото Слънце“ продължават да предизвикват вълна от хумористични коментари в социалните мрежи, а видеоклипове по темата събират хиляди споделяния от хора, които си спомнят къде са били в този исторически, но телевизионно провален 11 август.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Верно ли бе
Коментиран от #8, #11
07:28 13.08.2026
3 Голем
07:31 13.08.2026
4 Лост
07:34 13.08.2026
5 Не Техниката !
Докото БНТ беше !
Пйлноценна Медия !
Сега те Струва Нищо !
Просто !
Няма Какво !
Да Гледаш !
07:37 13.08.2026
6 оня с коня
07:37 13.08.2026
7 Да е ясно
08:01 13.08.2026
8 Ко речи?
До коментар #2 от "Верно ли бе":Няма значение, другите телевизии са се справили, а нашата национална - не.
Коментиран от #10
08:25 13.08.2026
9 Мдада...
08:28 13.08.2026
10 Ко речи?
До коментар #8 от "Ко речи?":П.П.
Освен това, ако си пуснал видеото, си чул, че над 70 чужди телевизии са очаквали да им предадем сигнала.
08:29 13.08.2026
11 Валентин от нашто село
До коментар #2 от "Верно ли бе":Аз съм свидетел на гафа. Също го гледах през стъкло.Проблемът основно беше, че нашата телевизия беше поела ангажимента да предаде затъмнението и на други телевизии, които нямаха възможност да го гледат, както и да го запише за поколенията. Записа друго...
08:47 13.08.2026
12 Aлфа Вълкът
Коментиран от #15
08:56 13.08.2026
13 Кочо
09:27 13.08.2026
14 гол охлюв
09:39 13.08.2026
15 Тото 1 и Тото 2
До коментар #12 от "Aлфа Вълкът":ПРОСТО око не означава окото на Борисов , нали ?
09:41 13.08.2026
16 Тома Неверни
09:47 13.08.2026
17 Затъмнението като социално явление
И вместо да погледне към небето, да наблюдава света около себе си, българинът пусна пердетата и се залепи пред телевизора.
Голям гаф беше наистина и голям смях падна.
Това някак сложи началото на разбирането на големите лъжи и последвалото недоверие.
10:02 13.08.2026