Задържаха наркодилър с бебе и дрога в кв. "Гео Милев"

Дилър на наркотици беше задържан късно снощи в столичния квартал "Гео Милев", съобщи БНТ.
Луксозен автомобил, управляван от 39-годишен мъж е спрян в близост до парк, където се събират непълнолетни. При проверка в колата са открити голямо количество наркотици, разпределени в дози за разпространение.
Полевите тестове са реагирали на марихуана, амфетамини и кокаин. На задната седалка в автомобила мъжът е возил 4-месечното си бебе, което е използвал като прикритие за дейността си.
На място са повикани служители на социалната служба и на Агенцията за закрила на детето, както и майката на детето. Пред разследващите тя твърди, че не е знаела с какво се занимава задържаният.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3
07:50 13.08.2026
2 Олеся Чукчyк
07:58 13.08.2026
3 Ахааа
До коментар #1 от "Последния Софиянец":За пръв път от много години, държавата се опитва да смачка наркотрафика- бяха разбити много нарколаборатории и дилъри! Наркобосовете, заедно с Шиши и Боко имат интерес на есен да има протести! Ще дават луди пари за протести, за да спасяват кожата си и " бизнеса " си !
Коментиран от #6
08:07 13.08.2026
4 Как
08:20 13.08.2026
5 Име
08:33 13.08.2026
6 Стефан
До коментар #3 от "Ахааа":Или имаш интерес от тези патоси, или си по-наивен и от баба си.
08:35 13.08.2026
7 Демографска катастрофа
08:53 13.08.2026