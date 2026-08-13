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Задържаха наркодилър с бебе и дрога в кв. "Гео Милев"

Задържаха наркодилър с бебе и дрога в кв. "Гео Милев"

13 Август, 2026 07:48 1 030 7

  • наркодилър-
  • бебе-
  • кв. гео милев

На място са повикани служители на социалната служба и на Агенцията за закрила на детето, както и майката на детето

Задържаха наркодилър с бебе и дрога в кв. "Гео Милев" - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Дилър на наркотици беше задържан късно снощи в столичния квартал "Гео Милев", съобщи БНТ.

Луксозен автомобил, управляван от 39-годишен мъж е спрян в близост до парк, където се събират непълнолетни. При проверка в колата са открити голямо количество наркотици, разпределени в дози за разпространение.

Полевите тестове са реагирали на марихуана, амфетамини и кокаин. На задната седалка в автомобила мъжът е возил 4-месечното си бебе, което е използвал като прикритие за дейността си.

На място са повикани служители на социалната служба и на Агенцията за закрила на детето, както и майката на детето. Пред разследващите тя твърди, че не е знаела с какво се занимава задържаният.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 4 Отговор
    Нова власт -Нови дилъри.

    Коментиран от #3

    07:50 13.08.2026

  • 2 Олеся Чукчyк

    7 1 Отговор
    Свобода за смелия украинец!!!

    07:58 13.08.2026

  • 3 Ахааа

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    За пръв път от много години, държавата се опитва да смачка наркотрафика- бяха разбити много нарколаборатории и дилъри! Наркобосовете, заедно с Шиши и Боко имат интерес на есен да има протести! Ще дават луди пари за протести, за да спасяват кожата си и " бизнеса " си !

    Коментиран от #6

    08:07 13.08.2026

  • 4 Как

    8 0 Отговор
    Като е носил яки мангизи в къщи не го е питала от къде ги вади!

    08:20 13.08.2026

  • 5 Име

    2 0 Отговор
    Майката твърди, че не знаела с какво се занимава? Сигурно и не знае от кого е детето. Иначе браво, дори дилърите станаха еко и бръмчат с електрички.

    08:33 13.08.2026

  • 6 Стефан

    0 3 Отговор

    До коментар #3 от "Ахааа":

    Или имаш интерес от тези патоси, или си по-наивен и от баба си.

    08:35 13.08.2026

  • 7 Демографска катастрофа

    2 0 Отговор
    Много скъпо стана отглеждането на деца напоследък. Докарвал си е допълнителни доходи.

    08:53 13.08.2026