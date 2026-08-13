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Ман Сити закова цена за Родри: Барса трябва да плати 70 млн. паунда

Ман Сити закова цена за Родри: Барса трябва да плати 70 млн. паунда

13 Август, 2026 07:29 702 1

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От Ман Сити са определили твърда цена и предстои да се види дали Барселона ще се върне на масата за преговори

Ман Сити закова цена за Родри: Барса трябва да плати 70 млн. паунда - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ръководството на Манчестър Сити е уведомило Барселона, че трябва да плати 70 млн. паунда, ако иска да привлече капитана на световния шампион Испания Родри. "Гражданите“ отхвърлиха втора оферта за халфа на стойност 51,3 млн. паунда, с допълнителни 5 млн. под формата на бонуси, смятайки я за неприемлива. Първоначалната оферта на каталунците беше в размер на 38,5 млн. паунда.

Сега от Ман Сити са определили твърда цена и предстои да се види дали Барселона ще се върне на масата за преговори, или ще изчака развитието на ситуацията с Родри, когато той се завърне в Манчестър за предсезонна подготовка в петък.

Английският клуб проявява интерес към халфа на Челси Енцо Фернандес като директен заместник на носителя на „Златната топка“ за 2024 г. „Гражданите“ обаче са наясно, че лондонският клуб оценява аржентинеца на 120 млн. паунда.

30-годишният Родри беше избран за най-добър играч на Световното първенство и изглежда е преодолял проблемите с контузии, които го мъчеха през последните два сезона.


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  • 1 Зайо Байо

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    08:44 13.08.2026

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