Референдум: Неутрална Швейцария ще стане още по-неутрална?

В малка кръчма в Женева, четирима мъже си пият бирата след работа. Един от тях, Бени, повдига актуална тема: „Много е важно да имаме строг неутралитет - не както сега, когато Швейцария зае позиция относно Русия".
С това Бени засяга един деликатен въпрос: в швейцарската конституция е заложено изискването за неутралитет. Въпреки това, макар и след известно колебание, Швейцария се присъедини към икономическите санкции на западния свят срещу Русия, която нападна Украйна. Според Бени това не е добро решение, отбелязва АРД в репортажа си.
И Хайди, която живее в съседство, се изказва скептично: „Принципът на неутралитета в Швейцария е нещо добро. В бъдеще би трябвало стриктно да се придържаме към него".
Инициатива за по-строг неутралитет
За нещо сходно настоява и един човек, който в Швейцария вече е „политически пенсионер“ - 85-годишният Кристоф Блохер, който още преди десетилетия беше икона на дясноконсервативната Швейцарска народна партия (SVP), а в определен период беше и член на швейцарското федерално правителство. Сега той отново се изявява като пламенен защитник на т. нар. „инициатива за неутралитет“, която беше предложена от някои кръгове в неговата партия.
Според Блохер връщането към неутралитета през 1938 г. е предпазило Швейцария от въвличане във Втората световна война; при това е ставало дума за неутралитет, който значително надхвърля принципа за невмешателство във военни конфликти. „Експертите говорят за „интегрален неутралитет", тоест абсолютен. Това означава също, че ние ще сме неутрални и по отношение на невоенни принудителни мерки", пояснява Блохер пред германската медия.
Без участие в санкции срещу други държави
Във видеоклип Блохер обяснява какво точно разбира под невоенни принудителни мерки. В това понятие 85-годишният активист включва освен невмешателство във военни конфликти и отказ от участие в икономически или дипломатически санкции. Защото „който прави това, вече е страна в конфликта", твърди швейцарецът. Това означава, че ако предложението се приеме, страната в бъдеще не би трябвало да участва в икономически или дипломатически санкции, освен ако няма съответна резолюция на ООН.
Така е записано в проекта за народна инициатива „Защита на швейцарския неутралитет“. И точно това е най-деликатният момент: в началото на руската агресивна война срещу Украйна - след кратък и оспорван дебат -Швейцария също се включи в западните санкции срещу Руската федерация. „Това беше грешка", твърди Блохер.
„Това не е грешка“, казва обаче Игнацио Касис, швейцарският външен министър от либералната Свободно-демократична партия. Не може дори да си представим какво би станало, ако представите на Блохер за „интегрална неутралност“ се превърнат в действащо право. „Срещу воюващи държави вече не биха могли да се налагат санкции“, казва Касис. „Например, днешните санкции срещу Русия вече не биха били възможни, тъй като не са приети от ООН.
Изолация на Швейцария?
Касис се опасява, че в такъв случай Швейцария ще се изолира от западната международна общност. Като него мислят и повечето политици от всички останали партии, представени в парламента в Берн – с изключение на Швейцарската народна партия (SVP) на Блохер.
Дали неговата инициатива за пълен неутралитет ще бъде приета от швейцарците ще се реши на референдум, предвиден за 27 септември.
Автор: Томас Вагнер ARD
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наблюдател
Коментиран от #3
07:54 13.08.2026
2 Сепаратор у мини гащи
07:56 13.08.2026
3 анти
До коментар #1 от "Наблюдател":Дай пример за неутрална медия
Коментиран от #7
07:58 13.08.2026
4 Механик
Смешни приказки измисляте. Това се дължи на не особено висока обща култура. Малко прочетени книги, казано инак.
Запитвали ли сте се защо Швейцария е "неутрална"?? М? Защото там се държат парите на тия дето палят войните. Имам предвид парите и на едните от едната страна на войната, и на другите д ето са от противниковата. В Швейцария мирише на мошета та се не трае. И така е било още от средновековието. И колкото по-голяма война се задава, толкова по-неутрална става швейцария. Щото ОНИЯ не искат да си изгубят парите. А човешките животи.. кво толкова. Това са им чужди животи и като такива могат да се харчат без никаква жал.
07:58 13.08.2026
5 факуса
07:59 13.08.2026
6 Дзак
08:02 13.08.2026
7 Механик
До коментар #3 от "анти":Ами например вестник "чук-чук" едно време. Бешше си съвсем неутрална медия.
Други такива не знам. Вероятно никога и никъде не е имало.
Но има и друго. Примерно аз много харесвах рекламите в 90-те години. Бяха майсторски, приятни за гледане и слушане. Носеха интелигенттен контекст и всичко бе страхотно. Но не харесвам сегашните. Сегашните с а съвсем безмозъчни, точно като за Джен-Зи "Купете си това, щото то ви трябва" и точка.
С медиите е същата работа. Повечето вече не правят пропаганда. Те направо ти казват "ти трябва да мислиш ТАКА". Което е обида за интелекта на човек.
08:02 13.08.2026
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НЯМА ДА КОМЕНТИРАМ ПОВЕЧЕ ЗА ДНЕС
....УКРАИНСКАТА КУЧКА ДОЙДЕ В РЕДАКЦИЯТА НА РАБОТА :)
08:04 13.08.2026
9 така е
Коментиран от #26
08:06 13.08.2026
10 У нас
Коментиран от #12, #13, #16
08:10 13.08.2026
11 Ко речи?
Ако не внасяш стоки и улуги, а сам си ги произвеждаш, че даже и изнасяш - добре. Дори парите в банките не са ваши, на сума ти сбирщина от цял свят.
08:18 13.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Писсин
До коментар #10 от "У нас":А ПУТин допитва ли се до народа си? Къде има директна демокрация, в Китай, Русия или С.Корея. Вие не смятате демокрацията за ценност а за слабост, в момента шикалкавите защото смятате че директна демокрация в ЕС ще е в полза на враговете на ЕС, които ви плащат масрафа да кибичите и коментирате по цял ден. Директната демокрация може да я има там където населението не е податлово на хибридни и пропагандни-популистки идейни червеи. Тук, и благодарение на вашата дейност и на такива като вас скоро няма да има решаващи референдуми.
Коментиран от #19, #20, #24, #27
08:21 13.08.2026
14 Швейцария няма
08:31 13.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Яблоко руска черна Диктатура
До коментар #10 от "У нас":А в русия думата Мир е забранена!
08:41 13.08.2026
17 Перо
08:58 13.08.2026
18 Пич
09:00 13.08.2026
19 Перо
До коментар #13 от "Писсин":В Мутристан има “пряка демокрация”, наречена свободия! Всеки прави, каквото си иска, без да носи отговорност и с фиктивна съдебна система!
09:02 13.08.2026
20 Ти за Русия не се притеснявай
До коментар #13 от "Писсин":освен ако не живееш там.
Притеснявай се за демократична България, където отказаха да направят референдум щото било незаконно.
09:07 13.08.2026
21 защо
Срещу - Това не е грешка“, казва обаче Игнацио Касис, швейцарският външен министър от либералната Свободно-демократична партия.
Кой разбрал - разбрал.
09:12 13.08.2026
22 Швейцарците са умни
09:19 13.08.2026
23 Туман
09:30 13.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Специалист
09:47 13.08.2026
26 държавата
До коментар #9 от "така е":в Швейцария е в когнитивен дисонанс към народа, за нея неутралитет не значи ненамеса. Гласува се едно - става точно обратното и там като тук, макар там имат референдума за последна дума . Военните все пак държат сериозно крайния контрол и в двете страни, по-прикрито там.......
09:52 13.08.2026
27 При БАЙ ТОШО
До коментар #13 от "Писсин":Да немаше директна демокрация.
09:59 13.08.2026