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Референдум: Неутрална Швейцария ще стане още по-неутрална?
  Тема: Украйна

Референдум: Неутрална Швейцария ще стане още по-неутрална?

13 Август, 2026 07:51 2 130 27

  • референдум-
  • швейцария-
  • неутралитет-
  • санкции

На 27 септември Швейцария ще гласува на референдум дали да стане още по-неутрална държава. Това би означавало, че няма да има право да участва в икономически и дипломатически санкции - например срещу Русия

Референдум: Неутрална Швейцария ще стане още по-неутрална? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

В малка кръчма в Женева, четирима мъже си пият бирата след работа. Един от тях, Бени, повдига актуална тема: „Много е важно да имаме строг неутралитет - не както сега, когато Швейцария зае позиция относно Русия".

С това Бени засяга един деликатен въпрос: в швейцарската конституция е заложено изискването за неутралитет. Въпреки това, макар и след известно колебание, Швейцария се присъедини към икономическите санкции на западния свят срещу Русия, която нападна Украйна. Според Бени това не е добро решение, отбелязва АРД в репортажа си.

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И Хайди, която живее в съседство, се изказва скептично: „Принципът на неутралитета в Швейцария е нещо добро. В бъдеще би трябвало стриктно да се придържаме към него".

Инициатива за по-строг неутралитет

За нещо сходно настоява и един човек, който в Швейцария вече е „политически пенсионер“ - 85-годишният Кристоф Блохер, който още преди десетилетия беше икона на дясноконсервативната Швейцарска народна партия (SVP), а в определен период беше и член на швейцарското федерално правителство. Сега той отново се изявява като пламенен защитник на т. нар. „инициатива за неутралитет“, която беше предложена от някои кръгове в неговата партия.

Според Блохер връщането към неутралитета през 1938 г. е предпазило Швейцария от въвличане във Втората световна война; при това е ставало дума за неутралитет, който значително надхвърля принципа за невмешателство във военни конфликти. „Експертите говорят за „интегрален неутралитет", тоест абсолютен. Това означава също, че ние ще сме неутрални и по отношение на невоенни принудителни мерки", пояснява Блохер пред германската медия.

Без участие в санкции срещу други държави

Във видеоклип Блохер обяснява какво точно разбира под невоенни принудителни мерки. В това понятие 85-годишният активист включва освен невмешателство във военни конфликти и отказ от участие в икономически или дипломатически санкции. Защото „който прави това, вече е страна в конфликта", твърди швейцарецът. Това означава, че ако предложението се приеме, страната в бъдеще не би трябвало да участва в икономически или дипломатически санкции, освен ако няма съответна резолюция на ООН.

Така е записано в проекта за народна инициатива „Защита на швейцарския неутралитет“. И точно това е най-деликатният момент: в началото на руската агресивна война срещу Украйна - след кратък и оспорван дебат -Швейцария също се включи в западните санкции срещу Руската федерация. „Това беше грешка", твърди Блохер.

„Това не е грешка“, казва обаче Игнацио Касис, швейцарският външен министър от либералната Свободно-демократична партия. Не може дори да си представим какво би станало, ако представите на Блохер за „интегрална неутралност“ се превърнат в действащо право. „Срещу воюващи държави вече не биха могли да се налагат санкции“, казва Касис. „Например, днешните санкции срещу Русия вече не биха били възможни, тъй като не са приети от ООН.

Изолация на Швейцария?

Касис се опасява, че в такъв случай Швейцария ще се изолира от западната международна общност. Като него мислят и повечето политици от всички останали партии, представени в парламента в Берн – с изключение на Швейцарската народна партия (SVP) на Блохер.

Дали неговата инициатива за пълен неутралитет ще бъде приета от швейцарците ще се реши на референдум, предвиден за 27 септември.

Автор: Томас Вагнер ARD


Швейцария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    50 5 Отговор
    Хубаво е първо DW да стане неутрална медия, но това едва ли ще се случи.

    Коментиран от #3

    07:54 13.08.2026

  • 2 Сепаратор у мини гащи

    25 4 Отговор
    12000 тъшъци и 6000 увиснали паткани в дойчевеле мръцкат голи охлюви в захлас

    07:56 13.08.2026

  • 3 анти

    16 6 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Дай пример за неутрална медия

    Коментиран от #7

    07:58 13.08.2026

  • 4 Механик

    37 1 Отговор
    Мдааа! То и бялото сирене от утре ще става ОЩЕ ПО-БЯЛО.
    Смешни приказки измисляте. Това се дължи на не особено висока обща култура. Малко прочетени книги, казано инак.
    Запитвали ли сте се защо Швейцария е "неутрална"?? М? Защото там се държат парите на тия дето палят войните. Имам предвид парите и на едните от едната страна на войната, и на другите д ето са от противниковата. В Швейцария мирише на мошета та се не трае. И така е било още от средновековието. И колкото по-голяма война се задава, толкова по-неутрална става швейцария. Щото ОНИЯ не искат да си изгубят парите. А човешките животи.. кво толкова. Това са им чужди животи и като такива могат да се харчат без никаква жал.

    07:58 13.08.2026

  • 5 факуса

    22 1 Отговор
    ха ха неутрална,а що тогаз обслужват всички,неутрална ще е кат си затвори границите и нито влаза некой нито излазаи банките тоже

    07:59 13.08.2026

  • 6 Дзак

    15 1 Отговор
    Вероятно така казват и местното заведение в Мъглиж!

    08:02 13.08.2026

  • 7 Механик

    33 3 Отговор

    До коментар #3 от "анти":

    Ами например вестник "чук-чук" едно време. Бешше си съвсем неутрална медия.
    Други такива не знам. Вероятно никога и никъде не е имало.
    Но има и друго. Примерно аз много харесвах рекламите в 90-те години. Бяха майсторски, приятни за гледане и слушане. Носеха интелигенттен контекст и всичко бе страхотно. Но не харесвам сегашните. Сегашните с а съвсем безмозъчни, точно като за Джен-Зи "Купете си това, щото то ви трябва" и точка.
    С медиите е същата работа. Повечето вече не правят пропаганда. Те направо ти казват "ти трябва да мислиш ТАКА". Което е обида за интелекта на човек.

    08:02 13.08.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    14 3 Отговор
    ИЗВИНЯВАМ СЕ ЧЕ
    НЯМА ДА КОМЕНТИРАМ ПОВЕЧЕ ЗА ДНЕС
    ....УКРАИНСКАТА КУЧКА ДОЙДЕ В РЕДАКЦИЯТА НА РАБОТА :)

    08:04 13.08.2026

  • 9 така е

    6 6 Отговор
    Който се цепи от колектива, колектива му го нацепва колективно.

    Коментиран от #26

    08:06 13.08.2026

  • 10 У нас

    13 4 Отговор
    подобно допитване няма да бъде разрешено никога от европейските "партньори", както ги наричат.

    Коментиран от #12, #13, #16

    08:10 13.08.2026

  • 11 Ко речи?

    3 1 Отговор
    Не знам в този глобален свят кой може да бъде независим. Не може да кажеш, че нищо не те засяга, защото много неща те засягат. Въздухът е общ, водата е обща или почти, болестите са общи. От метеоритите, дето падат, също не са застраховани.
    Ако не внасяш стоки и улуги, а сам си ги произвеждаш, че даже и изнасяш - добре. Дори парите в банките не са ваши, на сума ти сбирщина от цял свят.

    08:18 13.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Писсин

    4 5 Отговор

    До коментар #10 от "У нас":

    А ПУТин допитва ли се до народа си? Къде има директна демокрация, в Китай, Русия или С.Корея. Вие не смятате демокрацията за ценност а за слабост, в момента шикалкавите защото смятате че директна демокрация в ЕС ще е в полза на враговете на ЕС, които ви плащат масрафа да кибичите и коментирате по цял ден. Директната демокрация може да я има там където населението не е податлово на хибридни и пропагандни-популистки идейни червеи. Тук, и благодарение на вашата дейност и на такива като вас скоро няма да има решаващи референдуми.

    Коментиран от #19, #20, #24, #27

    08:21 13.08.2026

  • 14 Швейцария няма

    8 1 Отговор
    производство, което да я храни. Само от туризъм също не се живее. Тя просперира именно, защото държи парите на света, или поне до преди няколко години беше така. Сега има отлив от влагане на капитали и загуба на доверие, защото крупните инвеститори се опасяват от "замразяване" или изземване на активите си поради някакви санкции. И стандарта на Швейцария лекичко започва да пада. И съвсем резонно си иска обратно пълния неутралитет. И затова ДВ реве. И най-вероятно на местните също им е писнало от евроатлантическите и либерални "ценности"

    08:31 13.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Яблоко руска черна Диктатура

    1 6 Отговор

    До коментар #10 от "У нас":

    А в русия думата Мир е забранена!

    08:41 13.08.2026

  • 17 Перо

    6 1 Отговор
    Със заемането на страната на Украйна, правителството на Швейцария наруши неутралитета, заложен в Конституцията, а е държава на пряката демокрация!

    08:58 13.08.2026

  • 18 Пич

    2 4 Отговор
    Бункерният педофил превзе ли Украйна?

    09:00 13.08.2026

  • 19 Перо

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Писсин":

    В Мутристан има “пряка демокрация”, наречена свободия! Всеки прави, каквото си иска, без да носи отговорност и с фиктивна съдебна система!

    09:02 13.08.2026

  • 20 Ти за Русия не се притеснявай

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "Писсин":

    освен ако не живееш там.
    Притеснявай се за демократична България, където отказаха да направят референдум щото било незаконно.

    09:07 13.08.2026

  • 21 защо

    2 0 Отговор
    Човек, преживял две световни войни - пламенен защитник на т. нар. „инициатива за неутралитет“,
    Срещу - Това не е грешка“, казва обаче Игнацио Касис, швейцарският външен министър от либералната Свободно-демократична партия.
    Кой разбрал - разбрал.

    09:12 13.08.2026

  • 22 Швейцарците са умни

    4 0 Отговор
    за разлика от еврастите

    09:19 13.08.2026

  • 23 Туман

    5 0 Отговор
    Странно, а на нас демократите ни обясниха, че рефенрендумите са недемократични и не се вписват в европейските ценности.

    09:30 13.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Специалист

    4 0 Отговор
    История. Швейцария обещава вечен неутралитет след като ген Суворов руски генерал и дава независимост от Франция.Сега и тя санкционира Русия.Неутрални са само парите и.Историята е учителка на народите

    09:47 13.08.2026

  • 26 държавата

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "така е":

    в Швейцария е в когнитивен дисонанс към народа, за нея неутралитет не значи ненамеса. Гласува се едно - става точно обратното и там като тук, макар там имат референдума за последна дума . Военните все пак държат сериозно крайния контрол и в двете страни, по-прикрито там.......

    09:52 13.08.2026

  • 27 При БАЙ ТОШО

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Писсин":

    Да немаше директна демокрация.

    09:59 13.08.2026

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