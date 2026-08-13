Референдум: Неутрална Швейцария ще стане още по-неутрална?

В малка кръчма в Женева, четирима мъже си пият бирата след работа. Един от тях, Бени, повдига актуална тема: „Много е важно да имаме строг неутралитет - не както сега, когато Швейцария зае позиция относно Русия".

С това Бени засяга един деликатен въпрос: в швейцарската конституция е заложено изискването за неутралитет. Въпреки това, макар и след известно колебание, Швейцария се присъедини към икономическите санкции на западния свят срещу Русия, която нападна Украйна. Според Бени това не е добро решение, отбелязва АРД в репортажа си.

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И Хайди, която живее в съседство, се изказва скептично: „Принципът на неутралитета в Швейцария е нещо добро. В бъдеще би трябвало стриктно да се придържаме към него".

Инициатива за по-строг неутралитет

За нещо сходно настоява и един човек, който в Швейцария вече е „политически пенсионер“ - 85-годишният Кристоф Блохер, който още преди десетилетия беше икона на дясноконсервативната Швейцарска народна партия (SVP), а в определен период беше и член на швейцарското федерално правителство. Сега той отново се изявява като пламенен защитник на т. нар. „инициатива за неутралитет“, която беше предложена от някои кръгове в неговата партия.

Според Блохер връщането към неутралитета през 1938 г. е предпазило Швейцария от въвличане във Втората световна война; при това е ставало дума за неутралитет, който значително надхвърля принципа за невмешателство във военни конфликти. „Експертите говорят за „интегрален неутралитет", тоест абсолютен. Това означава също, че ние ще сме неутрални и по отношение на невоенни принудителни мерки", пояснява Блохер пред германската медия.

Без участие в санкции срещу други държави

Във видеоклип Блохер обяснява какво точно разбира под невоенни принудителни мерки. В това понятие 85-годишният активист включва освен невмешателство във военни конфликти и отказ от участие в икономически или дипломатически санкции. Защото „който прави това, вече е страна в конфликта", твърди швейцарецът. Това означава, че ако предложението се приеме, страната в бъдеще не би трябвало да участва в икономически или дипломатически санкции, освен ако няма съответна резолюция на ООН.

Така е записано в проекта за народна инициатива „Защита на швейцарския неутралитет“. И точно това е най-деликатният момент: в началото на руската агресивна война срещу Украйна - след кратък и оспорван дебат -Швейцария също се включи в западните санкции срещу Руската федерация. „Това беше грешка", твърди Блохер.

„Това не е грешка“, казва обаче Игнацио Касис, швейцарският външен министър от либералната Свободно-демократична партия. Не може дори да си представим какво би станало, ако представите на Блохер за „интегрална неутралност“ се превърнат в действащо право. „Срещу воюващи държави вече не биха могли да се налагат санкции“, казва Касис. „Например, днешните санкции срещу Русия вече не биха били възможни, тъй като не са приети от ООН.

Изолация на Швейцария?

Касис се опасява, че в такъв случай Швейцария ще се изолира от западната международна общност. Като него мислят и повечето политици от всички останали партии, представени в парламента в Берн – с изключение на Швейцарската народна партия (SVP) на Блохер.

Дали неговата инициатива за пълен неутралитет ще бъде приета от швейцарците ще се реши на референдум, предвиден за 27 септември.

Автор: Томас Вагнер ARD