ЦСКА 1948 с класен жест към Панатинайкос след отпадането от Европа

Отборът на ЦСКА 1948 се сбогува с европейските си участия за този сезон, като използва официалните си канали в социалната мрежа Facebook, за да отправи джентълменско послание към съперника си Панатинайкос.

Ето какво написаха от клуба:

Благодарим, Панатинайкос!

Поздравяваме Панатинайкос за победата и им благодарим за гостоприемството, уважението и коректното отношение по време на двата двубоя.

Получи се здрава битка между два отбора, които оставиха всичко на терена. Благодарим за емоциите и за европейските вечери, които споделихме!

Успех на Панатинайкос в следващата фаза и до нови срещи!

Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό και καλή συνέχεια στο Conference League.