Новини
Спорт »
Бг футбол »
ЦСКА 1948 с класен жест към Панатинайкос след отпадането от Европа

ЦСКА 1948 с класен жест към Панатинайкос след отпадането от Европа

13 Август, 2026 07:59 1 558 0

  • цска 1948-
  • панатинайкос-
  • футбол-
  • лига на конференциите

Поздравяваме Панатинайкос за победата и им благодарим за гостоприемството, уважението и коректното отношение по време на двата двубоя

ЦСКА 1948 с класен жест към Панатинайкос след отпадането от Европа - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Отборът на ЦСКА 1948 се сбогува с европейските си участия за този сезон, като използва официалните си канали в социалната мрежа Facebook, за да отправи джентълменско послание към съперника си Панатинайкос.

Ето какво написаха от клуба:

Благодарим, Панатинайкос!

Поздравяваме Панатинайкос за победата и им благодарим за гостоприемството, уважението и коректното отношение по време на двата двубоя.

Получи се здрава битка между два отбора, които оставиха всичко на терена. Благодарим за емоциите и за европейските вечери, които споделихме!

Успех на Панатинайкос в следващата фаза и до нови срещи!

Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό και καλή συνέχεια στο Conference League.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове