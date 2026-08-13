Разследват случай с 5-годишно дете, което се бори за живота си след побой

Продължава разследването по случая с 5-годишното дете, което се бори за живота си в "Пирогов" след побой. Вчера то беше транспортирано от монтанската болница до София с хеликоптер, съобщи Нова ТВ.

От "Пирогов" съобщават, че състоянието му е критично. Детето е с тежка черепно-мозъчна травма, поставено на апаратна вентилация и в медикаментозна кома. Остава в Детската реанимация, където е под наблюдение и проследяване на жизнените показатели.

Случаят е от село Новачене. За 72 часа е задържан бащата на детето. Образувано е и досъдебно производство.

24-годишният баща е обвинен за нанасяне на тежка телесна повреда на малолетно лице в условията на домашно насилие. При доказване на вина той може да получи от 3 до 15 години лишаване от свобода.

Завеждащият хирургичното отделение в МБАЛ-Монтана д-р Красимир Каменов каза, че детето е интубирано поради тежкото си състояние. То е било прието в почти коматозно състояние и е било приведено на командно дишане, затова е било преценено да бъде преместено в "Пирогов“.

В рамките на 2 месеца това е втори път, в който детето попада в болница с тежки поражения след побой.