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Разследват случай с 5-годишно дете, което се бори за живота си след побой

Разследват случай с 5-годишно дете, което се бори за живота си след побой

13 Август, 2026 08:04 947 7

  • новачене-
  • пирогов-
  • 5-годишно дете-
  • побой

При доказване на вина баща му може да получи от 3 до 15 години лишаване от свобода

Разследват случай с 5-годишно дете, което се бори за живота си след побой - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Продължава разследването по случая с 5-годишното дете, което се бори за живота си в "Пирогов" след побой. Вчера то беше транспортирано от монтанската болница до София с хеликоптер, съобщи Нова ТВ.

От "Пирогов" съобщават, че състоянието му е критично. Детето е с тежка черепно-мозъчна травма, поставено на апаратна вентилация и в медикаментозна кома. Остава в Детската реанимация, където е под наблюдение и проследяване на жизнените показатели.

Случаят е от село Новачене. За 72 часа е задържан бащата на детето. Образувано е и досъдебно производство.

24-годишният баща е обвинен за нанасяне на тежка телесна повреда на малолетно лице в условията на домашно насилие. При доказване на вина той може да получи от 3 до 15 години лишаване от свобода.

Завеждащият хирургичното отделение в МБАЛ-Монтана д-р Красимир Каменов каза, че детето е интубирано поради тежкото си състояние. То е било прието в почти коматозно състояние и е било приведено на командно дишане, затова е било преценено да бъде преместено в "Пирогов“.

В рамките на 2 месеца това е втори път, в който детето попада в болница с тежки поражения след побой.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    12 0 Отговор
    Интересно.......
    Когато закона квалифицира деянието - педофилия, дали в скоби някъде не стои ( за циганитеневажи )!

    Коментиран от #4

    08:15 13.08.2026

  • 3 Живеем в абсурдна държава

    15 0 Отговор
    За два месеца детето е пребивано два пъти като куче и нито една служба не е взела мерка, само взимат заплати.

    08:36 13.08.2026

  • 4 Гост

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Не, те са недосегаеми, могат да се женят на 3-5 годишна възраст и това било нормално... Били европейци .. Това са европейските ценности.

    08:47 13.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Законите са само за българи явно

    7 0 Отговор
    "В рамките на 2 месеца това е втори път, в който детето попада в болница с тежки поражения след побой." Защо още след първия път тоя сингянен не е вкаран в затвора??? Социалните, къде сте? Полиция нещо?

    09:15 13.08.2026

  • 7 Деца бият педофил голям проблем,

    4 0 Отговор
    сингянен бие дете, няма проблем. Територията е трагедия

    09:16 13.08.2026