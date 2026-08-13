Никола Цолов и Крисия са разделени?

Любовната приказка между Никола Цолов и Крисия приключи, пишат светските издания. По информация на "България Днес" двамата са разделени от малко повече от седмица, а само дни след края на любовта им съдбата ги събира отново - при това в една и съща столична дискотека.

Романтика обаче този път няма - вместо рамо до рамо Никола и Крисия прекарват нощта на различни сепарета, с различни компании и почти без да обръщат внимание един на друг. А докато около автомобилния ас също не липсва женско присъствие, доскорошната му половинка демонстрира особена близост с друг младеж.

Цолов бе в България покрай юбилея на своята майка Мирослава Цолова, която отбелязва личния си празник на 31 юли. На тържеството Крисия не присъства. Пилотът, който иначе живее в Испания и прекарва огромна част от времето си между тренировките и състезателните трасета, остава за кратко у нас и използва възможността да се види и да разпусне с приятели.

Миналата събота компанията му се отправя към столичен нощен клуб в центъра на града. Автомобилният състезател номер 1 на България влиза и се настанява на сепаре, където купонът вече тече с пълна сила. Около хубавеца има както момчета, така и момичета. Никола Цолов изглежда спокоен, разговаря с компанията си и не страни от дамите около него.

Малко по-късно в същото заведение влиза Крисия. Само допреди броени дни двамата са гаджета, но среща между бившите така и не последва. Младата красавица не се отправя към сепарето на Никола, а поема към съвсем друга маса, където я очаква собствената ѝ компания. Крисия бързо се отдава на купона, а особено внимание отделя на симпатичен младеж - двамата танцуват заедно, флиртуват, а на моменти певицата се притиска до него, докато музиката гърми в дискотеката.

Всичко това се случва само на метри от доскорошния ѝ любим, но той почти не поглежда към масата на Крисия. Пилотът продължава да разговаря със своите приятели, а и около него има няколко момичета, с които общува през вечерта. Никола дори привиква девойки на масата си от бара, пробва се да ги целува и тръгва с една от тях към дъното на клуба, държейки я за ръката.

"Ще пропусна интервю на тази тема", отговори Крисия на въпрос дали се е разделила със състезателя. Самият Никола Цолов не бе открит за коментар, пише изданието.

За момента не е ясно каква точно е причината за раздялата на двойката. Възможно е това да е натовареният график и на двамата, което ги държи дълго един от друг, както се е случвало с Григор Димитров.

Раздялата е неочаквана, защото само преди по-малко от месец 22-годишната изпълнителка бе до Никола на едно от най-важните за него места - състезателната писта. На 18 юли гласовитата брюнетка бе в Белгия, за да подкрепя Българския лъв по време на поредния старт от шампионата на Формула 2. Чаровницата показа кадър с преминаващия болид на любимия си и стискаше палци за представянето му.

Тогава нищо не подсказваше, че любовта им е напът да стигне до финалната си обиколка. Още по-куриозно е, че само месец по-рано Крисия говореше дори за сватба със симпатягата. През юни младата певица участва в предаването "Кой да знае?", където водещият Сашо Кадиев я подкачи за известния ѝ любим. Крисия не само потвърди чувствата си, но и се пошегува, че един ден ще покани Кадиев на сватбата си с автомобилния състезател. Даровитата Крисия тогава открито призна, че е влюбена, и определи Никола Цолов като много интелигентен. Дори се пошегува, че той ще ѝ помага с отговорите в предаването, макар и само като бъде "в главата ѝ".

Любовната им история започва също в нощно заведение. Младата хубавица разказа през май, че двамата се познавали отдавна, но случайна среща в софийски бар дала истинския старт на отношенията им.

"Той беше активната страна, но впоследствие стана взаимно. Много бързо се случиха нещата. Съвсем случайно се засякохме на случайно място, на което по принцип и двамата не бихме отишли", разказа тогава изпълнителката.

Никола прави следващата крачка и я кани да излязат.

"Ние се знаехме от много време и той ми каза: "Е, хайде вече да се видим, да излезем". И излязохме. Още на първата среща се харесахме", призна Крисия.

Младите български таланти бързо откриват общ език, а певицата бе категорична, че разговорите са едно от нещата, които най-силно я привличат в Никола.

"Обичам да си говорим. Ние сме много мислещи хора и някак си постоянно надграждаме върху разговорите. Взаимно си искаме съвети. При нас го няма това кой е крив и кой е прав, а това е много важно", разказа тогава представителката ни на Детската Евровизия.

Двамата официално сложиха край на спекулациите около отношенията си през ноември 2025 г. Тогава публикуваха серия романтични кадри и за първи път открито показаха, че са двойка.