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Пионерите на родната сцена, които победиха цензурата и вкараха актуалните западни стилове в България

Пионерите на родната сцена, които победиха цензурата и вкараха актуалните западни стилове в България

13 Август, 2026 12:42 539 9

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Въпреки строгата идеологическа цензура, у нас се появиха т.нар. музикални будители – родни групи-първопроходници

Пионерите на родната сцена, които победиха цензурата и вкараха актуалните западни стилове в България - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Световната музикална история помни 60-те и 70-те години на ХХ век като епоха на „златната революция“ в рок и поп музиката. На Запад Бийтълсманията, психеделичният рок и бунтарският дух променяха културата из основи. Зад Желязната завеса обаче ситуацията беше коренно различна. Въпреки строгата идеологическа цензура, у нас се появиха т.нар. музикални будители – родни групи-първопроходници, които имаха смелостта да вкарат актуалните тогава световни стилове и да положат основите на българската поп-рок култура.

Кои са пионерите, които рискуваха всичко, за да звучи модерна музика в България? Обръщаме поглед към историята на първите.

„Бъндараците“ и „Пернишките братя“: Първите искри на бийт музиката

Според историческите справки в дигиталната енциклопедия (bg.wikipedia.org/wiki/Българска_рок_музика), началото на организирания рок у нас се залага в първата половина на 60-те години.

  • „Бъндараците“: Създадена през 1962 г. от братята Димитър и Иван Милеви, това е считана за първата софийска рок група. Вдъхновени директно от The Shadows и раждането на The Beatles, те свирят предимно кавъри, но заразяват цяла София с бийт вълната.
  • „Пернишките братя“: Малцина знаят, че извън столицата също кипи бунт. В летописите на специализирания сайт bg-rock-archives.com се посочва, че групата е създадена още през 1962 г. към културния дом на миньора в Перник и участва в легендарната първа „Китариада“ през 1965 г.
  • „Гласовете“: Друга емблематична софийска банда от това време, която налага неписаното правило: „който първи изпее песен на чужда група пред публика, я запазва монополно за репертоара си“.

„Сребърните гривни“ и „Щурците“: Институциите на българския рок

Ако първите банди свирят предимно кавъри, то следващото стъпало е създаването на авторска музика на български език, комбинирана с актуалните световни тенденции.

  • „Сребърните гривни“: Те са сред първите, които правят изключително успешни експерименти, като присаждат български фолклорни мотиви върху прогресив и психеделичен рок формат – похват, използван по същото време от световни фолк-рок пионери.
  • „Щурците“: Основана през 1967 г. от Кирил Маричков и Петър Цанков (които преди това напускат „Бъндараците“), групата се превръща в абсолютна емблема. Те вкарват у нас чистия поп-рок, прогресив елементите и стадионния рок, устоявайки на десетилетия държавен натиск.

Втората вълна: Прогресив, хард рок и тежък метъл

През 70-те и 80-те години световната сцена се втвърдява. Навлизат стилове като хард рок, хеви метъл и траш метъл. Българските музикални будители реагират незабавно:

  • „ФСБ“ (Формация Студио Балкантон): Абсолютните пионери в прогресив рока у нас. Тяхното техническо съвършенство и въвеждането на електронни синтезатори ги поставя на едно ниво със световни величия като Gentle Giant и Yes.
  • „Сигнал“: Вкарват класическия мелодичен хард рок в радиоефира и по летните театри.
  • „Ахат“, „Ера“ и „БТР“: В средата на 80-те години тези групи официално вкарват „тежката артилерия“ – хеви и траш метъла, като разбиват клишетата за това какво е позволено да се свири на родна сцена.
Пионерите на родната сцена, които победиха цензурата и вкараха актуалните западни стилове в България
Снимка: БГНЕС

Бунтът на 80-те: Ню уейв и пънк авангардът

В края на социализма световната пост-пънк и ню уейв мода (вдъхновена от групи като The Cure и Depeche Mode) намира своя еквивалент в т.нар. „софийско поколение“. Самобитните текстове и мрачното, но модерно звучене на „Нова Генерация“ (създатели на стила „dark wave“ у нас), „Ревю“, „Кале“ и пънк пионерите от „Контрол“ променят завинаги ДНК-то на българската алтернативна музика.

Защо трябва да помним музикалните будители?

Пионерите на българския рок и поп не просто копираха случващото се в Лондон или Ню Йорк. В епоха на липса на информация, забранени плочи и постоянна заплаха от спиране на концерти, те проявиха културно будителство. Благодарение на тях, България не остана изолирана от световните музикални процеси, а българският език доказа, че може да звучи перфектно под съпровод на мощни китарни рифове.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Айде бе,

    10 2 Отговор
    Измишльотини и превземки! Всички бяха храненици на партията, мазни и удобни, а сега... казано честно- непочтени и неблагодарни хора. Борци, ама с бутилката...

    Коментиран от #4

    12:46 13.08.2026

  • 2 Гост

    5 0 Отговор
    Щурците: "Аврора рарарала, Аврора значи зора.........! Фестивал "Ален мак" Благоевград.

    12:50 13.08.2026

  • 3 Кирил Христов

    5 1 Отговор
    Доста повърхностна статия. Не разбирам защо не се споненава Диана Експрес, чийто е първият рок албум в България.

    12:52 13.08.2026

  • 4 Сила

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Айде бе,":

    Айде бе , и "Нова генерация" ли ...и те !!!?
    За Маричков се знае , че е доносничел в ДКМС ....ясно е !!!

    Коментиран от #7

    12:52 13.08.2026

  • 5 име

    5 0 Отговор
    Токова много хора си пропиляха жалкия и безсмислен живот в плювни системата преди 89та, толкова са зле че дори не могат да забележат колко са затънали. Даже някои си отгледаха и деца, дето никога не са живели преди 89та, обаче обясняват какво било тогава. Все едно нямам родители, дето да ми разказват. Не е имало никакви забрани и слушане по мазетата. Ако е имало нещо, то най-вероятно полицията е строявала някой и е имало защо да го строява, а не просто заради музика.

    Един въпрос имам - ако е било забранено да се слуша незнам си каква мувика, от къде тези групи са чували парчетата на Бийтъллс и са правели кавъри?

    12:53 13.08.2026

  • 6 Българин

    4 1 Отговор
    Ей тия унищожиха нашата родина НРБ! Ама щото бяха партийни синчета, татковците им пречеха на ДС да се разправи с тях!

    12:53 13.08.2026

  • 7 НИЩО МУ НЯМА

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сила":

    АМА НА ТЯХ ПЕЕ...
    НИЩО ЧЕ НЕМОЖЕ ДА...ПЕЕ...😀
    ИНГИ САМО БАРАБАНИСТО ИМ ДОБЪР...

    12:57 13.08.2026

  • 8 1234

    1 0 Отговор
    От 1962 до 1989 преброих 10 рок групи. За какво преследване ми говорите. През 1969 г бях ученик 4 курс и в спортната зала слушах щурците. Имаше разлепени плакати по центъра. По това време всяка вечер по ВВС слушахме бийтълс и след концерта на щурците си спомням как сравнявахме двете групи. Залата беше пълна, за какво преследване, за какви 5 лв ми говорите. Ако някъде някой милиционер си е превишил правомощията си е друг въпрос.

    12:59 13.08.2026

  • 9 1234

    0 0 Отговор
    От 1962 до 1989 преброих 10 рок групи. За какво преследване ми говорите. През 1969 г бях ученик 4 курс и в спортната зала слушах щурците. Имаше разлепени плакати по центъра. По това време всяка вечер по ВВС слушахме бийтълс и след концерта на щурците си спомням как сравнявахме двете групи. Залата беше пълна, за какво преследване, за какви 5 лв ми говорите. Ако някъде някой милиционер си е превишил правомощията си е друг въпрос.

    13:00 13.08.2026