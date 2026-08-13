Пионерите на родната сцена, които победиха цензурата и вкараха актуалните западни стилове в България

Световната музикална история помни 60-те и 70-те години на ХХ век като епоха на „златната революция“ в рок и поп музиката. На Запад Бийтълсманията, психеделичният рок и бунтарският дух променяха културата из основи. Зад Желязната завеса обаче ситуацията беше коренно различна. Въпреки строгата идеологическа цензура, у нас се появиха т.нар. музикални будители – родни групи-първопроходници, които имаха смелостта да вкарат актуалните тогава световни стилове и да положат основите на българската поп-рок култура.

Кои са пионерите, които рискуваха всичко, за да звучи модерна музика в България? Обръщаме поглед към историята на първите.

„Бъндараците“ и „Пернишките братя“: Първите искри на бийт музиката

Според историческите справки в дигиталната енциклопедия (bg.wikipedia.org/wiki/Българска_рок_музика), началото на организирания рок у нас се залага в първата половина на 60-те години.

„Бъндараците“: Създадена през 1962 г. от братята Димитър и Иван Милеви, това е считана за първата софийска рок група. Вдъхновени директно от The Shadows и раждането на The Beatles, те свирят предимно кавъри, но заразяват цяла София с бийт вълната.

Създадена през 1962 г. от братята Димитър и Иван Милеви, това е считана за първата софийска рок група. Вдъхновени директно от The Shadows и раждането на The Beatles, те свирят предимно кавъри, но заразяват цяла София с бийт вълната. „Пернишките братя“: Малцина знаят, че извън столицата също кипи бунт. В летописите на специализирания сайт bg-rock-archives.com се посочва, че групата е създадена още през 1962 г. към културния дом на миньора в Перник и участва в легендарната първа „Китариада“ през 1965 г.

Малцина знаят, че извън столицата също кипи бунт. В летописите на специализирания сайт bg-rock-archives.com се посочва, че групата е създадена още през 1962 г. към културния дом на миньора в Перник и участва в легендарната първа „Китариада“ през 1965 г. „Гласовете“: Друга емблематична софийска банда от това време, която налага неписаното правило: „който първи изпее песен на чужда група пред публика, я запазва монополно за репертоара си“.

„Сребърните гривни“ и „Щурците“: Институциите на българския рок

Ако първите банди свирят предимно кавъри, то следващото стъпало е създаването на авторска музика на български език, комбинирана с актуалните световни тенденции.

„Сребърните гривни“: Те са сред първите, които правят изключително успешни експерименти, като присаждат български фолклорни мотиви върху прогресив и психеделичен рок формат – похват, използван по същото време от световни фолк-рок пионери.

Те са сред първите, които правят изключително успешни експерименти, като присаждат български фолклорни мотиви върху прогресив и психеделичен рок формат – похват, използван по същото време от световни фолк-рок пионери. „Щурците“: Основана през 1967 г. от Кирил Маричков и Петър Цанков (които преди това напускат „Бъндараците“), групата се превръща в абсолютна емблема. Те вкарват у нас чистия поп-рок, прогресив елементите и стадионния рок, устоявайки на десетилетия държавен натиск.

Втората вълна: Прогресив, хард рок и тежък метъл

През 70-те и 80-те години световната сцена се втвърдява. Навлизат стилове като хард рок, хеви метъл и траш метъл. Българските музикални будители реагират незабавно:

„ФСБ“ (Формация Студио Балкантон): Абсолютните пионери в прогресив рока у нас. Тяхното техническо съвършенство и въвеждането на електронни синтезатори ги поставя на едно ниво със световни величия като Gentle Giant и Yes.

Абсолютните пионери в прогресив рока у нас. Тяхното техническо съвършенство и въвеждането на електронни синтезатори ги поставя на едно ниво със световни величия като Gentle Giant и Yes. „Сигнал“: Вкарват класическия мелодичен хард рок в радиоефира и по летните театри.

Вкарват класическия мелодичен хард рок в радиоефира и по летните театри. „Ахат“, „Ера“ и „БТР“: В средата на 80-те години тези групи официално вкарват „тежката артилерия“ – хеви и траш метъла, като разбиват клишетата за това какво е позволено да се свири на родна сцена.

Снимка: БГНЕС

Бунтът на 80-те: Ню уейв и пънк авангардът

В края на социализма световната пост-пънк и ню уейв мода (вдъхновена от групи като The Cure и Depeche Mode) намира своя еквивалент в т.нар. „софийско поколение“. Самобитните текстове и мрачното, но модерно звучене на „Нова Генерация“ (създатели на стила „dark wave“ у нас), „Ревю“, „Кале“ и пънк пионерите от „Контрол“ променят завинаги ДНК-то на българската алтернативна музика.

Защо трябва да помним музикалните будители?

Пионерите на българския рок и поп не просто копираха случващото се в Лондон или Ню Йорк. В епоха на липса на информация, забранени плочи и постоянна заплаха от спиране на концерти, те проявиха културно будителство. Благодарение на тях, България не остана изолирана от световните музикални процеси, а българският език доказа, че може да звучи перфектно под съпровод на мощни китарни рифове.