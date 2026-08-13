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Посланикът на САЩ в Израел осъди като „акт на терор“ действията на еврейски заселници срещу палестинско семейство

Посланикът на САЩ в Израел осъди като „акт на терор“ действията на еврейски заселници срещу палестинско семейство

13 Август, 2026 12:35, обновена 13 Август, 2026 12:34 676 7

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  • посланик-
  • израел-
  • терор

Майк Хъкаби заяви, че блокирането на домовете в село Кусра е „отвратително“, въпреки че самият той е известен с подкрепата си за заселническата политика

Посланикът на САЩ в Израел осъди като „акт на терор“ действията на еврейски заселници срещу палестинско семейство - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Посланикът на САЩ в Израел Майк Хъкаби осъди като „акт на терор“ действията на еврейски заселници, които блокират достъпа до домове на палестинци в окупирания Западен бряг, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

От неделя няколко десетки еврейски заселници блокират достъпа до жилища на палестинци в село Кусра, близо до град Наблуз. Сред засегнатите е и палестинец с американско гражданство.

Жителите твърдят, че заради блокадата са лишени от доставки на хранителни продукти и други основни услуги.

Вчера израелската армия заяви, че предприема действия срещу радикални еврейски заселници, за които се предполага, че в продължение на четири дни са тормозили палестинско семейство и са блокирали входа на дома му с камъни.

„Действията на онези, които стоят зад този ужасяващ акт на терор, целящ да сплаши и да упражни тормоз върху това семейство, са отвратителни“, написа Майк Хъкаби в социалната мрежа „Екс“. Той допълни, че „нищо не може да оправдае това бандитско поведение“.

Позицията на американския посланик е особено необичайна предвид дългогодишната му подкрепа за еврейските заселници на Западния бряг. Хъкаби, който е евангелистки пастор, неколкократно е подкрепял заселническата политика и е отхвърлял идеята за създаване на палестинска държава.

По думите на Хъкаби военнослужещи на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) са били изпратени на място по искане на САЩ.

Очевидци обаче заявиха, че военнослужещите са премахнали само една палатка, докато еврейските заселници са останали в района.

От своя страна ЦАХАЛ съобщи, че тази сутрин в селото са били съборени „два незаконни аванпоста“ и е било конфискувано оборудване. При действията са били извършени и арести.

Случаят се развива на фона на зачестилите прояви на насилие от страна на еврейски заселници срещу палестинци след атаката на палестинската групировка „Хамас“ от 7 октомври 2023 г.

Според АФП почти всеки ден са извършвани набези или атаки срещу палестински села. Повече от 500 000 израелци живеят в селища на палестинската територия, чието население е около 3 милиона души.

Според международното право тези селища са незаконни.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    12 1 Отговор
    Изтребват ни с по 100 000 на година и строят кибуци по цяла България за 5 млн евреи.

    12:37 13.08.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 1 Отговор
    Само срещу ЕДНО семейство ли🤔❗

    12:38 13.08.2026

  • 3 Ний ша Ва упрайм

    5 0 Отговор
    туй са вика геноцид! Да се извика посраника им и му се тегли едно конско

    12:49 13.08.2026

  • 4 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    Отвратително е че памгате и подлогите ви в Европа за това на евреите да избиват палестинци и да присвояват земята им м ,досега къде бяхте ,или трябваше персите да ви строшат главите

    12:56 13.08.2026

  • 5 българина

    1 0 Отговор
    няма израел няма проблем

    13:05 13.08.2026

  • 6 НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ !!!!!!

    0 0 Отговор
    КРАВАРИТЕ ДА ОСЪДЯТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА ЕВРЕИТЕ СРЕЩУ ПАЛЕСТИНЦИТЕ.....САМО ДЕТО НЕ КАЗВАТ ЗА ГЕНОЦИДА ИЗВЪРШЕН ОТ УБИЕЦА НЕТАНЯХУ И ХУНТАТА МУ СРЕЩУ ВСИЧКИ НАРОДИ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ! БОГ ЩЕ НАКАЖЕ УБИЙЦИТЕ ЕВРЕИ !

    13:07 13.08.2026

  • 7 Хитлер....... казах !!!!!!

    0 0 Отговор
    Тия еврейски измекяри , стават само за сапун
    !!!!!!! Ако бях на власт още година две ......нямаше да имате проблеми със тия ликета !!!!!

    13:10 13.08.2026