Посланикът на САЩ в Израел осъди като „акт на терор“ действията на еврейски заселници срещу палестинско семейство

Посланикът на САЩ в Израел Майк Хъкаби осъди като „акт на терор“ действията на еврейски заселници, които блокират достъпа до домове на палестинци в окупирания Западен бряг, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

От неделя няколко десетки еврейски заселници блокират достъпа до жилища на палестинци в село Кусра, близо до град Наблуз. Сред засегнатите е и палестинец с американско гражданство.

Жителите твърдят, че заради блокадата са лишени от доставки на хранителни продукти и други основни услуги.

Вчера израелската армия заяви, че предприема действия срещу радикални еврейски заселници, за които се предполага, че в продължение на четири дни са тормозили палестинско семейство и са блокирали входа на дома му с камъни.

„Действията на онези, които стоят зад този ужасяващ акт на терор, целящ да сплаши и да упражни тормоз върху това семейство, са отвратителни“, написа Майк Хъкаби в социалната мрежа „Екс“. Той допълни, че „нищо не може да оправдае това бандитско поведение“.

Позицията на американския посланик е особено необичайна предвид дългогодишната му подкрепа за еврейските заселници на Западния бряг. Хъкаби, който е евангелистки пастор, неколкократно е подкрепял заселническата политика и е отхвърлял идеята за създаване на палестинска държава.

По думите на Хъкаби военнослужещи на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) са били изпратени на място по искане на САЩ.

Очевидци обаче заявиха, че военнослужещите са премахнали само една палатка, докато еврейските заселници са останали в района.

От своя страна ЦАХАЛ съобщи, че тази сутрин в селото са били съборени „два незаконни аванпоста“ и е било конфискувано оборудване. При действията са били извършени и арести.

Случаят се развива на фона на зачестилите прояви на насилие от страна на еврейски заселници срещу палестинци след атаката на палестинската групировка „Хамас“ от 7 октомври 2023 г.

Според АФП почти всеки ден са извършвани набези или атаки срещу палестински села. Повече от 500 000 израелци живеят в селища на палестинската територия, чието население е около 3 милиона души.

Според международното право тези селища са незаконни.