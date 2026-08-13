Мути и Яница в бесен конфликт след раздялата - връзката им е била параван? (ВИДЕО)

Пиперливата готвачка Яница от "Хелс Китчън" и фолк певецът Мути, който си тръгна позорно от „Биг Брадър“ преди няколко месеца обявиха връзката си и от тогава не спират да я афишират, но днес си отправят тежки обвинения, а Яница вече не крие разочарованието си от бившия си избраник, според публикация в социалните мрежи, пише "Хотнюз".

Готвачката изригна публично и даде да се разбере, че най-много я е засегнало твърдението на Мути, че двамата никога не са били заедно. Според нея той е отрекъл отношенията им пред хиляди хора, за да спаси собствения си имидж.

„Ти днес ме продаде за хиляда гледания“, беснее Яница, която не спести нито една дума на риалити героя. По думите ѝ Мути преди това категорично обещал, че каквото и да се случи, няма да говори срещу нея.

„Той ми беше казал, че аз каквото и да кажа, той няма да плюе срещу мен. Но днес това, което ми направи впечатление, е, че мъжката дума, която той прескача и явно не държи“, заявява тя.

Най-сериозният удар обаче идва с твърдението, че Мути я е представил като свое прикритие, докато в действителност бил женен и имал три деца.

„Казваш, че съм ти била за прикритие, че истината била, че си женен, че имаш три деца. Как не те е срам?! Моето семейство са те приели като дете, като син“, възмущава се Яница и се чуди с какво е заслужила отношението му.

„Изкара ме най-долната... С какво съм заслужила това? На калъп ли си ме хванал, какво?“, пита тя в емоционалното си обръщение. А следващата реплика вече звучи като истинска присъда над отношенията им: „Плюеш там, където си лизал!“

Яница стига още по-далеч, като намеква, че отношенията им са били превърнати в инструмент за популярност и съдържание в социалните мрежи.

„Ние сме заедно за пиара, всеки скандал го вкарваме в Тик Ток“, заявява тя, но в думите ѝ ясно се усеща, че според нея ситуацията е излязла извън контрол.

Готвачката дори обвинява Мути, че колкото повече се опитва да изчисти имиджа си, толкова повече го компрометира. „Колко се опитваш да си чистиш имиджа, толкова по-надолу слизаш“, не спира с тирадата си Яница.

След емоционалното ѝ изявление в социалните мрежи се появиха коментари, макар да не е ясно какъв е техният обхват. Част от зрителите застанаха зад Яница и определиха поведението на брадъра като опит да използва отношенията им, за да се изстреля още по-силно в публичното пространство.

„Ясно беше, че е бил с нея, за да стане известен“, гласят част от коментарите, без Мути да е давал официален отговор по темата. Други пък съжаляват Яница и смятат, че докато за Мути връзката е била удобен ход за повече популярност, тя действително е имала чувства към него.