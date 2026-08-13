ЦСКА счупи рекорда за най-посетен мач за сезона

ЦСКА София официално подобри рекорда за най-посетен домакински мач на български футболен клуб от началото на настоящия състезателен сезон 2026/2027, предаде Sportal.bg.

Часове преди първия съдийски сигнал за реванша от третия квалификационен кръг на Лига Европа срещу израелския Макаби (Тел Авив), „армейските“ привърженици буквално изкупиха наличните пропуски, демонстрирайки безпрецедентна мобилизация.

Според актуална информация към 16:30 часа на 13 август феновете на ЦСКА вече са закупили над 18 800 билета, с което изпревариха по зрителски интерес досегашното върхово постижение в България. До този момент рекордът се държеше от вечния съперник Левски София за домакинския им мач срещу Борац, игран на стадион „Георги Аспарухов“, чийто капацитет обаче е значително по-ограничен.

Над 25 000 фенове на ЦСКА се очакват на Националния стадион

Поради огромния наплив и засиления интерес от страна на феновете, ръководството на „червените“ взе извънредни мерки и отвори за продажба последните два блока в Сектор „В“ (откъм Сектор „Б“). Спортните анализатори и организаторите прогнозират, че по време на двубоя тази вечер на трибуните на Националния стадион „Васил Левски“ ще присъстват над 25 000 зрители. Подобна посещаемост затвърждава лидерската позиция на столичния гранд по фенска подкрепа в евротурнирите у нас.

„Армейците“ довършват започнатото след 3:0 в първия мач

Възпитаниците на старши треньора Христо Янев влизат в дългоочаквания сблъсък с изключително комфортен аванс. В първата среща, изиграна преди седмица в грузинския град Батуми, ЦСКА постигна категорична победа с 3:0 като номинален гост, с което си осигури отлична изходна позиция за класиране в следващата фаза.

Евентуален успех или успешно защитаване на преднината днес ще гарантира на ЦСКА участие минимум в основната фаза на Лигата на конференциите, но голямата цел на отбора остава влизане в групите на Лига Европа.

Двубоят между ЦСКА и Макаби (Тел Авив) стартира тази вечер от 21:00 часа и ще бъде ръководен от авторитетния германски рефер Даниел Шлагер.