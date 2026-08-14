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Край със Саня Армутлиева? Дара и съпругът ѝ основаха нова фирма преди месеци

Край със Саня Армутлиева? Дара и съпругът ѝ основаха нова фирма преди месеци

14 Август, 2026 15:31 1 278 13

  • дара-
  • ервин иванов-
  • съпруг-
  • фирма-
  • компания

За какво ще бъде използвана фирмата не е ясно на този етап

Край със Саня Армутлиева? Дара и съпругът ѝ основаха нова фирма преди месеци - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нова фирма, свързвана с Дара и нейния съпруг Ервин Заимов, предизвика спекулации за възможна промяна в начина, по който певицата ще управлява кариерата си занапред. Дружеството StarShe Global се появява само няколко месеца след големия успех на изпълнителката на „Евровизия“.

Регистрацията на компанията веднага породи въпроси дали Дара не обмисля по-самостоятелен модел на работа, който да ѝ осигури по-голям контрол върху участията, договорите и приходите ѝ, пише Шоу Блиц.

Към момента обаче няма официална информация, че певицата прекратява отношенията си със Саня Армутлиева или с „Вирджиния Рекърдс“. Самото създаване на нова фирма не означава непременно раздяла с досегашния ѝ екип, а дружеството би могло да бъде използвано и за други дейности, свързани с професионалните ангажименти на Дара.

Моментът на появата му обаче привлича внимание. След триумфа ѝ на „Евровизия“ интересът към певицата значително нарасна, а около концертните ѝ участия започнаха да се обсъждат все по-високи хонорари.

За концерта ѝ във Варна на 15 август например публично беше коментирана сума от 35 000 евро. При подобни нива на възнаграждение естествено възниква въпросът как се управляват приходите и каква част от тях остава за самия изпълнител. Дали StarShe Global е първа стъпка към по-голяма независимост на Дара, дали певицата иска сама да поеме контрола върху част от бизнеса около името си, или компанията има съвсем различна функция, засега остава неясно.

Официален отговор няма, но появата на новото дружество със сигурност подхранва спекулациите за промени около кариерата на Дара. Евентуална раздяла със Саня Армутлиева и „Вирджиния Рекърдс“, ако действително се стигне до такава, би била сред по-значимите размествания в българския музикален бизнес.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    11 3 Отговор
    Милф-ката е по-добра от дебилчето.

    15:35 14.08.2026

  • 2 варшедите скачат на кревата от кеф

    2 0 Отговор
    варшедска работа

    15:35 14.08.2026

  • 3 Пецата

    6 3 Отговор
    Музиката требва задължително да става за ракиа и салата разбираш ли щото не става ли вобще не ми я хвалете 🤣

    15:37 14.08.2026

  • 4 безДАРА

    11 3 Отговор
    Силистренчето си е повярвало, че е фактор

    15:38 14.08.2026

  • 5 Сила

    18 1 Отговор
    Редко гадно същество ....злобно , завистливо , алчно , безскрупулно и крадливо !!! Армутлиева ..

    15:39 14.08.2026

  • 6 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    Бангаранга е собственост на гръцка фирма.

    15:47 14.08.2026

  • 7 Какво не е ясно

    5 0 Отговор
    Изтъка си платното
    И ритна кросното

    Само че това е можело при неразвити общества

    Тук става дума за поведение неадекватно по морал но изискване от днес и тук и сега независимо отиквения терен

    15:47 14.08.2026

  • 8 Дара-Бара

    2 1 Отговор
    Прилича на олиГофрен. Това съвсем сериозно. Абе дебил отвсякъде.

    15:56 14.08.2026

  • 9 Бончо

    1 2 Отговор
    Тази Съска-пепелянка Армутлиева ще се пробва да я съсипе сега. На нея това и е схемата да граби от млади изпълнители.

    16:01 14.08.2026

  • 10 иВан Хелсинг

    1 1 Отговор
    Няма измъкване от ноктите на Саня

    16:01 14.08.2026

  • 11 Писна ни от това Гуде

    2 1 Отговор
    Гудето Дара е мега гнъсно и противно.

    16:03 14.08.2026

  • 12 Мнение

    3 1 Отговор
    Кариерата на Дара приключи! В бизнеса първото правило е не помагай на глупак.

    16:05 14.08.2026

  • 13 Успех

    1 0 Отговор
    Но този маннжо си е използвач, безделник, който не е ясно какво работи.

    16:08 14.08.2026