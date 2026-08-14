Пентагонът отрича: Никой не мизерства на борда на самолетоносача "Ейбрахам Линкълн"

Американската армия отхвърли съобщенията за лоши условия на борда на самолетоносача "Ейбрахам Линкълн", който е разположен в Близкия изток, съобщава ДПА.

Тя посочи, че корабът е сред тези с най-висок процент на военнослужещи, които подновяват службата си във Военноморските сили на САЩ.

Централното командване на САЩ (CENTCOM), което ръководи американските военни операции в региона, заяви в социалната мрежа X, че 84,4% от екипажа са избрали да останат на военна служба след изтичането на договорите им. От командването посочиха, че моряците и морските пехотинци са запазили устойчивостта и решимостта си, след като са прекарали над 260 дни в морето.

Освен това CENTCOM отхвърли съобщенията, че член на екипажа е починал на борда на самолетоносача. Моряк, който е паднал зад борда на 3 август, е бил бързо и безопасно изваден от водата, заявиха от командването, определяйки съобщенията за смъртен случай като неверни.

"Масовото разпространяване на неверни информации за историческата мисия на "Ейбрахам Линкълн" е в ущърб на мъжете и жените във военна униформа и техните близки", подчертаха от CENTCOM.

Ирански медии съобщиха, че седем души са били убити при ожесточени сблъсъци на борда на самолетоносача и че напрежението сред екипажа е високо.

Американският сенатор Ричард Блументал от Кънектикът призова правителството да обясни как оказва подкрепа на военнослужещите на борда на самолетоносача, позовавайки се на съобщения за недостиг на материали, проблеми със санитарните помещения и влошаващо се психично здраве.

Сред съобщаваните проблеми са недостиг на сапун, запушени тоалетни и опасения относно безопасността на откритите палуби на кораба. Съобщава се също, че нарушения в пощенската система са довели до това пратки с провизии, адресирани до членове на екипажа, да останат в транзит в продължение на месеци.

Лидерът на демократическото малцинство в Сената Чък Шумър отделно призова министърът на отбраната Пийт Хегсет да бъде отстранен, като изтъкна, че моряците плащат цената за неговата некомпетентност.

Няколко американски медии съобщиха, че "Ейбрахам Линкълн" ще бъде изтеглен от Близкия изток и заменен от "Джордж Вашингтон". Си Ен Ен посочи, че ротацията е била планирана още преди да бъдат отправени оплакванията.

Не е ясно обаче колко време ще отнеме процесът. Според Ен Би Си подобна смяна обикновено продължава няколко седмици.

По-рано американските военноморски сили съобщиха, че "Джордж Вашингтон" е пристигнал в Да Нанг, Виетнам, в края на юли. В сряда стана ясно, че самолетоносачът и групата му вече са напуснали пристанищния град в Югоизточна Азия на 5 август, но местоназначението им все още не е известно.

"Ейбрахам Линкълн" и придружаващите го кораби увеличиха американското военно присъствие в Близкия изток, след като бяха прехвърлени от Южнокитайско море в началото на януари. САЩ и Израел започнаха военни удари срещу Иран на 28 февруари, а оттогава самолетоносачът действа в Арабско море като част от американска военноморска блокада, насочена към предотвратяване на влизането и излизането на кораби от иранските пристанища.