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Пентагонът отрича: Никой не мизерства на борда на самолетоносача "Ейбрахам Линкълн"
  Тема: Иранската криза

Пентагонът отрича: Никой не мизерства на борда на самолетоносача "Ейбрахам Линкълн"

14 Август, 2026 15:35 866 25

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  • пийт хегсет

Ирански медии съобщиха, че седем души са били убити при ожесточени сблъсъци на борда на самолетоносача и че напрежението сред екипажа е високо

Пентагонът отрича: Никой не мизерства на борда на самолетоносача "Ейбрахам Линкълн" - 1
DPA DPA

Американската армия отхвърли съобщенията за лоши условия на борда на самолетоносача "Ейбрахам Линкълн", който е разположен в Близкия изток, съобщава ДПА.

Тя посочи, че корабът е сред тези с най-висок процент на военнослужещи, които подновяват службата си във Военноморските сили на САЩ.

Централното командване на САЩ (CENTCOM), което ръководи американските военни операции в региона, заяви в социалната мрежа X, че 84,4% от екипажа са избрали да останат на военна служба след изтичането на договорите им. От командването посочиха, че моряците и морските пехотинци са запазили устойчивостта и решимостта си, след като са прекарали над 260 дни в морето.

Освен това CENTCOM отхвърли съобщенията, че член на екипажа е починал на борда на самолетоносача. Моряк, който е паднал зад борда на 3 август, е бил бързо и безопасно изваден от водата, заявиха от командването, определяйки съобщенията за смъртен случай като неверни.

"Масовото разпространяване на неверни информации за историческата мисия на "Ейбрахам Линкълн" е в ущърб на мъжете и жените във военна униформа и техните близки", подчертаха от CENTCOM.

Ирански медии съобщиха, че седем души са били убити при ожесточени сблъсъци на борда на самолетоносача и че напрежението сред екипажа е високо.

Американският сенатор Ричард Блументал от Кънектикът призова правителството да обясни как оказва подкрепа на военнослужещите на борда на самолетоносача, позовавайки се на съобщения за недостиг на материали, проблеми със санитарните помещения и влошаващо се психично здраве.

Сред съобщаваните проблеми са недостиг на сапун, запушени тоалетни и опасения относно безопасността на откритите палуби на кораба. Съобщава се също, че нарушения в пощенската система са довели до това пратки с провизии, адресирани до членове на екипажа, да останат в транзит в продължение на месеци.

Лидерът на демократическото малцинство в Сената Чък Шумър отделно призова министърът на отбраната Пийт Хегсет да бъде отстранен, като изтъкна, че моряците плащат цената за неговата некомпетентност.

Няколко американски медии съобщиха, че "Ейбрахам Линкълн" ще бъде изтеглен от Близкия изток и заменен от "Джордж Вашингтон". Си Ен Ен посочи, че ротацията е била планирана още преди да бъдат отправени оплакванията.

Не е ясно обаче колко време ще отнеме процесът. Според Ен Би Си подобна смяна обикновено продължава няколко седмици.

По-рано американските военноморски сили съобщиха, че "Джордж Вашингтон" е пристигнал в Да Нанг, Виетнам, в края на юли. В сряда стана ясно, че самолетоносачът и групата му вече са напуснали пристанищния град в Югоизточна Азия на 5 август, но местоназначението им все още не е известно.

"Ейбрахам Линкълн" и придружаващите го кораби увеличиха американското военно присъствие в Близкия изток, след като бяха прехвърлени от Южнокитайско море в началото на януари. САЩ и Израел започнаха военни удари срещу Иран на 28 февруари, а оттогава самолетоносачът действа в Арабско море като част от американска военноморска блокада, насочена към предотвратяване на влизането и излизането на кораби от иранските пристанища.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ка Путин БОКЛУК

    5 23 Отговор
    Типична пе де Рассийска пропаганда. НЕ е за първи път. Една баба каза.

    Коментиран от #10, #11, #16, #17, #19, #23

    15:36 14.08.2026

  • 2 Тръмп

    12 1 Отговор
    Мизерниците скочиха зад борда.

    15:38 14.08.2026

  • 3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    15 0 Отговор
    Задръстените тоалетни са голям проблем...

    15:38 14.08.2026

  • 4 Тесничък е

    16 1 Отговор
    Прайда НЕМОЖЕ да се разгърне.... свирки и дудуци да пищят, целокупният екипаж да удовлетворят.

    15:39 14.08.2026

  • 5 Последния Софиянец

    7 3 Отговор
    Никой не може да оцелее след падане от самолетоносач .Той го премазва.

    15:40 14.08.2026

  • 6 Иван

    16 0 Отговор
    Вярвам на иранците

    15:42 14.08.2026

  • 7 Сила

    3 16 Отговор
    Тя мизерията си има име и държава ....Руска "Федерация "се нарича !!!!

    Коментиран от #13

    15:42 14.08.2026

  • 8 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    Вижте там забравете пак някоя ютия ,и клоунсне кой контейнер го скрихте пак ,че скоро не се е показвал ,отворете капака да вземе малко въздух

    15:47 14.08.2026

  • 9 Прекрасни новини за укротролюхата

    5 0 Отговор
    И за неговия скоротечен рак с метастази из цялото тяло.

    15:49 14.08.2026

  • 10 Имаш скоротечен рак

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "ка Путин БОКЛУК":

    Имаш скоротечен рак с метастази в цялото тяло, тролюхо укропска.

    15:50 14.08.2026

  • 11 Пак ли

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "ка Путин БОКЛУК":

    руснаците ти бъркат от зад?! Какво в статията е свързано с Русия?А, дее бил!

    15:52 14.08.2026

  • 12 Трол

    2 0 Отговор
    Да бе за туй пратихте другия да ги смени, идиоти

    15:53 14.08.2026

  • 13 Виж

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сила":

    11!

    15:54 14.08.2026

  • 14 Пламен

    1 5 Отговор
    На ,,Адмирал Кузнецов" такива проблеми няма !

    15:54 14.08.2026

  • 15 Специалист

    4 0 Отговор
    Лъжат.Много е зле на самолетоносача.И на самолета на президента също.Левит за това напусна.Дойче напиши репортаж ако ти стиска.Чакаме

    15:55 14.08.2026

  • 16 Една баба каза

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "ка Путин БОКЛУК":

    Само тоалетната хартия свършила

    15:55 14.08.2026

  • 17 По спокойно де

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "ка Путин БОКЛУК":

    Не се напиняй толкоа да изтърве пробката

    15:56 14.08.2026

  • 18 Путин

    1 3 Отговор
    Много ги лигавите

    Мойте военнослужещи живеят 20-30 минути и после на прасетата

    15:56 14.08.2026

  • 19 Стенли

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "ка Путин БОКЛУК":

    Да Путин е запушил тоалетните и е скрил сапуна 😁, пази боже от промити жълтопаветни мозъци 🤯🚾🇺🇲

    16:00 14.08.2026

  • 20 Лопата Орешник

    1 0 Отговор
    А ние очаквахме от тези добри и символ на честност хора да си признаят! Явно щом казват, така е!

    16:05 14.08.2026

  • 21 Падат

    2 0 Отговор
    от самолетоносача, докато акат зад борда заради запушените тоалетни... Кафявата диря се вижда вече и от космоса, а Оман решиха, че е петно от нефт...докато усетиха миризмата..

    16:05 14.08.2026

  • 22 факуса

    0 0 Отговор
    ха ха краваристан влезе в обяснителен режим,почнаха да копат дъното,ама и там има конкуренция вече,еврогайтаците са там също

    16:07 14.08.2026

  • 23 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ка Путин БОКЛУК":

    Нещастен итиот

    16:08 14.08.2026

  • 24 Ха ха

    0 0 Отговор
    Ирански медий съобщили ха ха Под диктовката на чалмите.

    16:08 14.08.2026

  • 25 Те да си отричат,

    0 0 Отговор
    обаче по разни американски телевизии правят интервюта с родители на моряци, които разказват съвсем други неща. Не ставаща за ядене храна, при това и тя оскъдна, делели си пастите за зъби и какво ли не. Това са чули от децата си. Нормално е да се притесняват и да бият тревога. Освен това са по море вече повече от 6 месеца, неизбежно се стига и до психически проблеми. Даже слушах един техен подполковник от запаса да говори за непотвърдени данни за бой с ножове, завършил със 7 жертви.

    16:10 14.08.2026