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Стилияна Николова атакува световната титла в многобоя!

Стилияна Николова атакува световната титла в многобоя!

14 Август, 2026 15:30 488 0

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  • многобой-
  • стилияна николова-
  • ева брезалиева

Българските грации излизат в решителната битка за медалите на Световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт

Стилияна Николова атакува световната титла в многобоя! - 1
Стилияна Николова и Ева Брезалиева, Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тази вечер са ключовите финали в индивидуалния многобой на 42-рото Световно първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт.

Родните фенове ще насочат цялото си внимание към килима, където двете ни топ гимнастички ще премерят сили с най-добрите в света. Голямата ни надежда за златно отличие Стилияна Николова се бори за световната титла в най-силната Група А от 19:30 ч. българско време. Тя ще стартира под №3 в списъка, а първият уред, който ще представи, са бухалки. Втората ни представителка Ева Брезалиева ще вземе участие в Група В от 17:00 ч., след като успя да преодолее тежките квалификации и си осигури място сред финалистките в многобоя.

Програма и пряко излъчване на финалите

Всички български фенове могат да проследят историческата битка на нашите момичета на живо. Двубоите ще бъдат излъчени в пряко излъчване по БНТ 1 и БНТ 3.

  • 17:00 ч. – Група В с участието на Ева Брезалиева (БНТ 3)
  • 19:30 ч. – Група А с участието на Стилияна Николова (БНТ 1 и БНТ 3)

Ситуацията преди големия финал

Стилияна Николова демонстрира изключителна форма по време на квалификациите, като си осигури и три финала на отделните уреди. Тя влиза в битката за многобоя с амбиция за златото, изправяйки се срещу силната конкуренция на домакините и останалите световни сили. Ева Брезалиева показа характер и въпреки силната напрегнатост в потока, заслужи своето място сред най-добрите 18 гимнастички на планетата.


Германия
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