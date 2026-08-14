Карлос Контрера: Една разходка из София обяснява избора на Бургас за "Евровизия"

Няма нужда от рева на "Продължаваме промяната-Демократична България", една разходка из София обяснява избора на Бургас за "Евровизия". Така общинският съветник от ВМРО Карлос Контрера коментира решението, взето вчера песенният конкурс "Евровизия" да се състои през май догодина в Бургас.

Контрера призова управляващите столицата да се огледат и да помислят отново какво говорят и основно какво не правят.

Според общинския съветник в избора на Бургас няма нищо мистериозно или конспиративно, както според него се опитват да внушават представители на ПП-ДБ. По думите на Контрера решението има съвсем логично обяснение – достатъчно е управляващите София да излязат от кабинетите и презентациите си и да се огледат как изглежда градът.

Бургас изпревари София и спечели домакинството за „Евровизия“. В това решение има логика и мотивите са ясни. Поздравления за Бургас. София трябва да оказва съдействие с каквото може и с каквото трябва на града-домакин, коментира Контрера. Той подчерта, че домакинството може да има сериозен положителен ефект върху Бургас и целия регион, включително върху туризма и местната икономика.

Контрера поздрави кмета Димитър Николов и екипа му. Провеждането на „Евровизия“ в морския град ще бъде изключително добра възможност за Бургас като туристическа дестинация, както и за икономиката на целия регион – Бургас, Ямбол и Сливен, заяви общинският съветник. Според него обаче вместо да търси „скрит план“ срещу София, от ППДБ трябва да си зададат много по-прост въпрос – как така два града, управлявани от тях - София и Варна, не успяха да спечелят домакинството.

По думите му проблемът не е в това, че „Евровизия“ ще бъде в Бургас, напротив градът заслужено трябва да бъде поздравен. Проблемът е, че столичната администрация очевидно не си задава въпроса защо един огромен европейски форум подмина столицата и отиде на морето.

Контрера призова управляващите София да обърнат внимание не на политическите оправдания, а на реалното състояние на града.

Бургас ще е домакин на конкурса „Евровизия“ догодина. Двата полуфинала ще са на 11 и 13 май (вторник и четвъртък). Финалът ще е на 15 май, събота. Това бе съобщено вчера на пресконференция в Българската национална телевизия (БНТ). Ще има още шест предварителни шоу програми, като информация за тях ще бъде дадена поетапно, когато има готовност, каза генералният директор на БНТ Милена Милотинова.