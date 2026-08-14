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Карлос Контрера: Една разходка из София обяснява избора на Бургас за "Евровизия"

Карлос Контрера: Една разходка из София обяснява избора на Бургас за "Евровизия"

14 Август, 2026 15:48 539 12

  • карлос контрера-
  • евровизия

Според общинския съветник в избора на Бургас няма нищо мистериозно или конспиративно, както според него се опитват да внушават представители на ПП-ДБ

Карлос Контрера: Една разходка из София обяснява избора на Бургас за "Евровизия" - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Няма нужда от рева на "Продължаваме промяната-Демократична България", една разходка из София обяснява избора на Бургас за "Евровизия". Така общинският съветник от ВМРО Карлос Контрера коментира решението, взето вчера песенният конкурс "Евровизия" да се състои през май догодина в Бургас.

Контрера призова управляващите столицата да се огледат и да помислят отново какво говорят и основно какво не правят.

Според общинския съветник в избора на Бургас няма нищо мистериозно или конспиративно, както според него се опитват да внушават представители на ПП-ДБ. По думите на Контрера решението има съвсем логично обяснение – достатъчно е управляващите София да излязат от кабинетите и презентациите си и да се огледат как изглежда градът.

Бургас изпревари София и спечели домакинството за „Евровизия“. В това решение има логика и мотивите са ясни. Поздравления за Бургас. София трябва да оказва съдействие с каквото може и с каквото трябва на града-домакин, коментира Контрера. Той подчерта, че домакинството може да има сериозен положителен ефект върху Бургас и целия регион, включително върху туризма и местната икономика.

Контрера поздрави кмета Димитър Николов и екипа му. Провеждането на „Евровизия“ в морския град ще бъде изключително добра възможност за Бургас като туристическа дестинация, както и за икономиката на целия регион – Бургас, Ямбол и Сливен, заяви общинският съветник. Според него обаче вместо да търси „скрит план“ срещу София, от ППДБ трябва да си зададат много по-прост въпрос – как така два града, управлявани от тях - София и Варна, не успяха да спечелят домакинството.

По думите му проблемът не е в това, че „Евровизия“ ще бъде в Бургас, напротив градът заслужено трябва да бъде поздравен. Проблемът е, че столичната администрация очевидно не си задава въпроса защо един огромен европейски форум подмина столицата и отиде на морето.

Контрера призова управляващите София да обърнат внимание не на политическите оправдания, а на реалното състояние на града.

Бургас ще е домакин на конкурса „Евровизия“ догодина. Двата полуфинала ще са на 11 и 13 май (вторник и четвъртък). Финалът ще е на 15 май, събота. Това бе съобщено вчера на пресконференция в Българската национална телевизия (БНТ). Ще има още шест предварителни шоу програми, като информация за тях ще бъде дадена поетапно, когато има готовност, каза генералният директор на БНТ Милена Милотинова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Робот

    1 6 Отговор
    Този ми прилича на кафявата черта на боксерките ми..!

    15:49 14.08.2026

  • 2 Директора

    8 1 Отговор
    Прав е. София никога не е била с толкова много дупки и мръсни изпотрошени тротоари. Като цяло е ужасно мръсно. Никога не е било така, никога!

    15:49 14.08.2026

  • 3 Постсъветска панелна кочина

    5 2 Отговор
    На това мяза Софето!

    15:51 14.08.2026

  • 4 Църното,

    6 3 Отговор
    ти из Бургас разходи ли се? Сиган

    15:52 14.08.2026

  • 5 Инж1

    8 1 Отговор
    Този сезон на морето е катастрофа. Ще го спасяват другата година с Евровизия.

    15:52 14.08.2026

  • 6 И тоя БОК. Лук

    2 0 Отговор
    Е съветник за последно

    15:53 14.08.2026

  • 7 Пецата

    3 2 Отговор
    Тва нещо евровизиа вобще не става за ракиа и салата разбираш ли затва вобще не мисла да го гледам 🤣

    15:55 14.08.2026

  • 8 Мунчо

    2 1 Отговор
    Бургъз е руска губерния и затова я избрахме.

    15:57 14.08.2026

  • 9 СОС

    4 1 Отговор
    Центърът на София смърди на Брюксел и не не това не е комплимент!

    Коментиран от #11

    15:58 14.08.2026

  • 10 Принос !

    0 0 Отговор
    Особино !

    С пнощувките !

    За Евровизия !

    16:03 14.08.2026

  • 11 Значи Се приближаваме !

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "СОС":

    Към Европа !

    Поне !

    На Миризма !

    Го Докарваме !

    16:04 14.08.2026

  • 12 Хейт

    1 0 Отговор
    Мистерията е как Арената в Бургас, която е с 4 хил. седящи места изведнъж стана с 12 хил? Също как турските авиолинии станаха основен превозвач на Евровизия? Също откъде Бургас ще намери обещаните 150 хил. стаи? По цялото южно Черноморие сигурно? Че то така можем да добавим и Боровец и Белчин към легловата база на София. Все мистерии. Да не говорим, че на 11 май не е туристически сезон и всичките дрънканици за плажове, морски градини и подобни нямат стойност при ледено море, вятър или дъжд.

    16:06 14.08.2026

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