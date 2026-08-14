Израелски военни самолети и дронове нанесоха удари в Ливан

Израелски военни самолети и дронове нанесоха въздушни удари по гористи райони около Мансури и Мадждел Зун в Южен Ливан, съобщи ливанската новинарска агенция ННА, цитирана от БТА.
Ударите са били съпроводени от разрушителни операции в гористата местност източно от Мансури. Картечен огън е бил насочен и към покрайнините на населеното място, югоизточно от Тир.
В Хадата са забелязани движения на израелски военни машини, като към района е бил насочен огън с автоматично оръжие. Съобщава се и за паднал артилерийски снаряд.
През нощта в гористата местност край Мансури е била чута мощна експлозия, докато в района са били извършвани разрушителни операции. Картечен огън е съпътствал действията около Мадждел Зун и Мансури и в околните долини.
Серия от мощни експлозии е била чута и в Бейт Яхун, Хадата и Кунин, като звуците от детонациите са достигнали до крайбрежните села.
Според съобщенията операциите са били съпроводени от движение на израелски танкове в района на Бинт Джубейл.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Демократ
15:42 14.08.2026
2 Кан Кубрат
15:43 14.08.2026
3 АХАХАХА
15:44 14.08.2026
4 Истината
Коментиран от #7
15:45 14.08.2026
5 Робот
15:46 14.08.2026
6 123
15:47 14.08.2026
7 ФАКТ
До коментар #4 от "Истината":Санкции само за многоходовите.
15:54 14.08.2026
8 Рязан
16:00 14.08.2026
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