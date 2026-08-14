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Израелски военни самолети и дронове нанесоха удари в Ливан

Израелски военни самолети и дронове нанесоха удари в Ливан

14 Август, 2026 15:40 384 10

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  • мансури

Ударите са били съпроводени от разрушителни операции в гориста местност източно от Мансури

Израелски военни самолети и дронове нанесоха удари в Ливан - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израелски военни самолети и дронове нанесоха въздушни удари по гористи райони около Мансури и Мадждел Зун в Южен Ливан, съобщи ливанската новинарска агенция ННА, цитирана от БТА.

Ударите са били съпроводени от разрушителни операции в гористата местност източно от Мансури. Картечен огън е бил насочен и към покрайнините на населеното място, югоизточно от Тир.

В Хадата са забелязани движения на израелски военни машини, като към района е бил насочен огън с автоматично оръжие. Съобщава се и за паднал артилерийски снаряд.

През нощта в гористата местност край Мансури е била чута мощна експлозия, докато в района са били извършвани разрушителни операции. Картечен огън е съпътствал действията около Мадждел Зун и Мансури и в околните долини.

Серия от мощни експлозии е била чута и в Бейт Яхун, Хадата и Кунин, като звуците от детонациите са достигнали до крайбрежните села.

Според съобщенията операциите са били съпроводени от движение на израелски танкове в района на Бинт Джубейл.


Ливан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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    Хазарите са най подлото племе.

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  • 4 Истината

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    Коментиран от #7

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  • 6 123

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    16:06 14.08.2026