Израелски военни самолети и дронове нанесоха удари в Ливан

Израелски военни самолети и дронове нанесоха въздушни удари по гористи райони около Мансури и Мадждел Зун в Южен Ливан, съобщи ливанската новинарска агенция ННА, цитирана от БТА.

Ударите са били съпроводени от разрушителни операции в гористата местност източно от Мансури. Картечен огън е бил насочен и към покрайнините на населеното място, югоизточно от Тир.

В Хадата са забелязани движения на израелски военни машини, като към района е бил насочен огън с автоматично оръжие. Съобщава се и за паднал артилерийски снаряд.

През нощта в гористата местност край Мансури е била чута мощна експлозия, докато в района са били извършвани разрушителни операции. Картечен огън е съпътствал действията около Мадждел Зун и Мансури и в околните долини.

Серия от мощни експлозии е била чута и в Бейт Яхун, Хадата и Кунин, като звуците от детонациите са достигнали до крайбрежните села.

Според съобщенията операциите са били съпроводени от движение на израелски танкове в района на Бинт Джубейл.