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Ганчо Ганчев: Цели сектори у нас не плащат данъци

Ганчо Ганчев: Цели сектори у нас не плащат данъци

14 Август, 2026 15:34 767 12

  • ганчо ганчев-
  • икономика-
  • данъци-
  • заплати-
  • минимална работна заплата

Експертът подчертава, че доходите у нас са по-ниски дори в сравнение с някои държави на Балканския полуостров, които все още не са част от Европейския съюз

Ганчо Ганчев: Цели сектори у нас не плащат данъци - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Според икономиста професор Ганчо Ганчев основното предизвикателство пред българската икономика е недостатъчният обем на инвестициите, като същевременно цели сектори остават в сивата икономика и не плащат налози, съобщават от телевизия Bulgaria ON AIR.

В момента продължават дискусиите около новата формула за определяне на минималната работна заплата, която ще влезе в сила от 2027 година. Представители на правителството, синдикатите и работодателите провеждат втори кръг от срещи, след като вече е прието правилото възнаграждението да не пада под 50 процента от средната основна заплата за страната.

"Тези преговори започват, след като беше публикувана програмата за развитието на страната до 2030 г. Там е казано, че се отказваме от модела за ниски заплати и се ориентираме към модел на инвестиции и модернизация на икономиката", коментира професор Ганчев.

По думите му размерът на минималното възнаграждение в България остава сериозна пречка пред конкурентоспособността на държавата.

Експертът подчертава, че

доходите у нас са по-ниски дори в сравнение с някои държави на Балканския полуостров, които все още не са част от Европейския съюз.

Според него държавата трябва да излезе с компромисна формула, защото проблемът не се корени в липсата на критерии, а в недостатъчния анализ на ефекта върху пазара.

Икономистът е категоричен, че ниските възнаграждения са пряко следствие от общата ефективност на стопанството.

"Правителството не разполага с орган, който да прави стратегически анализи. Няма на какво да се стъпи, има само общи приказки", посочва професор Ганчев и допълва: "Когато нашата икономика е неефективна, минималната работна заплата ще бъде измежду най-ниските".

Като най-сериозен структурен проблем той очертава слабия обем на капиталовложенията, уточнявайки, че притокът на по-големи инвестиции може да се реализира само в дългосрочен план.

Особено внимание в анализа е обърнато на укриването на приходи. Държавата трябва спешно да потърси механизми за справяне със сивия сектор.

"Има цели сектори в икономиката, които не плащат никакви данъци.

Би трябвало да ни предложат вариант за изсветляване на сектора", категоричен е експертът. Той препоръчва работата по изпълнението на настоящия държавен бюджет да се движи паралелно с подготовката на финансовата рамка за 2027 година.

Относно темата с инфлацията, професор Ганчев я определя като сложна и често дискутирана без нужната компетентност.

"Нашият инфлационен процес не се отличава кой знае колко от другите страни", заявява той. Поскъпването на хранителните стоки, според него, е глобално явление, което се наблюдава дори в Съединените американски щати.

"Не бива да разглеждаме нашата инфлация като нещо, което е извънредно", обобщава икономистът, като допълва, че страната ни следва общите световни тенденции, а пазарните процеси постепенно коригират временните отклонения.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пецата

    4 2 Отговор
    Аз бачкам на черно и не плащам данъци разбираш ли предпочитам да си купа ракиа 🤣

    15:36 14.08.2026

  • 2 Янко

    7 0 Отговор
    Е откъде високи заплати бе батко като България е с най много държавна администрация, полиция и общини

    15:38 14.08.2026

  • 3 Шашнат

    2 0 Отговор
    По света каките от древния занаят вкарват луди пари в хазната, защото мога да практикуват само ако имат патент и щат не щат плащат данъци. У нас е "куче влачи, диря нЕма". Дали изобщо някой държи сметка поне в общи линии приблизително колко са каките, които практикуват занаята и какви пари изкарват?
    Сутеньорите им, дето ги охрняват, и те трябва да плащаат данък, защото каките дават на тях половината от спечеленото.

    15:40 14.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ПРИПОМНЯНЕ

    1 0 Отговор
    Простичко... Чичо Бизнес трябва да плати на бай Работник толкова, че да може последния да си купи произведеното от него...иначе чичо фалира. Да, ама не, защото чичо Бизнес си има леля Банка която да му бута гювеч и двамцата заедно притискат дядо Правителство.... да тегли заеми за да ги дава за социални мероприятия, и нови заеми заради лихвите, И ТАКА ДО КРАЯ НА СВЕТА... В „ДЕБЕЛИТЕ КНИГИ“ това се нарича „Срастване на производствения и банков капитал...“
    Инфлацията е порочен, банков, изкуствено създаден финансов инструмент. Ясно е, че инфлацията се прави от банките, не е от пазара...
    НЕ Е НОРМАЛНО, ПРИ НЕПРЕКЪСНАТОТО ПОВИШАВАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ЦЕНИТЕ ДА РАСТАТ.
    Заради натиска от инфлация е презапасяването с храни и хранителни ресурси и последващото им изхвърляне на сметищата, както и презапасяването със суровини и дълготрайни активи, а също и баснословното инвестиране във всякакви щуротии, от абстракционистките картини на РОТКО, до гащите на Жозефина и кичур от косата на Наполеон . А чии са банките, а?

    15:43 14.08.2026

  • 6 Овчар

    1 2 Отговор
    Кой е този пръч да го Е..ва и него.

    15:44 14.08.2026

  • 7 бай ганьо се закахърил че

    4 2 Отговор
    Цели сектори у нас не плащат данъци

    да не са глупави да пълнят разни чекмеджета по веригата
    а копче за яките кражби не казват таквиз професори с лопата да ги ринеш

    15:46 14.08.2026

  • 8 Големи заплати ще има

    4 0 Отговор
    само, когато се съкратят поне 60 % от държавните търтей!

    Коментиран от #12

    15:47 14.08.2026

  • 9 разбира се

    2 0 Отговор
    На това му се казва МУТРОикономика! Иначе за вас са предвидили "прогресивни" данъци за втори и трети имот! Шиδани комунисти!

    15:49 14.08.2026

  • 10 Справедлив

    1 0 Отговор
    Големият справедлив въпрос е не само дали част от реалният сектор е в сивият сектор, а дали публичният бюджет сектор не е в "разхитителният" сектор, а опитите в новоприетият бюджет да се запазят огромните привилегии и социален статуст в сектор "сигурност" , въпреки че сме с най големият % разход от БВП в ЕС, както и липсата на адекватни действия за съкращаване на раздутата администрация за сметка на останалите слоеве от населението е фатално в средносрочен и дългосрочен план!Това ще доведе до резко дългово задлъжняване и в крайна сметка до крах на финансите и банкрут на държавата!

    15:50 14.08.2026

  • 11 безпартиен

    1 0 Отговор
    И всички служители на данъчното си получават заплатите! Редовно!

    15:50 14.08.2026

  • 12 айде смешки

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Големи заплати ще има":

    по Големи чекмеджета ще има
    кат викаш се съкратят поне 60 % от държавните търтей

    а после кои чорбаджии ще ги вземат тез хора

    16:00 14.08.2026

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