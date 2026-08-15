Ювентус се преориентира към привличането на вратар на ПСЖ

Ювентус започна работа по привличането на нов вратар, а сред основните варианти е Лукас Шевалие от Пари Сен Жермен. Според “Sportmediaset” торинци са осъществили първи контакт за 24-годишния французин и се надяват да се възползват от добрите си отношения с ПСЖ. Именно те помогнаха на Ювентус да финализира завръщането на Рандал Коло Муани.

Шевалие не е успял да впечатли напълно през сезона под ръководството на Луис Енрике и може да бъде достъпен при изгодни условия. Това допълнително увеличава интереса на „бианконерите“.

Ювентус продължава да следи и Гулиелмо Викарио от Тотнъм, докато Анатолий Трубин също е в списъка. Украинецът обаче има висока цена и сериозна конкуренция за подписа му.

Името на Зион Сузуки вече не фигурира сред вариантите на Ювентус. Клубът първо трябва да финализира трансфера на Джон Лукуми от Болоня, след което вратарският пост ще се превърне в основен приоритет.