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Хали Бери посрещна 60-ия си рожден само по сатенен халат (СНИМКИ)

Хали Бери посрещна 60-ия си рожден само по сатенен халат (СНИМКИ)

15 Август, 2026 18:06 1 134 6

  • хали бери-
  • актриса-
  • рожден ден-
  • 60 години-
  • юбилей

Актрисата разпали страстите в мрежата с провокативна фотосесия за рождения си ден

Хали Бери посрещна 60-ия си рожден само по сатенен халат (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Холивудската актриса Хали Бери отпразнува 60-ия си рожден ден с ваканция във Фиджи заедно с годеника си, музиканта Ван Хънт. Носителката на „Оскар“ публикува серия от снимки в Instagram, с които показа празничното си настроение в оскъдно облекло.

Хали Бери, която навърши 60 години на 14 август 2026 г., позира в ефирен къс полупрозрачен халат с флорален десен и черна дантела. На една от снимките актрисата държи ягода, покрита с шоколад, а на други кадри се появява със слънчеви очила, питие и широкопола шапка. Публикацията беше придружена от провокативно послание, с което звездата подчерта безгрижното си настроение на юбилея.

Сред аксесоарите на американската актриса се вижда и годежният ѝ пръстен от Ван Хънт. Двойката потвърди годежа си през февруари 2026 г., след близо шест години връзка. Хали Бери и носителят на „Грами“ Ван Хънт са заедно от 2020 г., като отношенията им започват по време на пандемията и първоначално се развиват основно чрез дистанционна комуникация.

Преди самия рожден ден Хали Бери публикува и други кадри от ваканцията във Фиджи. На 12 август актрисата позира в черна полупрозрачна плетена рокля и написа „60, идвам“, а през предходните дни показа плажни визии, бански костюми и леки летни наметала.

На самия си 60-и рожден ден звездата от „Балът на чудовищата“ публикува и снимка с поздравителна картичка „Happy 60th“, като благодари за получените пожелания. Хали Бери заяви, че е благодарна, че достига до този етап от живота си, след като през последните години все по-открито говори за остаряването, здравето на жените и менопаузата.

Хали Бери остава едно от най-разпознаваемите имена в Холивуд. През 2002 г. тя печели „Оскар“ за най-добра актриса за ролята си в „Балът на чудовищата“, превръщайки се в първата чернокожа жена, отличена в тази категория. В кариерата ѝ са още продукции като „X-Men“, „Умирай в друг ден“, „Парола: Риба меч“ и телевизионният филм „Introducing Dorothy Dandridge“, за който получава награди „Еми“ и „Златен глобус“.

Актрисата продължава да работи активно и след 60-ия си рожден ден. Сред последните ѝ проекти е криминалният трилър „Crime 101“, а предстоят и нови филмови продукции, включително „Fleur“ и „Red Card“.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 кокор спецова

    8 3 Отговор
    а аз съм по пенюар но с по малки сиси и лапам петрохан

    18:16 15.08.2026

  • 3 Европчанин

    5 3 Отговор
    Ама тя се целува с мъж???
    Колко ненапредничаво!

    18:33 15.08.2026

  • 4 Кокорчо Натопорчен

    2 4 Отговор
    Това е майката на моите бъдещи деца. Ще я изчакам да поотлежи още малко и ще и пратя матряла си в епруветка.

    18:34 15.08.2026

  • 5 ех тихчо тихчо

    1 0 Отговор
    къв халат за баня бълнуваш
    кат тва е ризка дет разкриват кози бизки

    19:14 15.08.2026

  • 6 😂😂😂

    1 0 Отговор
    По-добре да не го показва това. Бая е увиснала за нейните финансови възможности.

    19:46 15.08.2026