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Младежите приключиха квалификациите с поражение от Шотландия

Младежите приключиха квалификациите с поражение от Шотландия

6 Октомври, 2026 21:41 513 2

  • българия u21-
  • шотландия u21-
  • евро 2027-
  • младежки национален отбор-
  • футбол

Тимът ни отстъпи с 0:2

Младежите приключиха квалификациите с поражение от Шотландия - 1
Кадър: Diema Sport
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Младежкият национален отбор на България завърши квалификационната си кампания за Евро 2027 със загуба. Тимът отстъпи с 0:2 на Шотландия U21 в последния си мач от групата, който се игра на стадион „Георги Бенковски“.

Гостите поведоха в 32-ата минута. Андрю Тод отне топката от Антоан Стоянов в опасна зона и тя стигна до Барни Стюарт. Халфът не се поколеба и с прецизен удар от дистанция преодоля Пламен Андреев за 0:1.

България можеше да реагира почти веднага. Две минути след попадението Васил Казълджиев центрира в наказателното поле, защитата на Шотландия изчисти, но топката попадна у Мартин Георгиев. Той стреля опасно, но Рори Махейде се намеси и изби в корнер.

След почивката „лъвовете“ отново имаха възможност да изравнят. В 52-ата минута Симеон Шишков центрира, а Стивън Стоянчов засече с глава, но ударът му премина на сантиметри от гредата.

Шест минути по-късно Пламен Андреев запази България в мача с двойно спасяване. При втория изстрел Дилън Лобън отправи силен удар, но вратарят успя да реагира и с крак предотврати втори гол.

Най-добрата възможност за домакините дойде в 79-ата минута. Стоянчов проби отдясно и върна топката към Александър Маринов, чийто удар беше спрян от Лобън пред голлинията. При добавката Филип Гигов също не успя да намери мрежата от близко разстояние.

В края на срещата напрежението между двата отбора ескалира. В 82-ата минута Симеон Шишков получи директен червен картон за грубо влизане с бутоните напред. Последва сериозно спречкване, в което се включиха и представители на двата щаба, а главният съдия показа картони и на хора от треньорските екипи.

Шотландия сложи точка на спора в добавеното време. След грешка при изнасянето на топката Барни Стюарт се възползва от ситуацията и подаде към Боби Уелс, който остана сам срещу празната врата и оформи крайното 0:2.

Така България U21 приключва квалификациите на четвъртото място в групата с 14 точки. Шотландия завършва трета със 17 пункта.


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  • 1 Бибитко от Банкя

    1 0 Отговор
    Млади куци коне и стари куци коне - това представлява тъй нареченият "български национален отбор".

    21:53 06.10.2026

  • 2 Пецата

    1 0 Отговор
    Нищо ново галфоните се излагат като кифладжии разбираш ли ама с кофти матриал толкоз 🤣

    22:17 06.10.2026

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