Кристиано Роналдо поставил условие за завръщането си в Португалия

Сагата около бъдещето на Кристиано Роналдо в националния отбор на Португалия продължава да предизвиква сериозен интерес. В последните часове се появиха нови подробности за отношенията между 41-годишната звезда и селекционера Жорже Жезуш, които според португалските медии могат да се окажат решаващи за това дали нападателят отново ще облече екипа на страната.

Според информацията, разпространена от журналиста на CNN Portugal Руи Сантош, Роналдо е силно разочарован от начина, по който се развива ситуацията около националния тим. Твърди се, че ветеранът е особено засегнат от публичните изказвания на Жезуш и на този етап не вижда възможност да се върне в състава, докато специалистът заема селекционерския пост.

Напрежението между двамата не е било потушено дори след опит за посредничество от страна на президента на Португалската футболна федерация Педро Проенса. Жезуш от своя страна настоява, че между него и Роналдо няма непреодолим конфликт, но думите му очевидно не са убедили капитана на Португалия.

Руи Сантош твърди, че Роналдо е останал особено недоволен от позицията на селекционера, че няма нужда някой да се извинява и че именно треньорът носи отговорността за избора на футболистите и определянето на състава.

Според журналиста тази позиция е била възприета от Роналдо като прекалено авторитарна. Именно това може да се окаже основната причина нападателят да не желае да се завърне в националния отбор при сегашното ръководство.

Информацията от Португалия сочи още, че Роналдо е поставил конкретно условие за евентуалното си завръщане – Жорже Жезуш да не бъде начело на отбора. Ако специалистът остане селекционер, 41-годишната звезда не възнамерява да се връща в националния тим.

Темата вече е широко обсъждана и от водещите португалски медии. Вестник „А Бола“ разглежда ситуацията от друга гледна точка и посочва, че в крайна сметка решението за бъдещето на Роналдо е в негови ръце.

Според изданието нападателят трябва да избере между два варианта – да приеме ролята на един от останалите футболисти в състава, без гаранции, че ще бъде титуляр и с възможност да бъде заменян по време на мачовете, или да сложи край на международната си кариера с Португалия.

Това е важен момент за един от най-успешните футболисти в историята на португалския футбол. Роналдо вече е на 41 години, но продължава да бъде една от най-разпознаваемите фигури в националния отбор.

На този етап обаче отношенията му със селекционера изглеждат като основната пречка пред евентуалното му завръщане. Ако информацията за поставения ултиматум се потвърди, бъдещето на Роналдо в националния тим може да зависи не толкова от спортната му форма, колкото от това кой ще застане начело на Португалия.

Предстои да стане ясно дали ще бъде намерен компромис между двете страни или конфликтът ще доведе до окончателен край на международната кариера на Кристиано Роналдо.