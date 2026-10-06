Парадокс в Италия: Свалиха шефа на олимпийския комитет, но го назначиха за временен комисар

Италианският олимпийски комитет (CONI) предприе необичаен ход около ръководството на футбола в страната. Джовани Малаго официално беше освободен от президентския пост във FIGC заради проблем с легитимността на избора му през юни.

Причината е, че по време на изборите Малаго не е фигурирал като регистриран член на федерацията. Казусът произтича от предишната му позиция като президент на CONI, която е била несъвместима с членството му във FIGC.

Любопитното е, че след освобождаването му олимпийският комитет отново се довери именно на Малаго. На заседанието на борда на директорите той беше единодушно избран за временен комисар на футболната федерация, като получи всичките 15 гласа.

Така Малаго ще продължи да ръководи FIGC до провеждането на нови избори. CONI постави краен срок за тяхното организиране – 31 януари 2027 година.

Самият Малаго ще има право отново да се кандидатира за президентския пост. При изборите през юни той спечели убедително, получавайки 68,58% от гласовете.

Все още няма яснота дали при новия вот ще се появят конкуренти срещу него. Междувременно ситуацията поставя FIGC в необичайно положение – човекът, чийто избор беше оспорен заради формален проблем, отново получи мандат да ръководи федерацията до провеждането на новите избори.