Треньорът на АЕК се оправда с терена: Топката подскачаше

Старши треньорът на АЕК - Марко Николич, не бе много щастлив след нулевото равенство с Левски в София в първия мач от плейофите на Шампионската лига. След мача Николич си намери оправдание, като се оплака от терена на стадион "Васил Левски".

"Стадионът беше пълен, но теренът не беше на най-добро ниво, топката подскачаше през цялото време. Благодарим на хората, които дойдоха, не съм доволен от резултата. Бяхме по-близо до победата, това е моето усещане. Разбира се, в първите минути стадионът им помогна, но след това имахме положения, гредата с Лука, контролирахме играта през второто полувреме след смените. Решенията не бяха добри, на моменти имаше малко егоизъм, затова не спечелихме", сподели Николич.