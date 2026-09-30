Времето днес, прогноза за сряда, 30 септември: Жълт код за силен вятър в пет области

Жълт код за силен вятър е обявен за утре в областите Добрич, Варна, Бургас, Хасково и Кърджали. В прогнозата се посочват североизточни пориви със скорост до около 90 км/ч, най-вече в Източна и Югоизточна България. БНТ посочва в заглавието си шест области, но в самия текст са изброени пет.

В останалата част от страната вятърът ще бъде умерен, също от североизток. Ще преобладава слънчево време, но преди обяд над южните райони ще има повече облаци, а главно в югоизточната част са възможни изолирани превалявания. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, като в София и по Черноморието ще са около 20 градуса.

Силен вятър по морето и в планините

Опасно силен вятър се очаква и по морския бряг. По южното крайбрежие ще има места с превалявания. В планините вятърът ще бъде силен и бурен от изток-североизток, а в масивите от Южна България ще превали слаб дъжд.

По високите части, където температурите ще бъдат около нулата, валежите ще са от сняг.

Захлаждане и условия за слани

През следващите дни предстои понижение на температурите, по-съществено на минималните. На отделни места, главно в Западна България, ще има условия за слани.

В Източна България и по Черноморието до събота ще остане много ветровито, с временно силен северен вятър. Очакват се и валежи от дъжд, които ще бъдат по-значителни в югоизточните райони. В останалата част от страната ще преобладава слънчево, но хладно за началото на октомври време. Слабо затопляне се очаква в неделя.

Източници: БНТ