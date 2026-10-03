Барселона планира да привлече Додо от Фиорентина без пари

Испанският гранд Барселона е набелязал десния бек на Фиорентина Додо като потенциално ново попълнение без трансферна сума през следващото лято. Информацията е на италианския ежедневник „Гадзета дело Спорт“.

27-годишният бразилски краен бранител започна като титуляр в първите два кръга на Серия А, но впоследствие бе оставен на резервната скамейка. Отношението на тосканския клуб към него се отдава най-вече на заплетената ситуация с договора му, по чието подновяване няма никакъв напредък.

За Барселона привличането на чист десен защитник е сред основните приоритети. В момента на тази позиция старши треньорът Ханзи Флик разчита най-често на Ерик Гарсия, а доскоро там действаше Жул Кунде – и двамата по презумпция са централни бранители, преквалифицирани според нуждите на отбора.

По десния и левия фланг се ползват универсални опции като Жоао Кансело и Шави Еспарт, докато Алехандро Балде остава по-назад в ротацията, като понякога Жерар Мартин се връща на естествената си позиция като ляв бек.

Додо е висок 1,66 м и се отличава с изключителна бързина и офанзивни качества на корта. Ситуацията около бразилеца се следи под лупа не само от Барселона, но и от грандовете в Италия Ювентус и Милан, които също търсят подсилване за лятото.