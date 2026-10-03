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Препятствие пред Манчестър Сити: Изявление от 2015 г. поставя под въпрос обжалването

Препятствие пред Манчестър Сити: Изявление от 2015 г. поставя под въпрос обжалването

3 Октомври, 2026 15:02 535 0

  • манчестър сити-
  • етихад-
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  • финансов феърплей-
  • английски футбол-
  • футболни новини

Изявление на основния спонсор на клуба „Етихад Еъруейз“ пред американските власти от 2015 г. влиза в директно противоречие

Препятствие пред Манчестър Сити: Изявление от 2015 г. поставя под въпрос обжалването - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Обжалването на Манчестър Сити срещу санкциите за финансови нарушения във Висшата лига може да срещне сериозна спънка. Според информация на изданието „Сън“, изявление на основния спонсор на клуба „Етихад Еъруейз“ пред американските власти от 2015 г. влиза в директно противоречие с една от основните линии на защита, подготвяни от „гражданите“.

Английският шампион оспорва заключенията на комисията, според които около 830 милиона паунда от спонсорски сделки между 2009 и 2018 г. са били реално осигурени от собствениците от Абу Даби, а не от търговските партньори.

В официален документ, изпратен през май 2015 г. до министерствата на търговията, транспорта и външните работи на САЩ, от „Етихад“ категорично са отхвърлили твърденията, че правителството на Абу Даби е плащало за спонсорството на Манчестър Сити. Авиокомпанията тогава е посочила, че всички средства за договора са дошли пряко от нейната собствена ликвидност.

Независимата комисия на Висшата лига вече постанови, че Сити е извършил сериозни нарушения на финансовия феърплей в продължение на девет сезона чрез привидни търговски договори. От своя страна клубът категорично отрича обвиненията и определя решението като съдържащо съществени фактически и правни грешки.

Междувременно от „Етихад“ реагираха остро срещу Висшата лига, като разкритикуваха ръководството на английския футбол, че не е потърсило официалната позиция на авиокомпанията по време на разследването. Спонсорът отхвърли всички внушения за неправомерни търговски договорености и заяви, че си запазва правото да предприеме правни действия за защита на репутацията си.


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