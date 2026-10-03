Драма за Купата: Спартак Плевен обърна Крумовград и си уреди сблъсък с Левски

Отборът на Спартак (Плевен) си осигури място на 1/16-финалите в турнира за Sesame Купа на България след труден обрат с 2:1 при гостуването си на Крумовград. С този успех плевенчани си спечелиха домакинство срещу Левски (София), което по всяка вероятност ще се изиграе на градския стадион в Ловеч.

Срещата започна по-добре за тима от Крумовград, който бе изпълнен с опитни състезатели:

В 38-а минута Момчил Цветанов отправи прецизно центриране, а Веселин Марчев бе точен с глава за 1:0.

Впоследствие Крумовград пропусна няколко шанса да реши мача – Марчев на два пъти и Красимир Тодоров удариха гредите зад вратаря на Спартак.

В последните 15 минути плевенчани наказаха пропуските на съперника. Първо в 75-ата минута Преслав Антонов се измъкна от отбраната и преодоля стража Благой Макенджиев за 1:1.

В 86-ата минута Шола Аделани бе най-съобразителен в наказателното поле и вкара за 2:1, подпечатвайки класирането на Спартак Плевен за следващата фаза.