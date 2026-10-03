Футбол в името на живота: Легендите на Левски и лекарите от „Аджибадем Сити Клиник“ с благотворителен сблъсък

На стадиона на Националната спортна академия „Васил Левски“ се проведе вдъхновяващ благотворителен мач, противопоставил легендарни ветерани на Левски срещу екип от водещи лекари на „Аджибадем Сити Клиник“. Събитието събра на едно място известни спортисти, медици, деца и фенове с една обща цел – подкрепа на важна здравна кауза.

Всички събрани средства от продажбата на билети ще бъдат използвани за закупуването и даряването на автоматичен външен дефибрилатор (AED), който ще бъде поставен на разположение на територията на НСА.

За отбора на ветераните на терена отново излязоха емблематични имена, донесли дузина отличия на „Герена“:

Божидар Искренов - Гибона

Емил Велев - Кокала

Валери Божинов

Димитър Телкийски

Елин Топузаков

Николай Димитров - Хичо

Станислав Ангелов

Капитан на отбора на медицинските специалисти бе д-р Бисер Бочев (ортопед-травматолог и началник на сектор „Артроскопии“ в болницата), който същевременно е главен лекар на представителния тим на Левски. В този специален ден той трябваше да се изправи срещу играчите, за чието здраве се грижи ежедневно, като рамо до рамо с него бе и синът му.

В състава на медиците се включиха още медицинският директор д-р Николай Тивчев (заедно със своя син), д-р Димитър Лашков, д-р Христо Христов (и неговият син), д-р Виктор Стаменов, д-р Георги Петков, д-р Пламен Велев и д-р Траян Нинов. Нежният пол и дамското присъствие в отбора бе представено от д-р Кристина Цветкова.