Даниил Медведев прегази Щруф по пътя към четвъртфиналите в Пекин

Третият поставен в схемата Даниил Медведев си осигури място на четвъртфиналите на турнира от сериите ATP 500 в Пекин след убедителна победа с 6-4, 6-3 над германеца Ян-Ленард Щруф. Срещата продължи точно 1 час и 28 минути.

С този успех руснакът не само продължи силната си серия от шест последователни победи в тура, но и взе сладък реванш от Щруф за поражението си на Уимбълдън по-рано през сезона.

Основното оръжие за Медведев бе сервисът, който не остави почти никакви шансове за пробив на германския му съперник. Руснакът пласира 10 аса срещу 6 за Щруф и спечели впечатляващите 82% от точките на първи сервис, без да допусне нито един пробив и спасявайки и двете възможности за брейк пред съперника.

От другата страна на мрежата Медведев системно поставяше под напрежение подаването на Щруф, като реализира 3 от 9 възможности за пробив, което бе напълно достатъчно да затвори мача в два сета.

В следващия кръг на турнира Медведев очаква победителя от осминафиналната двойка между младия чех Якуб Меншик и аржентинеца Франсиско Серундоло.