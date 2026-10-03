Новини
Спорт »
Тенис »
Окончателно: Яник Синер няма да играе на „Мастърс“-а в Шанхай

Окончателно: Яник Синер няма да играе на „Мастърс“-а в Шанхай

3 Октомври, 2026 17:00 380 0

  • яник синер-
  • atp masters 1000-
  • shanghai masters-
  • шанхай-
  • пекин-
  • валантен вашро-
  • контузия-
  • тенис-
  • тенис новини

Турнирът ще се проведе от 7 до 18 октомври

Окончателно: Яник Синер няма да играе на „Мастърс“-а в Шанхай - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Световният №1 и носител на четири титли от Големия шлем Яник Синер официално потвърди, че няма да вземе участие в предстоящия престижен турнир от сериите ATP Masters 1000 в Шанхай (Китай), който ще се проведе от 7 до 18 октомври.

Новината идва едва няколко дни след като италианската звезда се оттегли и от турнира от категория ATP 500 в Пекин поради контузия в коляното.

Синер съобщи решението си чрез официалните си канали в социалните мрежи, изразявайки съжаление, че пропуска надпреварата:

„За съжаление, няма да мога да взема участие в турнира Rolex Shanghai Masters тази година, както се надявах. Винаги съм харесвал да играя пред шанхайските фенове и много съжалявам, че следващата седмица няма да мога да го направя. Благодаря ви за подкрепата. С нетърпение очаквам новата ни среща през следващата година!“

Отсъствието на водача в ранглистата отваря шансове за останалите фаворити в основната схема. Любопитен факт е, че актуален шампион в Шанхай е сензацията Валантен Вашро от Монако, който спечели титлата през изминалия сезон и сега ще трябва да я защитава срещу елита на мъжкия тенис.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове