Окончателно: Яник Синер няма да играе на „Мастърс“-а в Шанхай

Световният №1 и носител на четири титли от Големия шлем Яник Синер официално потвърди, че няма да вземе участие в предстоящия престижен турнир от сериите ATP Masters 1000 в Шанхай (Китай), който ще се проведе от 7 до 18 октомври.

Новината идва едва няколко дни след като италианската звезда се оттегли и от турнира от категория ATP 500 в Пекин поради контузия в коляното.

Синер съобщи решението си чрез официалните си канали в социалните мрежи, изразявайки съжаление, че пропуска надпреварата:

„За съжаление, няма да мога да взема участие в турнира Rolex Shanghai Masters тази година, както се надявах. Винаги съм харесвал да играя пред шанхайските фенове и много съжалявам, че следващата седмица няма да мога да го направя. Благодаря ви за подкрепата. С нетърпение очаквам новата ни среща през следващата година!“

Отсъствието на водача в ранглистата отваря шансове за останалите фаворити в основната схема. Любопитен факт е, че актуален шампион в Шанхай е сензацията Валантен Вашро от Монако, който спечели титлата през изминалия сезон и сега ще трябва да я защитава срещу елита на мъжкия тенис.