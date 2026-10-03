Резултати от днешните мачове в турнира за Купата на България по футбол

Купа на България
Втори предварителен кръг:
Черноморец Балчик - Етър Велико Търново 2:3
Ботев Нови пазар - Вихрен Сандански 1:4
Крумовград - Спартак Плевен 1:2
Балкан Ботевград - Фратрия 0:3
4 октомври - неделя, 13:00
Беласица Петрич - Добруджа Добрич
4 октомври - неделя, 14:00
Миньор Перник - Берое Стара Загора
Оборище Панагюрище - Янтра Габрово
4 октомври - неделя, 15:00
Волов Шумен - Черноморец Бургас
Локомотив Мездра - Пирин Благоевград
Бдин Видин - Монтана
Национал София - Локомотив Горна Оряховица
Родопа Смолян - Несебър
Загорец Нова Загора - Рилски спортист
Нефтохимик Бургас - Спортист Своге
Ямбол - Хебър Пазарджик
Чавдар Троян - Марек Дупница
Спартак Пловдив - Ботев Ихтиман
Бенковски Исперих - Академик Свищов
В следващия кръг: Етър ще домакинства на Спартак Варна, Вихрен ще посрещне Локомотив София, Фратрия ще играе на свой терен срещу Ботев Враца, а Спартак Варна ще домакинства на Левски.
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