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Резултати от днешните мачове в турнира за Купата на България по футбол

Резултати от днешните мачове в турнира за Купата на България по футбол

3 Октомври, 2026 16:09 1 339 0

  • купа на българия-
  • резултати-
  • левски-
  • фратрия-
  • вихрен сандански-
  • крумовград-
  • спартак плевен-
  • етър велико търново-
  • локомотив софия-
  • спартак варна

Изиграха се четири срещи

Резултати от днешните мачове в турнира за Купата на България по футбол - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Купа на България
Втори предварителен кръг:


Черноморец Балчик - Етър Велико Търново 2:3
Ботев Нови пазар - Вихрен Сандански 1:4
Крумовград - Спартак Плевен 1:2
Балкан Ботевград - Фратрия 0:3

4 октомври - неделя, 13:00
Беласица Петрич - Добруджа Добрич

4 октомври - неделя, 14:00
Миньор Перник - Берое Стара Загора
Оборище Панагюрище - Янтра Габрово

4 октомври - неделя, 15:00
Волов Шумен - Черноморец Бургас
Локомотив Мездра - Пирин Благоевград
Бдин Видин - Монтана
Национал София - Локомотив Горна Оряховица
Родопа Смолян - Несебър
Загорец Нова Загора - Рилски спортист
Нефтохимик Бургас - Спортист Своге
Ямбол - Хебър Пазарджик
Чавдар Троян - Марек Дупница
Спартак Пловдив - Ботев Ихтиман
Бенковски Исперих - Академик Свищов

В следващия кръг: Етър ще домакинства на Спартак Варна, Вихрен ще посрещне Локомотив София, Фратрия ще играе на свой терен срещу Ботев Враца, а Спартак Варна ще домакинства на Левски.


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