Новини
Спорт »
Световен футбол »
„Той не е Ендрик или Ямал!“: Жозе Моуриньо критикува жестоко Жорже Жезус заради отношението към Роналдо

„Той не е Ендрик или Ямал!“: Жозе Моуриньо критикува жестоко Жорже Жезус заради отношението към Роналдо

3 Октомври, 2026 17:28 397 10

  • жозе моуриньо-
  • жорже жезус-
  • кристиано роналдо-
  • португалия-
  • национален отбор по футбол-
  • международен футбол-
  • футболни новини

Според „Специалния“ начинът, по който се третира най-голямата фигура в историята на португалския футбол, изпраща изключително погрешно послание

„Той не е Ендрик или Ямал!“: Жозе Моуриньо критикува жестоко Жорже Жезус заради отношението към Роналдо - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Жозе Моуриньо отправи остри критики към селекционера на португалския национален отбор Жорже Жезус относно отношението и управлението на 41-годишния Кристиано Роналдо. Според „Специалния“ начинът, по който се третира най-голямата фигура в историята на португалския футбол, изпраща изключително погрешно послание.

„Ако повикаш Кристиано Роналдо в националния отбор и след това се отнасяш с него като с най-обикновен футболист от състава, това е грешка. Кристиано не е Ендрик. Не е Винисиус. Не е Ламин Ямал. Той е Кристиано Роналдо и всеки знае какво означава това име за Португалия“, заяви категорично Моуриньо.

Моуриньо подчерта, че няма никакъв проблем с това Роналдо да започва от резервната скамейка на 41 години, но отношението към него трябва да съответства на огромните му заслуги:

"Никой не очаква Кристиано да бяга 90 минути както на 25 години, но опитът и менталността му остават непокътнати".

"Да дозираш минутите на една легенда за решителните моменти е професионализъм, но да омаловажаваш значението му е демонстративно неуважение".

Португалският специалист припомни, че Жезус никога не трябва да забравя какво е направил Кристиано за страната си – превел е националния отбор през различни поколения, подобрил е десетки световни рекорди и е задържал Португалия сред най-добрите във футбола с години.


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 14/88

    2 0 Отговор
    Той не е Ендрик или Ямал!
    Той емангал.

    17:43 03.10.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове