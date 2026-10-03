„Той не е Ендрик или Ямал!“: Жозе Моуриньо критикува жестоко Жорже Жезус заради отношението към Роналдо

Жозе Моуриньо отправи остри критики към селекционера на португалския национален отбор Жорже Жезус относно отношението и управлението на 41-годишния Кристиано Роналдо. Според „Специалния“ начинът, по който се третира най-голямата фигура в историята на португалския футбол, изпраща изключително погрешно послание.

„Ако повикаш Кристиано Роналдо в националния отбор и след това се отнасяш с него като с най-обикновен футболист от състава, това е грешка. Кристиано не е Ендрик. Не е Винисиус. Не е Ламин Ямал. Той е Кристиано Роналдо и всеки знае какво означава това име за Португалия“, заяви категорично Моуриньо.

Моуриньо подчерта, че няма никакъв проблем с това Роналдо да започва от резервната скамейка на 41 години, но отношението към него трябва да съответства на огромните му заслуги:

"Никой не очаква Кристиано да бяга 90 минути както на 25 години, но опитът и менталността му остават непокътнати".

"Да дозираш минутите на една легенда за решителните моменти е професионализъм, но да омаловажаваш значението му е демонстративно неуважение".

Португалският специалист припомни, че Жезус никога не трябва да забравя какво е направил Кристиано за страната си – превел е националния отбор през различни поколения, подобрил е десетки световни рекорди и е задържал Португалия сред най-добрите във футбола с години.