Георги Костадинов с разкрития за Бурас, паузата в първенството и подкрепата за националите

Спортният директор на Левски Георги Костадинов разкри очаквания срок за завръщането на полузащитника Акрам Бурас. Нарушената състезателна форма и контузиите в лагера на „сините“ бяха сред основните теми, които Костадинов коментира след края на благотворителния сблъсък между ветераните на клуба и медицинския екип на „Аджибадем Сити Клиник“.

По думите му паузата за националните отбори е дошла в най-подходящия момент за шампионите, като се очаква отборът да възвърне обичайната си динамика и физическа агресия след подновяването на първенството.

Ако процесът по рехабилитация продължи без усложнения, ключовият халф Акрам Бурас ще бъде отново на разположение на треньорския щаб в средата или края на октомври:

„Тази почивка ни дойде точно навреме. Имахме много натоварен график и контузени футболисти, а някои момчета не бяха правили пълноценна подготовка. След паузата Левски ще изглежда още по-добре и със сигурност ще се върнат динамиката и енергията. Ако всичко е наред, Бурас ще бъде готов за втората половина на месеца. Имаме качеството и опита – ние сме шампиони и всеки трябва да се съобразява с нас.“

Костадинов изрази благодарността си към медицинския партньор на клуба за съвместната работа и подкрепата на благотворителната инициатива на стадиона на НСА. В допълнение спортният шеф на Левски се върна към националния отбор на България, отправяйки кураж към играчите, подложени на сериозен медиен и обществен натиск:

„Страхотна инициатива. Работим с тях вече от няколко години и е удоволствие. Гледаме да ги уважаваме, за да нямаме неприятности в работата.“

„Видях някои от момчетата, бяха посърнали от негативната енергия, която се изсипва върху тях. Казах им да запазят позитивизъм, защото притежават качества да играят на много по-високо ниво.“

„Свиквам с новото си амплоа, попивам знания и се възползвам от страхотната възможност. Кариерата на футболист минава неусетно, затова е хубаво да се събираме за такива каузи и да споделяме мигове.“