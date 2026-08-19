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Ботев Враца си връща Радослав Цонев

Ботев Враца си връща Радослав Цонев

19 Август, 2026 19:12 564 0

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  • футбол-
  • първа лига

Опитният полузащитник отново ще носи зелената фланелка, след като клубът реализира трети трансфер за денонощие

Ботев Враца си връща Радослав Цонев - 1
Снимка: facebook
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Вълнуващи часове за феновете на Ботев Враца! Само за едно денонощие клубът осъществи цели три нови попълнения, като последното име, което отново ще радва привържениците, е добре познатият Радослав Цонев. След като през изминалия сезон халфът бе ключова фигура в състава, сега той се завръща, за да подсили средната линия на врачани.

След кратка раздяла, Радослав Цонев отново ще облече зелената фланелка на Ботев Враца. През миналата кампания той изигра 33 срещи, реализира 4 попадения и асистира за още 5 гола – статистика, която говори сама за себе си. След края на сезон 2026/27 халфът напусна клуба, но сега се завръща с амбиция да надгради постигнатото.

Ръководството на Ботев Враца не скри радостта си от завръщането на опитния полузащитник. В официалното съобщение на клуба се казва: „Добре дошъл отново, Ради! Радослав Цонев отново е футболист на Ботев Враца!“.


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