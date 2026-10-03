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17 държави от ЕС защитиха парите за земеделие и сближаване
  Тема: Икономика

17 държави от ЕС защитиха парите за земеделие и сближаване

3 Октомври, 2026 23:46 308 0

  • европейски съюз-
  • земеделие-
  • политика на сближаване-
  • бюджет на ес-
  • румен радев

България се присъедини към позиция срещу орязването на средствата в бюджета на ЕС за 2028–2034 г.

17 държави от ЕС защитиха парите за земеделие и сближаване - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

България и още 16 държави от Европейския съюз настояват средствата за Общата селскостопанска политика и политиката на сближаване да бъдат запазени в следващия дългосрочен бюджет на съюза. Позицията е изложена в съвместно писмо до ирландския премиер Михол Мартин, чиято страна председателства Съвета на ЕС, с копие до председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

Инициативата е координирана от италианския премиер Джорджа Мелони и румънския президент Никушор Дан. От българска страна документът е подписан от министър-председателя Румен Радев.

„Новите европейски приоритети не трябва да бъдат финансирани за сметка на земеделието и по-слабо развитите региони“, заявяват лидерите на 17-те държави в писмото.

Кои държави подкрепят позицията

Освен България подписали са Италия, Румъния, Кипър, Хърватия, Чехия, Естония, Гърция, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Португалия, Словения, Словакия и Испания.

Според авторите Общата селскостопанска политика и политиката на сближаване подпомагат селските и по-слабо развитите райони, укрепват единния пазар и насърчават сближаването между държавите и регионите. В писмото се посочва и приносът им за продоволствената сигурност на Европа.

17-те държави отбелязват, че предложението на Европейската комисия вече предполага намаляване на средствата за двете политики в реално изражение, въпреки че общият размер на бъдещата финансова рамка се увеличава. Те предупреждават, че нови съкращения биха отслабили бюджета на ЕС и обществената подкрепа за европейския проект.

Спорът е за бюджета за 2028–2034 година

Подписалите писмото признават необходимостта от повече средства за сигурност и отбрана, конкурентоспособност, свързаност, енергийна сигурност и устойчивост. Според тях обаче тези цели трябва да бъдат подкрепени с допълнителни ресурси, а не чрез пренасочване на пари от земеделието и политиката на сближаване.

Държавите заявяват готовност да обсъдят нови собствени приходи за бюджета на ЕС, които да намалят натиска върху националните бюджети. Те настояват подобни приходи да бъдат справедливи, опростени и да не натоварват непропорционално гражданите с по-ниски доходи.

Позицията идва на фона на противоположно искане от Германия, Нидерландия, Швеция, Дания, Австрия и Финландия. Четири дни по-рано шестте държави предупредиха, че могат да блокират споразумението, ако предложението на Европейската комисия за бюджет от близо 2 трилиона евро не бъде намалено с „няколкостотин милиарда евро“.

Те настояват съкращенията да обхванат всички разходни направления, а повече средства да бъдат насочени към сигурността и отбраната, конкурентоспособността, иновациите и борбата с незаконната миграция. Шестте страни осигуряват близо 40 процента от вноските в бюджета на Европейския съюз.

Източници: БНТ, БТА


София / България
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