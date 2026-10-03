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Пръстен след златните медали: Олимпийската шампионка Масай Ръсел се сгоди

Пръстен след златните медали: Олимпийската шампионка Масай Ръсел се сгоди

3 Октомври, 2026 23:17 433 2

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  • спортни новини

Атлетката придружи снимките с изключително емоционално обръщение

Пръстен след златните медали: Олимпийската шампионка Масай Ръсел се сгоди - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Олимпийската шампионка и световна рекордьорка в дисциплината 100 метра с препятствия Масай Ръсел направи най-важната стъпка в личния си живот. Американската атлетка, която изпрати перфектен състезателен сезон без нито едно поражение на открито, се сгоди и публикува трогателни кадъри във Фейсбук от момента, в който е казала „да“ на своя любим.

Атлетката придружи снимките с изключително емоционално обръщение, в което изрази дълбоката си благодарност за подкрепата и любовта, които получава от своята половинка:

„Ще бъда с най-добрия си приятел завинаги. Жената, в която ми помогна да се превърна... ти наистина си пратен при мен от Бог. Твоята подкрепа, твоята любов, твоето състрадание... толкова съм благодарна за всичко това. Никога през живота си не съм била по-сигурна в някое решение. Обичам те в този живот и в следващия“, сподели развълнуваната шампионка.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Дарвин е обяснил всичко случващо се в момента още преди 200 години.

    23:32 03.10.2026

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