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Ето при каква оферта Интер биха продали Лаутаро на Барса

Ето при каква оферта Интер биха продали Лаутаро на Барса

20 Август, 2026 07:03 835 0

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„Нерадзурите“ нямат намерение да продават аржентинския си капитан, освен при оферта от над 100 млн. евро

Ето при каква оферта Интер биха продали Лаутаро на Барса - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Интер няма намерение да се разделя с Лаутаро Мартинес, въпреки засиления интерес от Барселона. Каталунците са насочили вниманието си към аржентинския нападател, след като не успяха да привлекат Хулиан Алварес.

Според “Tuttomercatoweb” Барселона все още не е отправила официална оферта за Лаутаро, но дори да го направи, Интер няма да я разглежда с желание да продава.

„Нерадзурите“ ще обмислят евентуална раздяла единствено при оферта от над 100 млн. евро, тъй като не искат да губят един от най-важните си футболисти толкова късно през трансферния прозорец.

Самият Лаутаро има силна връзка с Милано, където има и установен собствен бизнес. Това може да се окаже допълнителен фактор за бъдещето му.

Барселона ще трябва да направи сериозно усилие, ако иска да измъкне аржентинския национал от „Джузепе Меаца“.


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